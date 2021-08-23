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Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 7 октября 2021 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 7 октября 2021 г.

Основные вопросы конференции

Российский рынок e-commerce

  • Как развивается российский рынок онлайн-торговли?
  • Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?
  • Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?
  • Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?

Технологии и сервисы

  • Как привлечь и удержать покупателей?
  • Как организовать быструю доставку?
  • Постаматы или курьеры: кто победит?
  • Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?
  • Как чат-боты помогают покупателям?
  • Как сделать покупки удобными и безопасными?
  • Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?

Кейсы и тенденции

  • Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?
  • Как продавать через интернет маркированные товары?
  • Что дает продавцу изучение Customer Journey?
  • Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?
  • Насколько удобны виртуальные примерочные?

На конференции выступят:

Александр Чухонцев, директор департамента клиентского опыта, «Пятерочка»;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Илья Николаев, директор по интернет продажам, «Ригла»;
Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;
Марат Закеров, руководитель отдела электронной коммерции, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Надежда Виноградова, аналитик, Data Insight;
Представитель компании AliExpress Россия.

Среди приглашенных спикеров:

Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции, «Азбука Вкуса»;
Елена Ременникова, директор по электронной коммерции, «О’Кей»;
Андрей Осокин, директор по маркетингу, «Детский мир»;
Андрей Байков, старший директор по цифровым технологиям, McDonald’s в России ;
Евгений Джамалов, директор по инновациям, «Магнит»;
Петр Рощин, директор по электронной коммерции, «Бетховен»;
Филипп Лабковский, директор по электронной коммерции, Ecco;
Ирина Зуева, директор по маркетингу, «Эконика»;
Екатерина Башилова, директор по маркетингу, «Аскона»;
Анна Боброва, бизнес-партнер по устойчивому развитию, Ikea в России;
Семён Аббакумов, руководитель направления коммерческой эффективности онлайн канала, «Леруа Мерлен Россия»;
Роман Захаров, руководитель проектов, «Доставка Яндекс Go»;
Александр Буренков, вице-президент по электронной коммерции, Food Rocket;
Александр Дрожников, руководитель отдела электронной коммерции, Samsonite;
Александр Смирнов, руководитель отдела цифровых продуктов, Renault Россия.

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