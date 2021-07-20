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Apple признала российские карты «Мир»

Платежный сервис Apple Pay стал доступен владельцам карт платежной системы «Мир». О доступности сервиса для своих клиентов уже объявили первые восемь российских банков. Карты «Мир» поддерживаются в Apple Pay на iPhone, Apple Watch, iPad и Mac.

Apple Pay с «Миром»

Начиная с 20 июля 2021 г. держатели банковских карт «Мир» получили доступ к бесконтактному платежному сервису Apple Pay, сообщили CNews в пресс-службе российской платежной системы. Первыми о доступности Apple Pay для своих клиентов – держателей карт «Мир», объявили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк.

Оплата покупок и услуг с помощью Apple Pay в оффлайне производится при поднесении iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. В интернете Apple Pay можно использовать для оплаты в приложениях и на сайтах в браузере Safari на iPhone, iPad или Mac без необходимости создавать учетные записи или заполнять платежные формы. Сервис Apple Pay также доступен для оплаты покупок в приложениях для часов Apple Watch.

«Подключение к Apple Pay позволит предоставить держателям карт "Мир" еще один удобный, быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты, – отметил гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. – Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром" – скидки при оплате проезда в метро, кэшбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы "Мир" и другие актуальные предложения».

Как ранее сообщал CNews, платежный сервис Apple Pay начал работу в России в октябре 2016 г. У платежной системы «Мир» также есть собственный полностью отечественный платежный сервис Mir Pay, запуск которого состоялся в начале марта 2019 г.

Как работает сервис

Транзакции через Apple Pay защищены процедурой аутентификации с помощью Face ID, Touch ID или пароля, а также уникальным одноразовым динамическим кодом безопасности. Для настройки оплаты картой «Мир» в Apple Pay на iPhone необходимо зайти в приложение Wallet, затем нажать на символ плюса и далее следовать инструкциям. Для того использования карты «Мир» с Apple Pay операционная система iOS на iPhone должна быть не старее версии 14.5, для Apple Watch – версии 7.5, на MacBook – версии 11.3.

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Сервис Apple Pay поддерживает карты российской платежной системы «Мир»

После добавления кредитной или дебетовой карты в Apple Pay ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого платежному средству присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» пользовательского устройства.

Как пояснили CNews в ВТБ, чаще всего пользователи Apple Pay расплачиваются смартфонами в продуктовых супермаркетах – на них приходится четверть оборота токенизированных операций владельцев iPhone. Второе место делят магазины одежды и обуви и общепит (примерно по 10% от общего объема транзакций клиентов ВТБ с помощью Apple Pay). На третьем месте покупки в магазинах электроники и оплата АЗС (порядка 5%). По оценкам ВТБ, у пользователей Apple Pay более значительную долю трат в общем объеме занимает покупка авиабилетов, билетов в кино и театры и оплата транспортных расходов.

В Сбербанке пояснили CNews, что теперь вместо того чтобы вставлять карту в банкомат Сбербанка, удобнее приложить к устройству самообслуживания смартфон, что исключает риск забыть пластиковую карту в банкомате и усиливает безопасность. С запуском карт «Мир» в Apple Pay владельцы iPhone в рамках сервиса «Пластик как опция» могут заказать флагманскую дебетовую карту «Мир» в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» без пластика, при этом карта уже готова к использованию и ее можно сразу добавить в Apple Pay.

Российская платежная система «Мир»

«Мир» – российская национальная платежная система, участниками которой являются более 270 банков, при этом более 150 из их занимаются эмиссией карт «Мир». На сегодняшний день карты «Мир» принимаются в 11 странах, еще в трех странах проведены первые тестовые операции. Уже реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем двух стран СНГ.

Платежная система «Мир» стала ответом России на санкции США: в начале весны 2014 г. платежные системы Mastercard и Visa заблокировали операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП Банк и банк «Россия». В ответ на это 25 апреля 2014 г. Госдумой был принят закон о Национальной платежной системе.

Разработка системы «Мир» стартовала в 2014 г. Она функционирует с 2015 г. и с этого же года все операции по картам Visa и Mastercard проходят через НСПК. Эмиссия карт «Мир» началась в декабре 2015 г., а уже в мае 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выплата пенсий, стипендий и зарплат госслужащих осуществляется на карты отечественной платежной системы.

Оператором платежной системы «Мир» является «Национальная система платежных карт» (НСПК) – операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей Банка России, созданный в июле 2014 г. В задачи НСПК входят обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт.

Авторы проекта изначально задумывали карту «Мир» не как российскую, а как универсальную, поэтому в ней реализована совместимость со всеми технологическими стандартами, которые позволяют банкоматам считывать карточки различных платежных систем по всему миру.

Для клиентов банков также доступны кобейджинговые карты «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay, которые работают как в России, так и в международной сети приема Maestro, JCB и UnionPay. С их помощью можно снять деньги в банкомате и оплатить товары или услуги на территории Армении, Абхазии и Южной Осетии, Турции и Вьетнама; ряд ряд операций доступен в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции и на Кипре. В планах системы — включить в географию другие страны ЕАЭС.

По данным НСПК на 1 января 2020 г. с начала эмиссии было выдано около 95 млн карт «Мир». Всего российскими банками по итогам третьего квартала 2020 года выпущено 293,1 млн банковских карт, при этом в 2020 г. доля карт «Мир» составила 30,6% рынка по количеству и 24% по объемам транзакций, пишет РБК.

Apple Pay в России

Запуск российского сегмента Apple Pay стал ответом на приход в Россию аналогичного сервиса южнокорейской компании Samsung. 29 сентября 2016 г. она запустила в России Samsung Pay, и уже спустя несколько дней после этого – 4 октября 2016 г., в стране заработала Apple Pay.

В конце 2020 г. стало известно, что Россия заняла второе место в мире (после США) по числу пользователей Apple Pay. Apple не раскрывает число подписчиков своего платежного сервиса, однако на конец 2020 г. в России насчитывалось 20-25 млн iPhone с поддержкой Apple Pay, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в компании-партнере ряда платежных систем.

Еще одна популярная зарубежная платежная система – Google Pay для устройств под управлением Android без привязки к конкретному бренду, появилась в России примерно через полгода после Apple Pay: официальная дата начала ее работы в России – 27 мая 2017 г.

Facebook запустила в России свою платежную систему Facebook Pay только в августе 2020 г. В системе поддерживается привязка российских дебетовых и кредитных карт MasterCard и Visa, а также счета PayPal.

Владимир Бахур

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