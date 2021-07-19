Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы

Скончался первый глава ФАПСИ Александр Старовойтов. Эта структура была создана в начале 1990-х годов для обеспечения правительственной связи и защиты информации. В числе прочего, ФАПСИ обеспечивало информатизацию президентских выборов в 1996 г.

Скончался первый глава ФАПСИ

На 81 году жизни скончался генерал армии Александр Старовойтов, бывший первый глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ).

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со случившимся, отметив, что Старовойтов сделал многое для развития отечественной науки и укрепления обороноспособности страны, в том числе провел цифровизацию и автоматизацию систем правительственной и оперативной связи.

Как появилась и чем занималась ФАПСИ

Во второй половине 1991 г., при реформировании Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, был создан Комитет правительственной связи при Президенте СССР. В него вошли 8 управление КГБ (шифрование), 16 (радиоэлектронная разведка) и Управление правительственной связи.

Умер основатель ФАПСИ Александр Старовойтов

Вскоре, после окончательного распада СССР, функции Комитета правительственной связи были переданы созданному тогда (ФАПСИ). Его возглавил Александр Старовойтов. ФАПСИ занималась вопросами правительственной связи, радиоэлектронной разведки и шифрование.

Старовойтов был близок к первому Президенту России Борису Ельцину. В 1995 г. Ельцин подписал указ, согласно которому производство, ввоз и эксплуатация средств защиты информации допускается только по лицензиями ФАПСИ. Государственным структурам и коммерческим банкам запрещалось использовать несертифицированные средства защиты информации. Формально указ продолжает действовать, хотя в части требования лицензирования использования средств защиты информации этот указ не исполняется.

В 1996 г. ФАПСИ курировало работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», с помощью которой производился подсчет голосов на президентских выборах. Тогда в результате двух туров выборов победу одержал действующий президент Борис Ельцин. Ельцин объявил Старовойтову благодарность за обеспечение работы данной системы, а позднее присвоил Старовойтову звание Героя России.

ФАПСИ против ФСБ и коммерческих структур

У ФАПСИ случались конфликты с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Согласно книге Red Web, изданной в США российскими журналистами Андреем Солдатовым и Ириной Бороган, в 1998 г. структуры, близкие к ФАПСИ, организовали утечку в СМИ информации о создании ФСБ системы «СОРМ-2», с помощью которой спецслужбы перехватывают трафик интернет-пользователей.

В 2004 г. Максим Селиванов, основатель одной из крупнейших в 1990-х годах российской ИТ-компании Steepler (в числе прочего выпускавшей приставки Dendy) рассказал журналу Forbes о конфликте с ФАПСИ.

В 1994 г. Steepler без тендера получила контракт на автоматизацию Госдумы. По словам Селиванова, Старовойтов давил на компанию с целью отказаться от контракта. Ряд ключевых сотрудников Steepler подверглись нападениям, в итоге Steepler отказалась от работы с Госдумой, а вскоре и сама компания распалась.

Жизнь после отставки

В 1998 г. Старовойтов покинул свой пост. В 2003 г. при Президенте России Владимире Путине ФАПСИ было расформировано. Его функции передали ФСБ, ФСО (Федеральной службе охраны) и СВР (Службе внешней разведки).

Старовойтов после ухода из ФАПСИ возглавлял госпредприятие «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» и Международный центр по информатике и электронике «ИнтерЭВМ». Также он был Президентом Академии криптографии.