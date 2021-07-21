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Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Банк «Открытие» выкупает долю платежной системы Qiwi в виртуальном банке для предпринимателей «Точка». Сумма сделки составит 4,95 млрд руб. В Qiwi утверждают, что инвестиции в проект «Точка» окупили себя в 2,5 раза.

Банк «Открытие» покупает долю Qiwi в банке «Точка»

Банк «Открытие» сообщил о заключении договоренности с платежной системой Qiwi относительно выкупа принадлежащих ей 40% обыкновенных и 45% привилегированных акций виртуального банка «Точка». Сумма сделки составит 4,95 млрд руб. Данная сумма может быть скорректирована по итогам 2021 г. Вся компания оценена в 11 млрд руб.

После сделки доля банка «Открытие» в АО «Точка» увеличится с 50% плюс одной акции до 90% плюс одной акции. Оставшиеся 10% минус одна акция принадлежат менеджменту «Точка». Пресс-служба банка «Открытие» отметила, что сохранение менеджмента в составе акционеров «Точка» полностью соответствует планам банка.

На конец 2020 г. банк «Точка» имел на своих счетах 96 млрд руб., у банка было 580 тыс. клиентов. Банк «Открытие», «Точка» и Qiwi продолжат сотрудничество, предоставляя комплекс услуг таксопаркам, самозанятым, компаниям, оказывающим услуги доставки и логистическим фирмам и т.д.

История банка «Точка»

«Точка» - это виртуальный банк для предпринимателей, созданный банком «Открытие» с помощью команды закрывшегося в 2014 г. уральского «Банк 24». Банк «Открытие» входил в группу «Открытие», которая в 2015 г. стала акционером Qiwi. Тогда группа обменяла принадлежащие ей платежные системы «Рапида» и Contact на 9,3% акций Qiwi.

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Банк «Открытие» выкупает у Qiwi ее долю в виртуальном банке для предпринимателей «Точка»

Впоследствии группа «Открытие» и банк «Открытие» проводили скупку акций Qiwi. Кроме того, в 2016 г. банк «Открытие» приобрел другой виртуальный банковский сервис - «Рокетбанк», специализирующийся на обслуживании физических лиц.

Летом 2017 г. Qiwi договорилась с банком «Открытие» о приобретении Рокетбанка и банка «Точка» за 576 млн руб. Однако параллельно Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие», и группа «Открытие» утратила над ним контроль. Новая администрация решила провести ревизию сделок с Qiwi.

В итоге сделка по покупке «Рокетбанка» была завершена, а его клиенты из банка «Открытие» были переведены в Киви-банк, входящий в группу Qiwi. Сделку по продаже банка «Точка» было решено отменить. Вместо этого в 2018 г. стороны договорились о создании нового юридического лица АО «Точка».

В нем 50% плюс одну акцию получил банк «Открытие», Qiwi – 40%, а оставшиеся 10% минус одна акция были отданы оффшору Catalytic, представляющему интересы менеджмента «Точка». При этом при распределении дивидендов доли банка «Открытие» и Qiwi составляли по 45%.

Как «Открытие» и Qiwi могли продавать свои доли в «Точке»

Банк «Открытие» получил три места в совете директоров АО «Точка», еще по одному месту получили Qiwi и Catalytic. Все основные вопросы: распределение дивидендов, назначение гендиректора и т.д. - должны были решаться единогласно на собрании акционеров или совета директоров АО «Точка».

В случае возникновения разногласий банк «Открытие» имел право потребовать реализации опциона на выкуп долей Qiwi и Catalytic в АО «Точка».

Qiwi и Catalytic также имели право потребовать реализовать put-опционы, обязывающие банк «Открытие» выкупить их доли в «Точке». Кроме того, стороны обязались не продавать свои доли в АО «Точка» до 8 августа 2021 г.

После этой даты, в случае продажи одной из сторон своей доли, другая сторона имела преимущественное право на ее выкуп. Также, если «Открытие» решил бы продать какому-либо стороннему покупателю свою долю в «Точке», то банк мог потребовать от Qiwi и Catalytic продать этому покупателю и их доли тоже. Qiwi и Catalytic, в случае продажи банком «Открытие» своей доли в «Точке» стороннему покупателю, имели право потребовать от этого покупателя купить принадлежащие им доли по эквивалентной цене.

Qiwi рад выходу из «Точка»

Как пояснил гендиректор Qiwi Андрей Протопопов, первоначально банк «Киви» вместе с банком «Открытие» развивали проект «Точка» в форме мультибанковской модели. «Однако со временем стало ясно, что проект превратился для Qiwi в успешную инвестицию, а не в стратегическое направление для дальнейшего развития, - заявил Протопопов. - Когда банк «Открытие» предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время».

За все время Qiwi инвестировала в «Точку» 2,1 млрд руб. При этом Qiwi получила от «Точки» дивидендов на сумму 600 млн руб. В результате сумма сделки представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, отметили в Qwi.

Банк «Открытие» владеет 41% акций Qiwi, что составляет 13,7% от общего числа голосов. Банк намерен продать эту долю.

В последнее время Qiwi вышла из целого ряда новых для себя проектов. Так, платежная система сначала стала искать покупателя на упомянутый «Рокетбанк», а затем закрыла проект.

В 2020 г. Qiwi договорилась с Совкомбанком о продаже ему проекта потребительского кредитования «Совесть» за 6-6,5 млрд руб.

Игорь Королев

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