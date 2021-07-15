Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр

Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игрMail.ru Group заплатила 1,17 млрд за разработчика мобильных игр BeIngame, создавшего приложение Zero City. Большая часть данной суммы пришлась на задолженность приобретаемой компании.
Как Mail.ru Group покупала BeIngame
Mail.ru Group раскрыла подробности приобретения разработчика мобильных игр BeIngame (торговая марка Ingame). В 2020 г. Mail.ru Group увеличила свою долю в этой компании с 25% до 100%.
За 75% BeIngame было выплачено 309 млн руб. Кроме того, стороны урегулировали вопрос задолженности, которая у BeIngame была перед Mail.ru Group. Величина этой задолженности составляла 858 млн руб. Таким образом, общая сумма сделки составила 1,17 млрд руб.
Компания BeIngame зарегистрирована на Кипре и разрабатывает онлайн-симулятор Zero City. По легенде игры, в мире после катастрофы осталось некоторые количество выживших людей. Игроку предстоит создавать базы выживших, соревнуясь в этом с другими игроками и защищаясь от мутантов.
Каких разработчиков мобильных игр и за сколько покупала Mail.ru Group
Mail.ru Group активно скупает разработчиков мобильных игр. В 2020 г. была приобретена доля размером 51,2% базирующейся в Новосибирске компании Dcgamepub (торговая марка Deus Craft) за 1,63 млрд руб. Компания разрабатывает игру Grand Hotel Mania.
В 2019 г. было приобретено два разработчика мобильных игр. За 626 млн руб. была приобретена 40% доля в финской компании Panzerdog, созданной калининградским программистом Алексеем Сазоновым. Компания разрабатывает мобильный шутер Tactcool. Доля Mail.ru Group составляет 60%.
Другая совершенная в 2019 г. сделка – это покупка белорусской компании Swag Masha. За 16% ее акций Mail.ru Group заплатила 79 млн руб., увеличив свою долю в компании до 51%. Офисы Swag Masha находятся в Минске и Иннополисе (Республика Татарстан), компания разрабатывает мобильную игру в жанре интерактивной истории Love Stick: Interactive Stories.
В 2018 г. Mail.ru Group приобрела 51% в российской компании Bit.Games, разрабатывающей игры в формате RPG «Гильдия героев» и «Домовята». Еще раньше, в 2016 г., Mail.ru Group за $30 млн приобрела российскую компанию Pixonic, разрабатывающую многопользовательскую игру War Robnots.
Игровое подразделение Mail.ru Group
В 2019 г. Mail.ru Group выделила все свои игровые проекты, как в России, так и за рубежом, под бренд My.Games. По итогам 2020 г. игровое направление принесло Mail.ru Group доход в размере 32,8 млрд руб – 32% от общей выручки компании.