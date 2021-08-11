Google устроил грандиозную «зачистку» собственного магазина приложений для Android

Google устроил грандиозную «зачистку» собственного магазина приложений для AndroidФирменный магазин приложений Google для операционной системы Android пережил крупнейшую «чистку» с 2018 г. За первую половину 2021 г. Google Play лишился 115 тыс. приложений. Причина – ужесточение правил магазина, о котором корпорация объявила в апреле 2021 г.
Большая «чистка»
Корпорация Google удалила около 115 тыс. приложений для Android из своего фирменного магазина Play по итогам первого полугодия 2021 г. Столь значительно маркетплейс «похудел» впервые с 2018 г., пишет Android Authority.
По данным Statista и AppBrain, более 58 тыс. программ были выкинуты из магазина в промежутке между январем и апрелем 2021 г., причем, как отмечает источник, лишь 4,5 тыс. из них были оценены как имеющие низкое качество.
В мае того же года еще порядка 65 тыс. приложений лишились «прописки» в Google Play – это наиболее значительное падение числа загруженных в магазин приложений в единицу времени.
В июне «зачистка» продолжилась, однако имела менее масштабный характер – ее жертвами стали в общей сложности 4,3 тыс. приложений.
На данный момент в Play Store находятся и доступны для скачивания 2,8 млн приложений, что на 200 тыс. меньше по сравнению с сентябрем 2020 г.
Предыдущая «генеральная уборка» в Google Play состоялась в 2018 г. – тогда корпорация удалила около 800 тыс. приложений, тем самым уменьшив их число с рекордных 3,6 млн до 2,8 млн. С тех пор магазин так и не смог вернуться к показателям 2018 г. по количеству доступных пользователям мобильных программ.
Причины массового удаления приложений
Android Authority считает, что масштабная майская «зачистка» обязана новым правилам, анонсированным Google в апреле 2021 г.
Данные правила нацелены на выявление и блокировку приложений, которые могут ввести пользователей в заблуждение – это, в частности, касается названий и логотипов.
Названия по новым правилам, к примеру, не должны содержать рекламных заявлений, слов в верхнем регистре, многократно повторяющихся спецсимволов, эмодзи, а их полная длина – превышать 30 символов.
Любые графические элементы, загруженные в магазин вместе с приложением, в том числе и скриншоты, согласно рекомендации Google, не должны подчеркивать его рейтинг в какой-либо системе (в качестве образца нарушения данного правила Google приводит логотип приложения, содержащий изображение золотого кубка).
Малоэффективные правила
Контроль качества приложений в Google Play – давняя и как будто неразрешимая проблема, отмечает Android Authority. Новые правила по-прежнему никак не затрагивают тех, кто выпускает низкокачественные клоны известных приложений или вовсе «клепает» нерабочие откровенные подделки. На последние можно пожаловаться, однако жажда легкой наживы, вероятно, все равно приведет к появлению новых «фейков» на месте ранее удаленных Google.
В 2015 г., напомним, Google объявила о том, что все поступающие в Play Store приложения будут проходить ручную проверку, как в Apple App Store. СМИ и специалисты тогда выразили сдержанный оптимизм, предположив, что введение ручной проверки всех программ позволит поднять качество контента в магазине – очистить каталог от вредоносных, мошеннических, нарушающих авторские права и низкокачественных приложений и, таким образом, сделать платформу Android более привлекательной для потребителей, выбирающих между iOS и Android по качеству доступных программ.
Грядущие изменения в политике Google Play
В мае 2021 г. CNews писал, что Google планирует внести очередную порцию изменений в правила своего магазина приложений и вслед за Apple обяжет разработчиков сообщать пользователям о том, какие данные о них собираются.
За отказ следовать новым правилам или предоставление заведомо неверных сведений недобросовестных разработчиков будут наказывать удалением их приложений из магазина.
Как ожидается, «раздел безопасности» в пользовательской версии Google Play, в котором можно будет узнать о собираемых каждым приложением данных, появится в I квартале 2022 г.
По финансам до Apple еще далеко
Как пишет Android Authority, в первом полугодии 2021 г. количество загрузок приложений из Google Play выросло на 6% год к году и составило 56,2 млрд.
По данным Sensor Tower, выручка Google от магазина приложений выросла на 30% до $23,4 млрд. Тем не менее, Google все еще значительно отстает от Apple по данному показателю. За аналогичный период доход Apple от App Store, в котором, к слову, гораздо меньше приложений, достиг величины $41,5 млрд.