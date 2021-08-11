Google устроил грандиозную «зачистку» собственного магазина приложений для Android

Большая «чистка»

Корпорация Google удалила около 115 тыс. приложений для Android из своего фирменного магазина Play по итогам первого полугодия 2021 г. Столь значительно маркетплейс «похудел» впервые с 2018 г., пишет Android Authority.

По данным Statista и AppBrain, более 58 тыс. программ были выкинуты из магазина в промежутке между январем и апрелем 2021 г., причем, как отмечает источник, лишь 4,5 тыс. из них были оценены как имеющие низкое качество.

В мае того же года еще порядка 65 тыс. приложений лишились «прописки» в Google Play – это наиболее значительное падение числа загруженных в магазин приложений в единицу времени.

В июне «зачистка» продолжилась, однако имела менее масштабный характер – ее жертвами стали в общей сложности 4,3 тыс. приложений.

Количество приложений в Google Play в динамике (данные Google, App Annie, Statista, AppBrain)

На данный момент в Play Store находятся и доступны для скачивания 2,8 млн приложений, что на 200 тыс. меньше по сравнению с сентябрем 2020 г.

Предыдущая «генеральная уборка» в Google Play состоялась в 2018 г. – тогда корпорация удалила около 800 тыс. приложений, тем самым уменьшив их число с рекордных 3,6 млн до 2,8 млн. С тех пор магазин так и не смог вернуться к показателям 2018 г. по количеству доступных пользователям мобильных программ.

Причины массового удаления приложений

Android Authority считает, что масштабная майская «зачистка» обязана новым правилам, анонсированным Google в апреле 2021 г.

Данные правила нацелены на выявление и блокировку приложений, которые могут ввести пользователей в заблуждение – это, в частности, касается названий и логотипов.

Названия по новым правилам, к примеру, не должны содержать рекламных заявлений, слов в верхнем регистре, многократно повторяющихся спецсимволов, эмодзи, а их полная длина – превышать 30 символов.

Любые графические элементы, загруженные в магазин вместе с приложением, в том числе и скриншоты, согласно рекомендации Google, не должны подчеркивать его рейтинг в какой-либо системе (в качестве образца нарушения данного правила Google приводит логотип приложения, содержащий изображение золотого кубка).

Малоэффективные правила

Контроль качества приложений в Google Play – давняя и как будто неразрешимая проблема, отмечает Android Authority. Новые правила по-прежнему никак не затрагивают тех, кто выпускает низкокачественные клоны известных приложений или вовсе «клепает» нерабочие откровенные подделки. На последние можно пожаловаться, однако жажда легкой наживы, вероятно, все равно приведет к появлению новых «фейков» на месте ранее удаленных Google.

В 2015 г., напомним, Google объявила о том, что все поступающие в Play Store приложения будут проходить ручную проверку, как в Apple App Store. СМИ и специалисты тогда выразили сдержанный оптимизм, предположив, что введение ручной проверки всех программ позволит поднять качество контента в магазине – очистить каталог от вредоносных, мошеннических, нарушающих авторские права и низкокачественных приложений и, таким образом, сделать платформу Android более привлекательной для потребителей, выбирающих между iOS и Android по качеству доступных программ.

Грядущие изменения в политике Google Play

В мае 2021 г. CNews писал, что Google планирует внести очередную порцию изменений в правила своего магазина приложений и вслед за Apple обяжет разработчиков сообщать пользователям о том, какие данные о них собираются.

За отказ следовать новым правилам или предоставление заведомо неверных сведений недобросовестных разработчиков будут наказывать удалением их приложений из магазина.

Как ожидается, «раздел безопасности» в пользовательской версии Google Play, в котором можно будет узнать о собираемых каждым приложением данных, появится в I квартале 2022 г.

По финансам до Apple еще далеко

Как пишет Android Authority, в первом полугодии 2021 г. количество загрузок приложений из Google Play выросло на 6% год к году и составило 56,2 млрд.

По данным Sensor Tower, выручка Google от магазина приложений выросла на 30% до $23,4 млрд. Тем не менее, Google все еще значительно отстает от Apple по данному показателю. За аналогичный период доход Apple от App Store, в котором, к слову, гораздо меньше приложений, достиг величины $41,5 млрд.