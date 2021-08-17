В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard

В Wildberries появились комиссии на оплату товаров по картам MasterCard и Visa. Они достигают 2%, тогда как при оплате через «Мир» и другие российские сервисы дополнительных поборов нет.

Принудительное импортозамещение в Wildberries

Российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa и MasterCard, а также через другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%.

В то же время при оплате товаров через российские сервисы «Система быстрых платежей», SberPay Сбербанка и отечественную платежную систему «Мир» никакие комиссии не взимаются.

На запрос CNews о доле пользователей, оплачивающих свои покупки посредством российских платежных систем, и о том, как много транзакций приходится на Visa и MasterCard, представители Wildberries на момент публикации ответить не смогли.

По данным аналитического агентства Data Insight, Wildberries является крупнейшей торговой интернет-площадкой в России. По итогам 2020 г. суммарный объем онлайн-продаж в этом сервисе, как сообщал CNews, составил 437,2 млрд руб., что на 96% больше показателей 2019 г. На втором месте находится Ozon с результатом 197 млрд руб.

Пользователям Wildberries едва ли понравится переплачивать за товары

Следует отметить, что россияне в большинстве своем предпочитают пользоваться картами, привязанными именно к Visa и MasterCard. Как пишет РБК со ссылкой на анализ, проведенный центром исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ», карты иностранных платежных систем являются основными для 54% россиян. 42% россиян отдают предпочтение картам «Мир». Опрос проходил в I квартале 2021 г., в нем участвовало 1600 граждан России старше 18 лет.

«Комиссии были всегда»

На запрос CNews о причинах внедрения комиссий на оплату через иностранные платежные системы представители Wildberries ответили: «Подчеркнем, что мы не вводили каких-либо дополнительных комиссий – эти комиссии существовали всегда, но просто не отображались». С их слов, в стоимость товаров, представленных в каталоге площадки, входит и услуга транзакции, которую получает сама платежная система.

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», – сказали CNews представители Wildberries.

«16 августа (2021 г. – прим. CNews) мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках», – добавили сотрудники Wildberries. Они сообщили также, что, поскольку самые низкие тарифы установлены отечественными платежными системами, то россияне не платят комиссию при использовании карт «Мир», а также сервиса SberPay и «Системы быстрых платежей».

Позиция других онлайн-магазинов

В топ-5 крупнейших интернет-магазинов России, по версии Data Insight, входят Wildberries, Ozon, «Ситилинк», DNS и «М.видео». На момент публикации материала ни в одном из них, помимо Wildberries, не было комиссий за оплату картами Visa и MasterCard.

Редакция CNews обратилась к представителям этих площадок с вопросом об их планах по внедрению дополнительных расходов для пользователей только за то, что они пользуются иностранными платежными системами. Представители «Ситилинка» ответили: «"Ситилинк" не планирует взымать дополнительные комиссии в зависимости от платежной системы банковской карты, с которой производится оплата услуг».

Также редакция CNews направила запрос в «Яндекс.маркет». «“Яндекс.маркет” не взимает комиссию за оплату картой и не планирует перекладывать эквайринг на плечи пользователей. В нашем сервисе нет скрытых доплат на этапе оформления заказа», – сообщили его представители.

Немного о Wildberries

Интернет-магазин Wildberries был основан в 2004 г. По данным компании, за 2020 г. покупатели сделали 323,8 млн заказов на этой онлайн-площадке, что в два раза больше, чем в 2019 г. Число заказов за сутки достигло в среднем 1,5 млн в декабре 2020 г. Всего за 2020 г. покупатели Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 г.

По данным Wildberries на август, 2021 г., в магазине ежедневно оформляется около 2,3 млн заказов. Суммарный ежедневный размер пользовательских платежей составляет около 2 млрд руб. В феврале 2020 г. журнал Forbes признал Wildberries лидером рейтинга «10 главных продавцов Рунета».