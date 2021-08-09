Российско-американская платежная система оказалась не нужна новым владельцам

Американская корпорация Net Element избавляется от своих активов, включая российскую платежную систему PayOnline. Их новым собственником станет американская компания RBL Capital Group, а сам Net Element ради имеющегося у корпорации листинга на бирже Nasdaq будет поглощен производителем электрокаров Mullen Technologies.

Net Element отдает свои активы RBl Capital Group

Американская корпорация Net Element заключила новую версию соглашения об обратном поглощении со стороны американского производителя электрокаров Mullen Technologies. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Первоначальная версия данного соглашения была заключена в 2020 г. Предполагается, что в результате сделки Mullen Technologies получит листинг на американской бирже Nasdaq. При этом существующие активы Net Element— американская платежная система TOT Payments и российская платежная система PayOnline— производителю электрокаров не нужны.

В этой связи Net Element сейчас договорилась о передаче своих активов американской компании RBl Capital Group, специализирующейся на кредитовании платежных систем и являющейся давним кредитором Net Element. RBL получит компанию TOT Group, в которой сконцентрированы активы Net Element, в обмен на принятие всех ее обязательств и прощение долгов Net Element.

Сложный путь Net Element

Net Elementв 2012 г. осуществила обратное поглощение американской компании Cazador Acquitions, не имевшей активов, но обладавшей листингом на бирже Nasdaq. На тот момент основным активом Net Element был российский агрегатор мобильного контента TOT Money.

Российско-американская платежная система за долги отдала свои активы

В 2013 г. Net Element приобрела американскую платежную систему Unifiyed Payments, созданную американцем украинского происхождения Олегом Фирером. После этого Фирер стал президентом и крупным акционером NetElement, а Unifiyed Payments была переименована в TOT Payments.

В 2015 г. Net Element приобрела российскую платежную систему PayOnline. Позднее TOT Money сначала был переименован в Digital Provider, а далее компания была присоединена к PayOnline.

Деятельность Net Element является убыточной. По итогам 2020 г. компания при выручке в $65,7 млн получила чистый убыток в размере $5,9 млн. В структуре выручки компании на сегмент платежей в Северной Америке пришлось $62,5 млн, на сегмент международных платежей, в частности, на российский PayOnline, пришлось $3,1 млн.

Net Element существовала за счет привлечения долгов от внешних инвесторов, которые затем конвертировались в допэмиссию акций компаний с последующей продажей. Так, в 2020 г. Net Element договорилась с американской компанией Esousa Groupо том, что она таким образом предоставит финансирование в размере до $15 млн. Речь шла о том, что Esousa будет выкупать задолженность Net Element перед вышеупомянутой RBL Capital Group.

Сделка с Mullen

По условиям сделки с Mullen Technologies акционеры Net Element получат в объединенной компании 15%. Остальные 85% акций получат нынешний акционеры Mullen Technologies. В число крупных акционеров Net Element входит казахстанский магнат Кенес Ракишев.

Mullen Technologies для завершения сделки с Net Element активно привлекает финансирование. В мае 2021 г. компания договорилась с группой инвесторов о выпуске в их пользу 29 млн акций общей стоимостью $20 млн и пятилетних варрантов, дающих право приобрести 76 млн акций по цене $0,69 за одну ценную бумагу ($51 млн за весь пакет). Дополнительно указанным инвесторам могут быть проданы акции Mullen Technologies еще на сумму $40 млн с соответствующим числом варрантов.

Также Mullen Technologies выпустила в пользу американского инвестиционного фонда Drawbridge Investments конвертируемый вексель на сумму $23,8 млн с возможностью конвертации в собственные акции. Кроме того, Mullen Technologies ведет переговоры с упомянутой Esousa Groupо предоставлении кредитной линии объемом до $330 млн. При получении каждого транша данной линии в пользу Esousa будут выпускаться новые акции Mullen Technologies.