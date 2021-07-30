«Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую

В мобильном приложении «Яндекса» появился сервис «Читалка» для бесплатного чтения электронных книг. Он работает под iOS и Android и открывает доступ к библиотеке из более чем 500 книг различных жанров. «Читалка» распознает самые популярные форматы электронных книг и позволяет контролировать прогресс чтения каждого из скачанных томов.

«Яндекс» прививает любовь к чтению

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске нового сервиса «Читалка». Он позволяет пользователям бесплатно и легально читать электронные книги с экрана своего мобильного устройства – смартфона или планшета.

Сервис встроен в мобильное приложение «Яндекса». На момент публикации материала он был доступен в его версиях под iOS и Android. Запустить его можно через каталог сервисов (вторая кнопка слева внизу рядом с кнопкой «Домой»).

Дополнительно в приложении «Яндекса» появился раздел «Книги» для быстрого и скачивания поиска необходимого издания. После загрузки книга появится в сервисе «Читалка».

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«”Читалка” – это удобная и полезная функция, позволяющая читать эти книги сразу в приложении “Яндекс” без использования каких-то других сторонних приложений. Чтобы найти эти книги, достаточно спросить “Алису” – “Алиса, что почитать?”», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Принцип работы

«Читалка» на момент публикации материала поддерживала только три формата книг из всех существующих. В их число входят самые популярные fb2 и epub, а завершает это трио формат mobi.

Главная страница "Читалки" с указанием прогресса чтения

Чтобы на главном экране «Читалки» отобразилась нужная книга, искать и скачивать ее нужно через приложение «Яндекса». На запрос CNews о наличии у «Яндекса» планов по преобразованию нового сервиса в отдельную мобильную утилиту представители компании ответили отрицательно. «”Читалка” изначально задумана как функция приложения “Яндекс”», – заявили они.

Что умеет «Читалка»

Новый сервис «Яндекса» располагает основным набором возможностей, присутствующих в современных электронных книжках. В частности, сервис предоставляет пользователю выбор режима чтения – дневной или ночной.В дополнение к этому «Читалка» позволяет на лету масштабировать текст и менять отступы в тексте. Выбор дизайна шрифта пока недоступен.

Ночной и дневной режимы чтения

К возможностям сервиса также относится функция быстрого перемещения по страницам при помощи ползунка. Плюс разработчики добавили поддержку оглавления и возможность перехода между главами. Эта опция будет доступна при наличии оглавления в самом файле книги.

Работа с оглавлением и выбор масштаба текста

«Читалка» умеет запоминать прогресс чтения для каждой из скачанных книг. Информацию о нем она отображает в процентах над обложками на главной странице.

Библиотека книг

Как сообщили CNews представители «Яндекса», на момент запуска «Читалки» пользователям была доступна подборка из более чем 500 томов. На момент публикации материала они были рассортированы в два каталога. Первый называется «Доступны на "Яндексе"», в нем содержатся только бесплатные книги. Второй под названием «Все» содержит как бесплатные, так и платные издания.

Платить за скачивание и чтение книг не нужно

Редакция CNews обнаружила в каталоге книги разных авторов и жанров. В нем есть как русская классика (произведения Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и др.), иностранная художественная литература (Александр Дюма, Брэм Стокер, Джек Лондон), научно-популярные книги (Ричард Докинз).

Интересно, что «Три мушкетера» Дюма выложены в каталоге в старом малоизвестном переводе М. Руммель и П. Роговой, который к настоящему времени перешел в общественное достояние.

Представители «Яндекса» подтвердили, что в бесплатном доступе в «Читалке» есть только те переводы произведений коммерческих авторов, на которые не распространяются авторские права.

На вопрос CNews о сроках пополнения библиотеки новыми книгами, в том числе и платными, представители «Яндекса» не ответили. «Планы не раскрываем, но, конечно, будем следить за востребованностью функции у пользователей», – сказали они.

Яндекс модернизирует свои сервисы и улучшает финансовые показатели

«Яндекс» обновил свое фирменное мобильное приложение спустя два дня после публикации финансового отчета за II квартал 2021 г. За этот период отечественный интернет-гигант показал колоссальный рост выручки по сравнению с II кварталом 2020 г. Она увеличилась на 70% до 81,4 млрд.

Скорректированная чистая прибыль (с учетом показателей «Яндекс.маркета» за 2020 г.) увеличилась на 34% – с 755 млн руб. до 1,012 млрд руб.

Отметим, что второй квартал подряд больше половину дохода «Яндексу» приносит нерекламный бизнес. Как и в I квартале 2021 г. его доля превысила рекламную, составив 51% от общей.

«Яндекс» регулярно улучшает и модернизирует свои сервисы. Например, в апреле 2021 г. он превратил портал для личных текстовых блогов «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров. Компания объединила его с «Эфиром» и «Видео». Все пользователи «Эфира» были переведены в «Дзен» весной 2021 г. с сохранением статистики просмотров, но с потерей лайков, комментариев и подписчиков, а сам «Эфир» трансформировался в платформу для ТВ-трансляций.

В августе 2020 г. Яндекс встроил в мобильное приложение «Яндекс.почта» функцию распознавания текста на изображениях. За счет нее при получении, к примеру, фотографий страниц распечатанного документа вместо его электронной копии адресату не придется перепечатывать текст вручную или использовать специальное ПО для распознавания.

Так работал сервис по распознаванию на этапе запуска

Новая функция позволяет, например, сфотографировать договор, сразу его поправить и переслать коллеге. Или отправить ребенку параграф из учебника, чтобы было проще писать доклад.