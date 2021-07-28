«Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков

«Яндекс» отчитался за II квартал

«Яндекс» подвел итоги работы во II квартале 2021 г. Российская интернет-компания продемонстрировала значительный рост выручки и скорректированной чистой прибыли год к году.

Совокупная выручка «Яндекса» в период с апреля по май 2021 г. выросла на 70%, достигнув 81,402 млрд руб. Во II четверти 2020 г. данный показатель находился на уровне 47,915 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль (с учетом показателей «Яндекс.маркета» за 2020 г.) увеличилась на 34% – с 755 млн руб. до 1,012 млрд руб. Чистый убыток компании составил 4,7 млрд руб., снизившись на 10% год к году.

Скорректированный показатель EBITDA показал 13-процентное падение до 5,78 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA снизилась на 6,7 процентных пункта и составила 7,1%.

Структура выручки

Доля нерекламной выручки «Яндекса», как и в I квартале 2021 г. превысила долю рекламной, составив 51% от общей.

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 60% год к году до 39,586 млрд руб., рекламные доходы за вычетом вознаграждения партерам увеличились на 48% и составили 33,4 млрд руб.

Ключевые финансовые показатели «Яндекса» по итогам II квартала 2021 г.

Этот рост в «Яндексе» связывают с эффектом низкой базы 2020 г., который был вызван снижением доходов от продажи онлайн-рекламы во время пандемии Covid-19. Также влияние на формирование данных показателей оказали высокие доходы от продажи рекламы в «Поиске» и «Дзене», размещения объявлений, продажи медийной и видеорекламы в рекламной сети «Яндекса». Рост выручки от продажи интернет-рекламы был частично нивелирован снижением рекламных доходов «Яндекс.маркета», отмечают в компании.

Выручка, относящаяся к сегменту «Такси» (без учёта продаж товаров), во II квартале 2021 г. выросла до 21,448 млрд руб. – на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 26% в структуре общей выручки компании, что сопоставимо с долей во II квартале 2020 г. сервиса каршеринга «Драйв». Показатель, напомним, учитывает результаты сервиса онлайн-заказа такси, логистического направления, сервисов «Еда» и «Драйв» и не учитывает продажи через «Лавку».

Выручка «Яндекса» от продажи товаров через «Маркет», «Лавку» и в сегменте устройств увеличилась на 365% до 13,413 млрд руб. во II квартале 2021 г. и составила 16% от суммарной.

Прочие доходы, к которым «Яндекс» относит медиасервисы, подписки, интернет вещей, облачные услуги, комиссионные платежи и др., выросли на 133% (6,955 млрд руб.) и составили 9% от общей выручки компании.

Как себя показали «Поиск и портал»

«Яндекс» во второй четверти 2021 г. год к году незначительно увеличил долю на российском поисковом рынке – с 59,6% до 59,7%. В I квартале 2021 г. она составила 60%. Доля поисковых запросов к поисковику на устройствах на базе во II квартале 2021 г. составила 59,5%, тогда как во II квартале 2020 г. она составляла 57,5%.

Сегмент «Поиск и портал»

Выручка сегмента «Поиск и портал» увеличилась на 54% во втором квартале 2021 г. и достигла 39,419 млрд руб.

К «Поиску и порталу», напомним, относятся «Поиск», геосервисы, «Яндекс 360», «Погода», «Новости», «Путешествия» и голосовой помощник «Алиса».

Успехи сегментов «Такси» и «Маркет»

Выручка сегмента «Такси» выросла на 114%, до 28,1 млрд руб. Количество поездок на такси за исключением «Доставки» выросло на 104%.

Наиболее значительный относительный рост показал сервис каршеринга «Яндекса» – выручка здесь увеличилась на 349% и составила 3,081 млрд руб.

Направление «фудтех» продемонстрировало рост на уровне 93%, выручка по нему достигла 8,105 млрд руб.

Сегмент «Такси»

Сегмент «Такси» включает собственно сервисы такси и каршеринга «Яндекс.такси» Uber (в России и СНГ) «Драйв», логистический сервис «Доставка», а также фудтех-направление, то есть «Яндекс.еду» и «Яндекс.лавку»

Результаты «Яндекс.маркета»

Общий объем товарооборота «Яндекс.маркета» за II квартал 2021 г. увеличился на 144% и составил 26,7 млрд руб. Общая выручка торговой площадки выросла на 23% год к году и достигла 8,828 млрд руб.

Медиасервисы, объявления и прочее

Выручка сегмента «Медиасервиы», в который «Яндекс» определил «Кинопоиск», «Музыку», «Афиша», «Студию», а также подписку «Плюс», продемонстрировала 141-процентный рост до 4,1 млрд руб. Число подписчиков «Плюса» составило 9 млн (+128%).

Доходы от сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость» и «Работа» и «Объявления») выросли увеличилась на 125%, до 2 млрд руб.

Прочие бизнес-юниты и инициативы

Выручка в сегменте прочих бизнес-юнитов и инициатив (направление разработки беспилотных автомобилей, «Дзен», Yandex.Cloud, «Образование», «Устройства», «Услуги») увеличилась на 140%, до 4,898 млрд руб.

Ежедневная аудитория блог-платформы «Дзен» составила 19,2 млн пользователей, увеличившись на 14% год к году.

Прогноз по годовой выручке вновь увеличен

«Яндекс» вновь, уже третий раз в 2021 г., скорректировал прогноз по годовой выручке. Теперь компания ожидает, что выручка по итогам 2021 г. вырастет на 53-55% в сравнении с 2020 г., то есть достигнет 330-340 млрд. руб. Российский ИТ-гигант увеличил прогноз по росту выручки «Поиска и портала» с 17–19% до 24–26%.

В «Яндексе» также ожидают, что товарооборот на сервисах электронной коммерции увеличится в три раза, общая валовая стоимость поездок сервиса онлайн-заказа такси вырастет примерно на 60% в течение 2021 г.

В отчете за IV квартал 2021 г. аналитики «Яндекса» предсказывали выручку на уровне 320 млрд руб. По итогам I квартала 2021 г. они изменили прогноз – ожидания «Яндекса» выросли до 330 млрд руб. Для сравнения, за весь 2020 г. размер выручки составил 218,34 млрд. руб.