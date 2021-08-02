Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем SLA производительности облачных платформ ведущих облачных провайдеров 2021. Аналитики провели сравнение заявленной производительности виртуальных процессоров, памяти и хранилищ, задержек в сетях LAN и WAN и других параметров. На базе рейтинга стало возможным построить мишень SLA — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Проблема, которую решает рейтинг SLA

Стоимость аренды облачной инфраструктуры зависит от количества виртуальных процессоров, объема памяти, дискового хранилища и ширины канала связи. Но как при этом понять, на какой тактовой частоте будет работать процессор, сколько операций ввода/вывода в секунду обеспечивает хранилище, какие могут быть задержки в сети LAN?

Одним из способов оценить производительность облачной инфраструктуры является возможность ее тестирования и измерения показателей с помощью специальных утилит. Но где гарантия, что в будущем эти показатели будут такими же, как во время теста?

И тут на помощь приходит соглашение о качестве оказываемых услуг — SLA. Именно в SLA провайдер прописывает те параметры инфраструктуры, под которые он сам готов подписаться, а если нарушит их, то обязан будет выплатить клиенту штраф.

Именно юридическая и финансовая ответственность провайдера за нарушение указанных в соглашении параметров и позволяет нам судить о быстродействии той или иной облачной платформы.

Для сравнения облачной инфраструктуры различных облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 7 критериях и наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг SLA производительности IaaS 2021

Сравнение провайдеров проводилось по следующим критериям:

Для процессоров vCPU — количество миллионов выполняемых инструкций в секунду (MIPS). Для оперативной памяти RAM — параметр swapped RAM, подкачка оперативной памяти. Для хранилища: количество операций ввода/вывода в секунду IOPS. среднее время доступа к накопителю. Для сети: задержка и доля потерь пакетов в сети LAN. задержка и доля потерь пакетов в сети WAN. Прочие показатели SLA: Количество уровней инцидентов. Количество уровней важности обращений в техподдержку.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Наши рейтинги по IaaS пользуются огромной популярностью, так как в этой сфере есть большое количество параметров, которые интересуют рынок и которые мы можем проанализировать и сравнить, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — На наш взгляд, соглашениям SLA сегодня уделяется мало внимания, причем как потребителями облачных услуг, так и самими провайдерами. В то же время SLA — кладезь полезной информации, имеющей юридическую силу, так как на рекламных проспектах можно написать все что угодно, а в SLA, который подшивается к договору на оказание облачных услуг, провайдерам приходится писать правду».

Лидером рейтинга SLA производительность IaaS стал провайдер G-Core Labs, сумевший набрать большое количество баллов за процессоры и накопители и при этом не растерять их благодаря низким задержкам в сети и оптимальном времени доступа к накопителям.

Второе место у компании LanCloud. Облачная инфраструктура данного провайдера отличается самыми быстрыми среди участников рейтинга накопителями и достойными показателями по всем остальным параметрам. Кстати, по итогам прошлогоднего обзора SLA напомним, что LanCloud выплачивает самые крупные на рынке компенсации за не работоспособную инфраструктуру.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров IaaS по производительности инфраструктуры 2021

Место Провайдер IaaS Сумма баллов 1 G-Core Labs 547 2 LanCloud 535 3 Selectel VMware 527 4 DataFort 512 5 КРОК 479

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — компания Selectel, которая отличилась самыми быстрыми среди участников рейтинга процессорами и минимальным временем доступа к накопителям. Кроме того, провайдер анонсировал очень хорошие показатели по каналам связи.



Обзор SLA IaaS 2021

Рейтинг SLA производительности облачных платформ IaaS выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews SLA IaaS 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews SLA IaaS 2021

Выводы, которые напрашиваются по итогам составления рейтинга

Компании из рейтинга SLA производительности IaaS можно разделить на три группы. В первую пятерку входят провайдеры, которые достаточно подробно описали параметры качества всех звеньев облачной инфраструктуры. Причем эти параметры весьма высоки, что говорит о хорошей технической базе, на основе которой построены облачные решения.

Второй эшелон отстает от первой пятерки более чем на 100 баллов. В него входят провайдеры, у которых есть ярко выраженные слабые места, либо все параметры находятся на среднем уровне, либо недостаточно точно прописан SLA. Тем не менее, это солидные организации, имеющие хорошую репутацию на рынке.

Замыкают рейтинг компании с отрицательным рейтингом, так как их соглашения SLA не содержат практически никакой важной и полезной информации. Можно сказать о том, что документ не проработан, а иногда и скопирован у конкурентов. Какой уровень производительности гарантируют данные поставщики, сказать трудно, и в открытом доступе ознакомиться с этой информацией невозможно.

Еще один вывод: аббревиатуры «SSD», «SSD Fast» и «SSD NVMe» зачастую носят чисто маркетинговый смысл и не отражают реальную производительность дисковой подсистемы. Как можно увидеть из рейтинговой таблицы, то, что для одних «SSD NVMe», для других — «SSD Fast». То, что для третьих «SSD Fast», для четвертых — обычный «SSD». Выбирать следует не модные аббревиатуры, а показатели быстродействия.

Так, лидером рейтинга оказалась компания, которая не имеет «SSD Fast» и «SSD NVMe», и за их отсутствие получила штрафы. Но благодаря высоким показателям по обычным накопителям HDD, SAS и SSD вкупе с другими параметрами ей удалось опередить остальных участников рейтинга.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой SLA в теме письма.

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