В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона

Для Минцифры подготовят исследование телекоммуникационного оборудования и частот в целях развития цифрового общества и экономики за 130,9 млн руб. Исследованию присвоен шифр «Перспектива — 2021». Оно позволит создать центр компетенций по испытаниям устройств беспроводной связи. Работа в том числе предполагает исследование диапазона 4,8-4,99 ГГц для 5G. Однако операторы давно заявляют, что этот диапазон не пригоден для использования.

Исследование для Минцифры

Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) ищет исполнителя для научно-исследовательской работы по теме «инфраструктурные исследования в интересах обеспечения развития цифрового общества и телекоммуникационного сектора цифровой экономики» под шифром «Перспектива — 2021». В нее входит, в том числе исследование и анализ новых методов и средств испытаний устройств беспроводной связи на основе 5G, а также оценка эффективности использования диапазона 60 ГГц для инфраструктуры интернета вещей.

Тендер на исследование опубликован на портале госзакупок 4 августа 2021 г. Максимальная цена контракта — 130,9 млн руб. Заявки принимаются до 26 августа, итоги будут подведены 8 сентября. Права на результаты исследования будут принадлежать Минцифры.

Правительство заказало исследование в целях развития цифрового общества и телекоммуникационного сектора цифровой экономики за 130,9 млн руб.

Исследование и анализ новых методов и средств испытаний устройств беспроводной связи на основе 5G позволит создать центр компетенций по испытаниям устройств беспроводной связи, рассказали CNews представители МТУСИ.

Что будут исследовать

Согласно тендерной документации, среди целей исследования — анализ новых методов и средств испытаний устройств беспроводной связи на основе 5G в частотном диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В апреле 2019 г. CNews писал о том, что наиболее перспективным диапазоном среди операторов считается 3,4-3,8 ГГц, но он используется спутниковыми сетями Минобороны и ФСО.

Кроме того, в рамках исследования должен быть подготовлен обзор международных и отечественных производителей устройств беспроводной связи на основе 5G, а также анализ особенностей их устройства. Исследованием предусмотрена разработка научно-технических основ создания технологий построения и производства отечественных универсальных цифровых аппаратно-программных платформ для решения задач цифровой экономики в части обеспечения технологической независимости отечественного телекоммуникационного оборудования также входит в цели исследования.

Исполнитель должен будет в том числе составить предложения по разработке нормативно-правовых, организационных технических и экономических мер, обязывающих оснащать объекты инфраструктуры цифровой экономики на этапах создания современным телекоммуникационным оборудованием. Речь идет об автомобильных и железных дорогах, мостах, многоквартирных жилых домах, объектах энергетики, медицинских организациях, учреждениях культуры и иных социально значимых объектах.

Будущий исполнитель также подготовит предложения по разработке концепции создания общего цифрового пространства информационных ресурсов и сервисов на основе распределенных центров и систем больших данных различной принадлежности и среды доступа к сервисам и услугам на основе интеграции больших данных.

В дальнейшем предполагается проведение исследований в частотных диапазонах 24,25-29,5 ГГц и 100 ГГц, которые также могут использоваться для формирования телекоммуникационной инфраструктуры цифровой экономики и интернета вещей, пояснили в институте.

Мнение операторов

Операторы уже имеют мнение о пригодности исследуемого для Минцифры диапазона 4,8-4,99 ГГц. «Диапазон 4,9 ГГц непригоден для развития 5G в качестве основного: помимо плохого покрытия, недостатка абонентского и операторского оборудования, есть и проблема ограничений в приграничной полосе из-за регламентов медико-социальной экспертизы», — рассказали CNews представители Tele2.

«Блокировать работу сети 5G в приграничных регионах России будут европейские страны, вполне вероятно Грузия и Казахстан, из программы 5G точно выпадают регионы Дальнего Востока. В случае нерешения спорных вопросов по совместимости российских станций 5G и радиоэлектронных средств приграничных государств наши базовые станции в диапазоне 4,9 ГГц смогут работать только в глубине страны на расстоянии 300 км по суше и 450 км по морю от границы», — отмечают в Tele2.

В Tele2 заявили, что планируют провести испытания частоты 4,9 ГГц в 2021 г. на Тверской улице в Москве, и напомнили, что операторское сообщество неоднократно заявляло, что этот диапазон может использоваться лишь в качестве дополнительного к 3,5-3,8 ГГц.

«Мы не рассматриваем диапазон 4,8-4,99 МГц в качестве жизнеспособного варианта для сетей 5G в России», — пояснили CNews представители «Мегафона». В компании соглашаются с выводами Tele2 о недостатках данного диапазона, а также в отношении приоритетного диапазона в 3,4-3,8 ГГц.

Представители Ассоциации интернета вещей рассказали об эффективности использования частоты 60 ГГц для устройств интернета вещей. Беспроводная технология передачи небольших по объему данных (Low power wireless personal area network — LPWPAN) востребована, когда требуется связь на короткие расстояния с гигабитными скоростями, пояснили в ассоциации. Однако особенного влияния на рынок интернета вещей LPWPAN эксперты не отметили.

«Диапазон частот 60 ГГц в настоящее время практически мало используется, т. к. именно в нем затухание радиоволн на атмосферном кислороде имеет наиболее значимые показатели, — пояснили CNews представители МТУСИ. — Дальности связи для устройств интернета вещей в диапазоне 60 ГГц составляют порядка десятков-сотен метров. В этой связи диапазон в настоящее время является нелицензируемым, следовательно, можно обеспечить работу большего числа устройств не используя частотно-территориальное планирование, а именно применять повторное использование радиочастот, не создавая при этом помех в работе других устройств в этом же диапазоне. Указанная выше особенность открывает значительные перспективы для формирования локальных сетей интернета вещей и организации на их основе различных видов деятельности (производственной, образовательной, медицинской и т. д.)».