В России теперь можно взять Windows 11 в аренду. Цены ниже, чем в США

Microsoft открыла свой новый сервис Windows 365 всем желающим. Это бизнес-решение, позволяющее компаниям брать в аренду виртуальные компьютеры с Windows 10 и Windows 11 и тем самым экономить на покупке, обновлении и обслуживании физических ПК. Сервис доступен и в России, и цены на него начинаются от 1350 руб. в месяц за одно рабочее место.

Windows по подписке

Корпорация Microsoft объявила о полноценном запуске своего новейшего облачного сервиса Windows 365. Он позволяет арендовать виртуальные облачные ПК любого уровня производительности с предустановленной ОС Windows 10 или Windows 11. Анонс последней состоялся 24 июня 2021 г.

Сервис нацелен на корпоративных клиентов. Он позволяет компаниям сэкономить на апгрейде имеющегося парка компьютеров или закупке ПК для новых сотрудников.

Премьера Windows 365 прошла в середине июля 2021 г. Microsoft тогда не стала раскрывать, в каких странах этот сервис будет доступен, как и стоимость его использования. Теперь же известно, что воспользоваться новой услугой смогут и российские компании, притом платить они будут в рублях.

Полноценная Windows в окне обозревателя

Подключиться к виртуальному рабочему месту можно с любого современного устройства, в котором есть браузер.

Стоимость абонентской платы будет зависеть от количества покупаемых рабочих мест и их конфигурации. Минимальная цена составляет 1350 руб. в месяц ($18,5 по курсу ЦБ на 3 августа 2021 г.) за одно рабочее место с 2 ГБ оперативной памяти, одним виртуальным процессором и 64-гигабайтным накопителем.

В максимальную конфигурацию виртуальной машины входят восемь процессоров, а также 32 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ. Абонентская плата за одно рабочее место с таким облачным компьютером обойдется российским компаниям почти в 10,7 тыс. руб. ($146) в месяц. В общей сложности на выбор клиентам доступно 12 конфигураций. Все цены на них указаны без учета налогов.

Российские тарифы на Windows 365

Что примечательно, российские цены на Windows 365 оказались ниже американских. В США они варьируются от $20 (1456 руб.) до $158 (11,5 тыс. руб.).

Варианты подписки

Microsoft предусмотрела два варианта подписки на Windows 365 – для небольшого бизнеса (Windows 365 Business) и крупных предприятий (Windows 365 Enterprise). По стоимости они идентичны, но в случае с Business есть два собственных варианта цен. Один из них позволяет сэкономить при наличии у компании купленных лицензий на обычную (офлайновую) ОС Windows 10. Microsoft называет это «гибридным использованием Windows».

Подписка Windows 365 Business ориентирована на компании, численность персонала которой не превышает 300 человек. Windows 365 Enterprise – это выбор предприятий с большим числом сотрудников.

Американцам придется платить больше

Для примера, если компания, состоящая из 100 человек, закупит всем работникам самые топовые виртуальные ПК, то это обойдется ей в 12,84 млн в год. Закупка базовых ПК в таких же количествах затребует 1,62 млн в год.

Также следует отметить, что для Business-подписки действуют ограничения на объем исходящих данных. Они варьируются от 12 ГБ до 70 ГБ в месяц и зависят от выбранной конфигурации ПК.

«Типичные действия с исходящими данными включают сохранение файла с облачного ПК во внешнее местоположение и передачу данных за пределы служб Microsoft Cloud. Уровни исходящих данных, включенные в Windows 365 для бизнеса, предназначены для покрытия этих типичных действий пользователей. При превышении этих уровней Microsoft может ограничивать пропускную способность и объем исходящих данных в каждом конкретном случае для обеспечения качества обслуживания всех пользователей и клиентов Windows 365», – указано на сайте Microsoft.

Главная идея нового сервиса

Сервис Windows 365 позволяет запускать OC Windows 10 или новейшую Windows 11 на любом устройстве, в котором есть браузер. При этом вовсе не обязательно, чтобы само оно работало на Windows. Для примера, за счет новшества Microsoft полноценную настольную ОС можно запустить, к примеру, на Android-смартфоне. Для этого также сгодятся ноутбуки на Linux или Apple macOS.

Дополнительные различия между Business и Enterprise

Windows 365 позволяет компаниям вовсе не вкладываться в покупку парка компьютеров. Сотрудники смогут использовать для работы собственные ПК и ноутбуки, находясь в офисе или работая удаленно.

Также Windows 365 позволяет в несколько кликов получить виртуальное рабочее место для нового сотрудника. При сокращении персонала число рабочих мест тоже уменьшается за несколько мгновений. К тому же при необходимости для различных сотрудников можно выбрать разные конфигурации виртуальных ПК – если работа одних не требует внушительной вычислительной мощности, то им можно предоставить базовое рабочее место, тогда как другим можно подключить самое производительное.

Вопрос безопасности решен

Microsoft решила вопрос, связанный с потенциальными утечками корпоративной информации. Все файлы, с которыми взаимодействуют сотрудники, работающие в облачных ПК через Windows 365, хранятся не на их собственных устройствах, а непосредственно в облаке. Таким образом, ответственность за их сохранность лежит на самой Microsoft.

Пока неясно, как возможность запускать новую Windows в браузере старого ПК отразится на продажах компьютеров и ноутбуков

Весь сервис Windows 365 базируется на облаке Microsoft Azure. В теории запуск Windows 365 может повысить популярность Azure, находящегося сейчас на втором месте после Amazon Web Services.

По итогам I квартала 2021 г. облако Amazon занимало 32% мирового рынка, тогда как у Microsoft было лишь 20%. Доли ее ближайших конкурентов (Google Cloud, Alibaba Cloud и IBM Cloud) составляли 9%, 6% и 5% соответственно (статистика Stastista.com).