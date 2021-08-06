Новый бизнес: Жулики предлагают забанить любой аккаунт в Instagram за $60, а потом восстанавливают его по просьбе жертвы за деньги

Крайне прибыльный бизнес

Практически любую учетную запись в социальной сети Instagram можно довести до блокировки – для этого всего лишь нужно заплатить умеренную сумму нужному человеку. Восстановить аккаунт после блокировки тоже возможно, но обойдется это в десятки или даже сотни раз дороже.

Как выяснил Vice, на просторах интернета по меньшей мере с 2020 г. процветает рынок услуг по доведению до бана Instagram-аккаунтов (Ban-as-a-service). Данный бизнес, по словам одного из собеседников издания, скрывающегося под псевдонимом War, в настоящее время приносит огромную прибыль, хотя и отнимает много времени. War, к примеру, утверждает, что сумел заработать «сумму с пятью нулями» менее чем за месяц на торговле банами. Данный «эксперт по блокировкам» берет за свои услуги $60 за аккаунт, причем у этого аккаунта может быть вплоть до 99 тыс. подписчиков.

Другой человек, предлагающий аналогичные услуги на одном из подпольных форумов, готов выполнить работу за плату в €5-30 в зависимости от количества подписчиков. Данный сервис в основном нацелен на работу с аккаунтами, у которых не более 5 тыс. подписчиков, однако, согласно прейскуранту, с которым ознакомился Vice, в некоторых случаях «специалисты» готовы взяться и за более популярные профили.

Как это работает

Обязательное условие, которое выдвигают оба сервиса, касается наполнения Instagram-аккаунта: в профиле обязательно должна быть фотография человека. В противном случае за работу «Instagram-киллеры» не возьмутся. Данное условие связано с одной из используемых ими техник – техникой имперсонации или, другими словами, выдачи себя за другое лицо.

Один сайтов-сервисов, предлагающих избавиться от неугодного Instagram-аккаунта

При выборе данного метода злоумышленником используется любой ранее верифицированный платформой Instagram-аккаунт. В качестве фотографии профиля выбирается точно такое же изображение, как и у жертвы. Аналогично заполняется вся остальная информация, публично доступная в профиле. Далее «киллер» отправляет жалобу на жертву в службу поддержки платформы, утверждая, что та пытается выдать себя за владельца верифицированного аккаунта, после чего следует блокировка учетной записи жертвы.

Другой способ, используемый злоумышленниками, предполагает упор не на качество и кажущуюся аутентичность жалоб, а на их количество. В некоторых случаях достаточно закидать аккаунт жертвы жалобами на нарушение правил Instagram, касающихся тем суицида и членовредительства – распространение подобного контента платформа старается пресекать на корню. Даже если пользователь не публикует постов, затрагивающих эти темы, его учетная запись при «бомбардировке» жалобами все равно может быть заблокирована.

По данным Vice, существуют специальные программы-скрипты для массовой отправки жалоб в автоматическом режиме. Такого рода скрипты обычно настроены таким образом, чтобы не превышать лимит на количество жалоб.

Состояние за разбан

Как отмечает Vice, многие из тех, кто предлагает услуги ликвидации Instagram-аккаунтов, параллельно зарабатывают и на их восстановлении. Однако если атака на профиль обойдется клиенту в $60, то разбан жертве будет стоить около $3,5-4 тыс., причем от заказчика потребуют сразу внести залог в размере $1,5 тыс. Как именно, хитрые предприниматели добиваются разбана, источник не уточняет.

На причастность одних и тех же людей к обоим видам бизнеса, по информации источника, указывает тот факт, что некоторые пользователи получают предложение о восстановлении аккаунта за деньги спустя буквально считанные минуты после блокировки. Кроме того, жертвы «Instagram-киллеров» нередко обращают внимание на присутствие пожаловавшихся на них аккаунтов в числе подписчиков тех, кто предлагает помочь с разбаном.

Мотивы неизвестны

На вопрос журналистов о том, почему услуги такого рода востребованы, представители новой отрасли дать определенный ответ не смогли, отметив, что заказчики «очевидно могут себе позволить разбрасываться деньгами».

По их мнению, потребность забанить чужой профиль в соцсети может быть связана с желанием отомстить бывшему партнеру или подпортить жизнь конкуренту.

Помимо этого, иногда заказчики сами выполняют чей-то заказ и ищут субподрядчика, готового сделать работу за меньшую плату. Разницу между полученной от первоначального заказчика суммой и выплаченной фактическому исполнителю в таком случае можно просто положить себе в карман.

В современном мире учетная запись в социальной сети вполне может быть ценным активом, приносящим немалый стабильный доход, и ее утрата может стать серьезным ударом для владельца.

В декабре 2020 г. CNews писал о примечательном бракоразводном процессе, который в тот момент шел в одном из московских судов. Муж и жена, владельцы Instagram-аккаунта с более чем 1 млн подписчиков, делили имущество и пытались выяснить, кому из них должен достаться этот «жирный» профиль. Аккаунт был посвящен спорту, путешествиям и активному образу жизни. Ежемесячный доход от него составлял более 300 тыс. руб.

В июле 2019 г. московский блогер Руслан Захаркин подал в суд на Instagram из-за «отмены лайков», которая нанесла ему моральный и финансовый ущерб. Истец был намерен взыскать с Instagram 500 тыс. руб. компенсации. В Instagram у Захаркина на тот момент было около 95 тыс. подписчиков.

Позиция Instagram

В Instagram интернет-изданию заявили, что платформа занимается изучением сайтов, которые предлагают услуги по доведению аккаунтов до блокировки. Сервис также призвал пользователей сообщать в службу поддержки о выявлении людей, предположительно причастных к такого рода деятельности.