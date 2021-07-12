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Американские фонды усиливают свое влияние на «Яндекс»

Американский фонд Invesco удвоил свою долю в Yandex до 8,7%. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $2 млрд. Параллельно группа американских фондов Capital Group увеличила долю в Yandex до 9,9%.

Фонд Invesco удвоил долю в Yandex

Американский фонд Invesco увеличил свою долю в компании Yandex (владелец российского «Яндекса») до 8,7% акций. Эта информация следует из материалов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

На нынешний момент рыночная цена этого пакета составляет $2 млрд. В начале 2020 г. фонд Invesco владел 5% акций Yandex. Таким образом, фонд практически удвоил свою долю в российской интернет-компании.

Как Invesco поглотил фонд Oppenheimer и стал акционером Yandex

Фонд Invesco был основан в 1978 г. путем выделения из Citizens & Southern National Bank. Позднее фонд был приобретен компанией Britannia Arrow. В 1997 г. фонд объединился с компанией Aim Investments и был переименован в Amwescap, но затем вернул свое прежнее название.

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Американский фонд Invesco удвоил свою долю в Yandex до 8,7%, а Capital Group увеличила долю с 6,8% до 9,9%

Впоследствии фонд совершил несколько приобретений. В 2009 г. за $1,5 млрд был куплено розничное подразделение Morgan Stanley, а в 2017 г. за $1,2 млрд были приобретены фонды Guggenheim Investment.

В 2018 г. за $5,7 млрд был приобретен фонд Oppenheimer. Oppenheimer входил в число акционеров Yandex с момента проведения IPO (первичное размещение акций) интернет-компании в 2011 г. Затем фонд вышел из числа акционеров Yandex, но в 2019 г. снова стал скупать его акции. Invesco стал акционером Yandex благодаря поглощению Oppenheimer.

Capital Group усиливает свои позиции в Yandex

Также из материалов Yandex следует, что группа американских фондов Capital Group за год увеличила свою долю в интернет-компании с 6,8% до 9,9%. Рыночная цена этого пакета составляет $2,5 млрд. Capital Group скупает акции Yandex с 2014 г.

В начале 2021 г. стало известно, что еще один американский фонд стал крупным акционером Yandex. Фонд Janus Henderson Group собрал 7,6% акций интернет-компании. Кроме того из числа американских фондов крупным акционером Yandex является Harding Loevner с долей 3,3%.

Основные акционеры Yandex

Главным акционером Yandex является ее глава, основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Он владеет 9,8% акций, что эквивалентно 48,5% от общего числа голосов. Это связано с наличием у Yandex двух типов акций.

Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну акцию, но для продажи их необходимо конвертировать в акции класса «А» с потерей голосов. Основными владельцами акции класса «B» являются Волож и старейший сотрудник компании Владимир Иванов. Иванову принадлежат 3,7% акций компании, что эквивалентно 6% от общего числа голосов.

Игорь Королев

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