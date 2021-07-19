WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать

WhatsApp начал некорректно работать на смартфонах Samsung с активированной функцией Dual Messenger. Она позволяет запускать на одном устройстве две копии одного мессенджера. Проблема существует как минимум полгода, но Samsung только сейчас решила исправить ее. Соответствующий патч находится разработке, а пока Samsung предлагает временное, но не совсем удобное решение проблемы

WhatsApp не «дружит» с Samsung

Мессенджер WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах Samsung. Как пишет профильный портал SamMobile, сервисом становится невозможно пользоваться при активации на устройстве функции Dual Messenger.

Dual Messenger – это особенность прошивки One UI, устанавливаемой на современные смартфоны компании Samsung. Она позволяет запускать на одном мобильнике две копии одного мессенджера и работать в них под разными аккаунтами. Эта опция подходит в первую очередь для моделей с двумя SIM-слотами.

Владельцы мобильников Samsung стали замечать, что в режиме Dual Messenger обе копии WhatsApp начинают работать некорректно. Некоторые из них не могут отправлять своим собеседникам файлы, полученные от других пользователей мессенджера.

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В ряде случаев полученные файлы даже невозможно открыть, вне зависимости от того, что это – документ, фотография, видеоролик или что-либо другое.

Проблема не решается месяцами

По информации SamMobile, проблема с неработоспособностью WhatsApp на устройствах Samsung в режиме Dual Messenger проявилась довольно давно. С подобным сталкиваются пользователи самых разных версий мессенджера, в том числе и 2.21.10.16, которая вышла еще в январе 2021 г. На момент публикации материала WhatsApp был доступен в версиях 2.21.13.28 для Google Android и 2.21.131 для Apple iOS.

Таким образом, проблемы в работе двух копий одного WhatsApp на смартфонах Samsung возникают как минимум на протяжении всей первой половины 2021 г. Не исключено, что с более ранними версиями мессенджера функция Dual Messenger тоже может работать некорректно, но подтверждений этому пока нет.

Samsung все починит, но позже

Пока неясно, насколько массовой стала проблема с WhatsApp и Dual Messenger, однако Samsung все же решила отреагировать на жалобы пользователей. На своем официальном форуме компания написала, что обязательно решит ее.

Некорректная работа мессенджера Facebook (она купила его еще в 2014 г.) на смартфонах корейского вендора, вероятнее всего, носит программный характер. Samsung собирается починить сервис путем выпуска обновления прошивки.

Когда выйдет нужный патч, Samsung уточнять не спешит. Также нет информации, какие именно мобильники получат его. Нареканий по работе других мессенджеров в режиме Dual Messenger у владельцев смартфонов Samsung нет.

Временное решение

Пока Samsung готовит заплатку для One UI, пользователи режима Dual Messenger могут воспользоваться временным решением, предложенным специалистами самой компании. Они утверждают, что схема рабочая, а вот ее удобство – это пока открытый вопрос.

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Для отправки файлов Samsung рекомендует использовать штатное приложение «Галерея». В нем нужно выделить требуемые файлы и нажать кнопку «Поделиться», после чего выбрать WhatsApp. Для этого также пригодится штатный файловый менеджер My Files. Подойдут ли для этого сторонние менеджеры, Samsung не уточняет.

Для просмотра полученных через WhatsApp файлов Samsung рекомендует перенаправлять их с одного аккаунта в мессенджере, используемого на смартфоне, на второй. В этом случае проблем с их открытием возникнуть не должно.

Неуникальная функция

Опция Dual Messenger появилась в смартфонах Samsung еще в то время, когда самыми ее топовыми смартфонами были Galaxy S8 и S8 Plus. Они вышли весной 2017 г., а Dual Messenger добавили в них осенью 2017 г.

Пример работы Dual Messenger

Инструмент Samsung позволяет «клонировать» не только WhatsApp, но и другие мессенджеры, например, Facebook Messenger или Skype, принадлежащий Microsoft. Однако функция сама по себе далеко не идеальна – ее аналоги есть в фирменных прошивках смартфонов других производителей.

Аналогичная функция в смартфонах Xiaomi

К примеру, возможность клонирования приложений есть в современных версиях MIUI, прошивке компании Xiaomi. Она позволяет создавать дубли всех установленных программ, за исключением системных, а не только сервисов обмена сообщениями.

Самый востребованный мессенджер

WhatsApp – это один из первых современных мессенджеров. Он появился в январе 2009 г. в эпоху популярности Skype и ICQ.

За 12 лет своего существования WhatsApp смог стать самым популярным мессенджером во всем мире. По данным портала Statista за апрель 2021 г., число его ежемесячно активных пользователей находится на отметке 2 млрд.

Своих основных конкурентов он опережает с большим отрывом. У Facebook Messenger количество ежемесячно активных пользователей пока не превышает 1,3 млрд, а у Telegram и SnapChat их и вовсе по 550 млн и 528 млн соответственно.

Несмотря на все проблемы, WhatsApp вполне уверенно чувствует себя на мировой арене

Но, несмотря на свою популярность, WhatsApp свойственно терять пользователей. Например, в начале 2021 г. он ввел новую политику конфиденциальности, обязывающую пользователей делиться с Facebook своими персональными данными. Это вызвало шквал негатива в адрес компании, и миллионы людей отказались от WhatsApp в пользу Telegram, Signal и даже российского ICQ.

В марте 2021 г. WhatsApp попал в немилость российской госкорпорации «Ростех». Сотрудники «Ростеха» больше не могут пользоваться WhatsApp, а также Skype и Zoom на рабочем месте. Основной причиной введения запрета на использование перечисленных приложений стало, как стало известно CNews, их несоответствие требованиям «Ростеха» к информационной безопасности.