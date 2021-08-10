Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн

Омский Радиозавод им. А. С. Попова планирует занять 35% на российском рынке антенно-мачтовых устройств. Для этих целей завод получил займ в размере 241 млн руб. от Фонда развития промышленности. На данный момент половину рынка занимают иностранные производители, а сам завод — лишь 3%.

Импортозамещение антенн сотовой связи

Омское производственное объединение «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) получило займ в размере 241 млн руб. от Фонда развития промышленности для увеличения объема выпуска антенно-мачтовых устройств для сотовой связи. С помощью займа завод проведет техническое перевооружение, что даст возможность предприятию расширить номенклатуру этих устройств. В результате РЕЛЕРО планирует занять долю в 35% на российском рынке антенно-мачтовых устройств, частично вытеснив импорт, который занимает сегодня более 50% данного сегмента. Сам завод сейчас занимает только 3% этого рынка.

Антенно-мачтовые устройства востребованы, например, операторами сотовой связи. Завод будет выпускать четыре новых типа этих устройств. Они будут отличаться по высоте, исполнению, приводу подъемного устройства и грузоподъемности.

Омский радиозавод займет 35% рынка антенн сотовой связи

«Получение займа дает нам возможность существенно обновить свой станочный парк. Приобретение высокотехнологического оборудования снизит производственные издержки, повысит производительность труда и обеспечит конкурентоспособность изделий завода на гражданском рынке», — сообщил генеральный директор РЕЛЕРО Андрей Аршинин.

Представители РЕЛЕРО на момент выпуска материала не смогли ответить изданию на вопрос о сроках наращивания производства.

Омский радиозавод

Радиозавод им. А.С. Попова ведет свою историю с 29 апреля 1948 г., когда Совет министров СССР издал распоряжение о его создании в Омске. Выпуск первой серийной продукции (радиорелейной станции Р-401 «Ручей») на заводе состоялся в 1954 г. В 2011 г. в Омске в целях развития научно-промышленной и высокотехнологичной кооперации в странах Организации договора о коллективной безопасности (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) и Евразийского экономического сообщества учреждена АО «Межгосударственная корпорация развития» (МКР). МКР создана на базе РЕЛЕРО и Корпорации «АК-Марал» (Кыргызстан).

На данный момент среди продукции завода — комплексные аппаратные связи, которые предназначены для работы в составе опорных узлов связи оперативного звена управления сухопутных войск. Также завод поставляет подвижные цифровые радиорелейные станции для быстрого развертывания в полевых условиях линий связи специального назначения. Мобильные базовые станции завода используются для обеспечения оперативного резерва для операторов сотовой связи, оперативного перераспределения мощности стационарных базовых станций сотовой связи во время аварий или перегрузок сети, аварийной замены любой базовой станции сотовой связи на время ее ремонта или замены.

Фонд развития промышленности

Фонд развития промышленности (ФРП) создан в 2014 г. для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

На данный момент фонд предоставил 50 займов российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса на общую сумму 20,8 млрд руб. Часть займов на суммы до 100 млн руб. фонд выдал на проекты регионального уровня.