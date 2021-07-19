Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы
Скончался первый глава ФАПСИ Александр Старовойтов. Эта структура была создана в начале 1990-х годов для обеспечения правительственной связи и защиты информации. В числе прочего, ФАПСИ обеспечивало информатизацию президентских выборов в 1996 г.
Скончался первый глава ФАПСИ
На 81 году жизни скончался генерал армии Александр Старовойтов, бывший первый глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ).
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со случившимся, отметив, что Старовойтов сделал многое для развития отечественной науки и укрепления обороноспособности страны, в том числе провел цифровизацию и автоматизацию систем правительственной и оперативной связи.
Как появилась и чем занималась ФАПСИ
Во второй половине 1991 г., при реформировании Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, был создан Комитет правительственной связи при Президенте СССР. В него вошли 8 управление КГБ (шифрование), 16 (радиоэлектронная разведка) и Управление правительственной связи.
Вскоре, после окончательного распада СССР, функции Комитета правительственной связи были переданы созданному тогда (ФАПСИ). Его возглавил Александр Старовойтов. ФАПСИ занималась вопросами правительственной связи, радиоэлектронной разведки и шифрование.
Старовойтов был близок к первому Президенту России Борису Ельцину. В 1995 г. Ельцин подписал указ, согласно которому производство, ввоз и эксплуатация средств защиты информации допускается только по лицензиями ФАПСИ. Государственным структурам и коммерческим банкам запрещалось использовать несертифицированные средства защиты информации. Формально указ продолжает действовать, хотя в части требования лицензирования использования средств защиты информации этот указ не исполняется.
В 1996 г. ФАПСИ курировало работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», с помощью которой производился подсчет голосов на президентских выборах. Тогда в результате двух туров выборов победу одержал действующий президент Борис Ельцин. Ельцин объявил Старовойтову благодарность за обеспечение работы данной системы, а позднее присвоил Старовойтову звание Героя России.
ФАПСИ против ФСБ и коммерческих структур
У ФАПСИ случались конфликты с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Согласно книге Red Web, изданной в США российскими журналистами Андреем Солдатовым и Ириной Бороган, в 1998 г. структуры, близкие к ФАПСИ, организовали утечку в СМИ информации о создании ФСБ системы «СОРМ-2», с помощью которой спецслужбы перехватывают трафик интернет-пользователей.
В 2004 г. Максим Селиванов, основатель одной из крупнейших в 1990-х годах российской ИТ-компании Steepler (в числе прочего выпускавшей приставки Dendy) рассказал журналу Forbes о конфликте с ФАПСИ.
В 1994 г. Steepler без тендера получила контракт на автоматизацию Госдумы. По словам Селиванова, Старовойтов давил на компанию с целью отказаться от контракта. Ряд ключевых сотрудников Steepler подверглись нападениям, в итоге Steepler отказалась от работы с Госдумой, а вскоре и сама компания распалась.
Жизнь после отставки
В 1998 г. Старовойтов покинул свой пост. В 2003 г. при Президенте России Владимире Путине ФАПСИ было расформировано. Его функции передали ФСБ, ФСО (Федеральной службе охраны) и СВР (Службе внешней разведки).
Старовойтов после ухода из ФАПСИ возглавлял госпредприятие «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» и Международный центр по информатике и электронике «ИнтерЭВМ». Также он был Президентом Академии криптографии.