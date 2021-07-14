Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки

Ozon попался на манипуляциях с ценами. Одни и те же товары по неизвестным причинам для незарегистрированных пользователей стоят значительно дешевле, нежели для постоянных покупателей. Не исключено, что Ozon использует этот метод для привлечения новых клиентов и наращивания пользовательской базы.

Своим – дороже

Российский интернет-магазин Ozon уличили в непрозрачной ценовой политике. Специалисты издания «Финтолк» обнаружили, что магазин выставляет более высокие цены постоянным покупателям в сравнении с ценами, предлагаемыми новичкам.

Один из сотрудников издания провел эксперимент и выяснил, что самые низкие цены Ozon демонстрирует тем, кто еще не зарегистрировался или, по крайней мере, не авторизовался на сайте. В ходе эксперимента он попросил своих родственников, находящихся в одном с ним городе, зайти на страницу Ozon, на которой продавался корм для кошек.

Одна и та же упаковка корма для каждого из участников эксперимента стоила по-разному. По словам сотрудника «Финтолка», в гонке за самой низкой ценой победила его теща, не имеющая регистрации на Ozon.

Автор эксперимента доказал, что один и тот же товар на одном и том же магазине для разных пользователей может стоить совершенно по-разному

Для чистоты эксперимента автор исследования зашел на ту же страницу с кошачьим кормом, предварительно переведя свой браузер в режим инкогнито. Он тут же получил самую минимальную цену из возможных. При этом простой выход из аккаунта и загрузка сайта с кормом вновь выдавала высокую цену, избавиться от которой получилось лишь после удаления cookie-файлов.

Автор эксперимента проверил работу режима инкогнито на нескольких товарах. Каждый раз цена товара или снижалась, или, по меньшей мере, оставалась неизменной, но ни разу не был зафиксирован ее рост.

Все в рамках закона

Для покупателей Ozon, вне зависимости от того, авторизованы они на сайте или нет, всегда указывается одна и та же первоначальная цена товара. То, как часто пользователь совершает покупки, влияет лишь на итоговый размер предоставляемой ему скидки.

В "Финтолке" выяснили, что авторизация в давно созданном аккаунте на Ozon ведет к переплатам

Сотрудник «Финтолка» заметил, что один из видов зернового кофе по умолчанию стоит 999 руб. за пачку весом 1 кг. Зарегистрированный пользователь сможет купить ее за 727 руб., а тому, кто еще не стал клиентом Ozon или не авторизовался в системе, магазин предлагает его за 692 руб.

Исследование "Финтолка" показывает, что для получения максимальной скидки на Ozon нужно или каждый раз регистрировать новый аккаунт, или пользоваться режимом инкогнито

Автор исследования подчеркнул, что, несмотря на доказанный факт демонстрации разным покупателям разных цен, Ozon не меняет ценники «на ходу». Другими словами, если выйти из системы, очистить cookie-файлы, выбрать подходящий товар и вновь авторизоваться под своим логином, то цена останется минимальной.

Подтверждения нет

Инициатор эксперимента обратился в поддержку Ozon за разъяснениями, почему зарегистрированные пользователи вынуждены платить за один и тот же товар больше, чем те, кто еще не вступил в ряды покупателей. Представители магазина ушли от прямого ответа, сославшись на то, что Ozon использует алгоритмы динамического образования цен. «На формирование конечной цены товара могут оказывать влияние разные факторы, в том числе стимулирующие скидки. Скидка может использоваться по географическому принципу для повышения оборачиваемости товаров на региональных складах. Некоторым клиентам могут предоставляться персональные скидки на тот или иной товар для стимулирования совершения первой или повторной покупок, а также предлагаться акции по промо-кодам», – заявили они.

На основе полученных в ходе исследования данных сотрудник «Финтолка» сделал вывод, что Ozon всегда выставляет наиболее низкую цену за тот или иной товар клиентам, которых он «не узнает», то есть тем, кто еще не зарегистрировался или не авторизовался. Для чего это нужно Ozon, пока остается неизвестным. Вероятно, это один из способов привлечения новых клиентов.

Старейший интернет-магазин

Ozon был основан 23 года назад, в 1998 г. Он считается старейшим российским интернет-магазином.

У истоков Ozon стояли компания «Reksoft» и издательство «Terra Fantastica». Поначалу магазин задумывался исключительно как веб-сервис по продаже книг и видеокассет, но со временем перерос в универсальную торговую площадку.

Бизнес Ozon стал стремительно развиваться на фоне пандемии коронавируса и спровоцированной ею самоизоляции

В ноябре 2020 г. Ozon провел IPO, выйдя на американскую биржу NASDAQ. Его результаты превзошли все самые оптимистичные ожидания – магазин привлек $1,27 млрд вместо прогнозируемых $950 млн. Агентство Bloomberg назвало IPO Ozon самым успешным размещением акций российских компаний с 2011 г.

В марте 2021 г. Ozon открыл для себя банковский бизнес. Как сообщал CNews, он купил Оней-банк, в 2013 г. созданный «Ашаном» и в конце 2020 г. перешедший в собственность Совкомбанка. Ozon выкупил 100% акций банка, заплатив около $10 млн.