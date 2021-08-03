На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян

Протоколы торгов по реализации имущества Минобороны с паспортными данными их участников обнаружил в открытом доступе глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. По словам эксперта, это не первый случай, когда госорганы «халатно» относятся к персональным данным граждан.



В очень открытом доступе

В интернете в открытом доступе были обнаружены документы Минобороны с персональными данными граждан. Речь идет о протоколах продажи высвобождаемого имущества министерства, в которых прописаны паспортные данные граждан, которые подали заявки на участие в торгах. Об этом в своем телеграм-канале написал гендиректор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Как рассказал CNews Бегтин, протоколы были обнаружены им на сайте Минобороны. Эксперт подобрал заброс, в ответ на который портал выдает большое количество таких документов. Протоколы также можно найти в Google запросом «паспорт серия site:mil.ru/files filetype:pdf», пишет эксперт в своем телеграм-канале.

В Сети обнаружились документы Минобороны с персональными данными граждан

Бегтин также отметил, что в Сети регулярно можно обнаружить подобные документы. По его словам, чаще такое отношение к персональным данным граждан демонстрирует региональные или муниципальные власти, однако на регулярной основе это встречается у федеральных властей, например, Росимущества.



«Госорганы ведут свои базы куда халатнее бизнеса и часто публикуют то, что публиковать нельзя. Или наоборот не публикуют нужные гражданам данные, — рассказал CNews Бегтин. — Необходим тщательный контроль за публикацией документов и большие штрафы для чиновников, допускающих подобное».

Что можно найти в документах Минобороны

В протоколах Минобороны о реализации имущества имеются данные не только о самом имуществе и его цене, но также номер и серия паспорта, а также прописка гражданина, который подал заявку на участие в продаже. Только в одном протоколе содержатся паспортные данные восьми человек.

«Удивительно, что никто из граждан так и не засудил представителей Минобороны за такое», — пишет Бегтин в своем телеграм-канале.

Среди объектов продажи у Минобороны можно встретить грузовой ГАЗ-3307 начальной стоимостью 742,5 тыс. руб., автоцистерну стоимостью 265,1 тыс. руб. и т. д. Также среди протоколов обнаружились договоры аренды федерального недвижимого имущества с указанием его точного адреса и стоимости. Например, нежилое помещение №1 в Балашихе за 2,8 млн руб. с указанием персональных данных участников и победителя аукциона.

Штрафы за разглашение персональных данных

В мае 2021 г. CNews писал о том, что депутаты «Единой России» намерены в десять раз увеличить штрафы за разглашение персональных данных. Законопроект об этом Госдума приняла в третьем и окончательном чтении. В июне закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В прошлой редакции кодекса штрафы составляли от 500 руб. до 1 тыс. руб. для физлиц и от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб. для должностных лиц. Согласно изменениям, теперь штрафы составят для обычных граждан минимум 5 тыс. руб. и максимум — 10 тыс. руб. Должностные же лица будут обязаны платить от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Для юрлиц штраф составит от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Кроме того, должностное лицо, согласно законопроекту, может быть дисквалифицировано на срок до трех лет.