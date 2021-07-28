Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»

В тюрьму за травлю

Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле двух человек, публично критиковавших компанию. Методы воздействия и причины преследования произвели на судью, рассматривавшую дело, серьезное впечатление – она окрестила содеянное Куком и шестью его бывшими коллегами «безумием».

Жертвами преследователей стала семейная пара из Бостона: Ина (Ina) и Дэвид (David) Штайнеры (Steiner). Супруги являются сооснователями и авторами небольшого новостного интернет-издания EcommerceBytes, посвященного рынку электронной коммерции. В своих публикациях Штайнеры периодически нелестно отзывались о компаниях – участниках данного рынка, в том числе и о eBay.

В августе 2019 г. 56-летний Филип Кук занимал должность старшего менеджера по глобальной безопасности, его годовой оклад составлял $185 тыс. Он отвечал за безопасность имущества eBay в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, а также в глобальном операционном центре компании в Остине (Техас).

В чем виноваты Кук и его коллеги

В ходе судебного процесса Филип Кук, экс-офицер полиции с 27-летним стажем, и теперь уже бывший старший менеджер по глобальной безопасности eBay, признался в посещении собрания работников eBay в 2019 г., на котором обсуждались детали кампании по травле четы Штайнеров – через интернет и соцсеть Twitter в частности.

Бывший офицер полиции Калифорнии Филип Кук проведет 1,5 года в тюрьме

Согласно судебным материалам, позднее Кук присутствовал при планировании более серьезных преступлений в отношении Штайнеров, включая отправку посылок с шокирующим содержимым по их домашнему адресу – в разное время Ина и Дэвид находили на своем пороге коробки с ритуальными венками, живыми тараканами и окровавленными масками свиньи. Заговорщики также обсуждали возможность ведения наблюдения за Штайнерами при помощи GPS-маячка, который планировалось установить на автомобиль пары.

Кроме того, «безопасник» eBay всячески саботировал расследование данного дела. В этом, по мнению стороны обвинения, просившей суд дать Куку 2,5 года, помог предыдущий опыт работы в правоохранительных органах – бывший коп знал «внутреннюю кухню» и потому эффективно препятствовал раскрытию преступления.

Помимо Кука, в мероприятиях по запугиванию принимали участие 48-летний бывший директор по глобальной устойчивости Дэвид Харвилл (David Harville) и 45-летний Джеймс Бо (James Baugh), бывший старший директор по безопасности, Стефани Попп (Stephanie Popp), Брайан Гилберт (Brian Gilbert), Стефани Стокуэлл (Stephanie Stockwell) и Вероника Зеа (Veronica Zea). Гилберт, как и Кук, раньше служил в полиции Калифорнии. Боуг и Харвилл были арестованы 15 июня 2020 г., остальных суд отправил под домашний арест.

«Для меня непостижима мысль о том, что все эти взрослые люди просиживали штаны и придумывали этот план», – отметила Эллисон Берроуз (Allison Burroghs), судья отправившая Кука за решетку. Берроуз также удовлетворила требование гособвинения назначить осужденному штраф в размере $15 тыс. Кроме того, бывшему полицейскому грозят три года испытательного срока.

Кук: «К этому меня подтолкнула культура eBay»

В своих показаниях осужденный заявлял, что советовал коллегам не заниматься травлей журналистов и был уверен в том, что многое из придуманного ими не было воплощено в жизнь.

Идейным вдохновителем акции по устрашению Кук называл экс-директора по безопасности eBay Джеймса Бо, который свою вину не признал.

Кук также попытался переложить часть ответственности за содеянное на свои проблемы с алкоголем, наличие которых подтвердила его жена. Они якобы усугубились из-за особенностей корпоративной культуры eBay. По его словам, «пропустить утром по рюмочке с коллегами» было абсолютной нормой для сотрудников офиса, которые имели свободный доступ к выпивке на рабочем месте.

Экс-глава eBay мог быть причастен, но доказательств нет

Сторона обвинения утверждала, что к кампании по травле Штайнеров причастны руководители высшего звена eBay, в том числе бывший главный исполнительный директор (CEO) Дэвин Вениг (Devin Wenig), который, предположительно, затаил злобу на чету за критику в адрес компании.

Дэвин Вениг, бывший глава eBay, избежал ответственности перед законом

Бо якобы инициировал преследование по итогам переписки с Венигом и Стивом Ваймером (Steve Wymer), тогдашним директором по связям с общественностью (CCO). Однако ни Венигу, ни Ваймеру обвинения так предъявлены и не были.

eBay также избежала ответственности перед законом, хотя и провела внутреннее расследование, по итогам которого уволила всех причастных к инциденту за исключением Венига, ушедшего по собственному желанию в конце сентября 2019 г.

Летом 2020 г. eBay опубликовала заявление, в котором извинилась перед жертвами травли и заявила об отсутствии доказательств причастности Венига к кампании против Штайнеров. Компания не объяснила причин ухода топ-менеджера, отметив лишь, что на его решение повлиял целый ряд факторов.