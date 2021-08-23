Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр

В России прекратил работу сервис HD VideoBox, позволявший бесплатно смотреть фильмы и сериалы, выбирая не только качество видео, но и озвучку. Это был парсер, ищущий нужный контент на десятках различных ресурсов. Посвященная ему тема на 4DPA за пять лет набрала более 3000 ответов пользователей, что свидетельствует о популярности проекта.

Россиян оставили без видеоконтента

Приложение HD VideoBox, позволявшее бесплатно смотреть фильмы и сериалы на смартфоне или смарт-ТВ, внезапно прекратило свою работу. У приложения существует отдельная тема на форуме ресурса 4PDA.ru (заблокирован в России). О прекращении его разработки сообщил модератор данной темы.

Авторы приложения HD VideoBox никак не объяснили причины прекращения работы над проектом. Посвященная ему тема на 4PDA на момент публикации материала была закрыта якобы из-за флуда (сообщений не по теме), а само приложение не работало и выдавало сообщение о том, что все закончилось.

Сервис HD VideoBox действовал как агрегатор пиратского контента. Это своего рода парсер, ищущий, к примеру, нужный пользователю фильм или сериал на самых разных ресурсах. Он позволял выбрать не только качество видеоряда, но даже желаемую озвучку.

Сообщение, которое теперь видят все пользователи HD VideoBox

Тема на 4PDA, посвященная HD VideoBox, была создана 24 ноября 2016 г. За неполные пять лет в ней набралось более 3000 комментариев пользователей, что может указывать на значительную популярность проекта среди россиян. Само приложение в последний раз получало обновление 22 марта 2021 г.

На момент публикации материала разработчики успели закрыть официальный сайт проекта (getvideocatalog.li) и удалить все сообщения в Telegram-канале, посвященном ему, попутно переименовав его. При этом дополнительный ресурс (hdvideobox.ru), описывающий возможности сервиса, продолжил свою работу, и с него по-прежнему можно скачать дистрибутив приложения для Android и смарт-телевизоров на основе Android TV (формат APK).

Возможная причина закрытия

Прекращение работы проекта может быть связано с деятельностью компании ООО «Евробайт», пишет портал «Код Дурова». Это хостинг-провайдер сайта hdvideobox.ru, тогда как getvideocatalog.li хостится на Amazon.

Тема на 4PDA, посвященная HD VideoBox, просуществовала пять лет

Провайдер «Евробайт» за последние семь лет, с 2014 г., становился фигурантом более чем 120 судебных разбирательств в Московском городском суде. Подавляющее большинство из них связано с нарушением ч.3 ст.26 ГПК РФ, касающейся защиты авторских и/или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и в интернете.

Одно из последних дел против «Евробайта» (номер 3-1085/2021) было рассмотрено с вердиктом в пользу истца в середине июля 2021 г. Ответчиками по нему проходили, помимо хостинг-провайдера, компании «КлаудФлэр, Инк», «Новосерв Би. Ви.», ООО «Ддос-гвард» и «Френдхостинг Лтд».

Малая часть дел против «Евробайта»

Истцом по делу выступал некий Евгений Ходченков. Он обратился Мосгорсуд с требованием запретить ответчикам распространять обучающие видеоролики «Дивидендная зарплата: от слов к делу» и «Пассивный доход. На автомате».

Что теперь делать

В Telegram и других мессенджерах существуют неофициальные группы и каналы, посвященные сервису HD VideoBox. После закрытия проекта они начали искать методы, которые позволят им продолжить пользоваться этим приложением.

Один из сайтов, посвященных сервису, пока еще продолжает работать

В теме на 4PDA, посвященной сервису, участники предложили не удалять приложение с устройства, а просто очистить кэш и сбросить все его настройки (через соответствующее меню в Android). После этого, по их словам, работа HD VideoBox будет восстановлена. Единственный минус такого способа, утверждают они, заключается в потере Plus-статуса, который необходимо приобретать за деньги.

Официальный Telegram-канал сервиса прекратил свое существование

Plus-статус стоит 2 евро (174 руб. по курсу ЦБ на 23 августа 2021 г.). Он отключает рекламу в приложении и перед фильмом, позволяет искать контент на торрентах, открывает доступ к 4К-видео и дает ряд других преимуществ.

В стороннем Telegram-канале также появилась якобы рабочая сборка приложения HD VideoBox. Ее распространением занимаются сами пользователи, и неизвестно, что именно изменено в его программном коде.

Устанавливать подобный софт на свои устройства стоит лишь на свой страх и риск

Также существуют и другие сервисы, предоставляющие схожие с HD VideoBox возможности. Они позволяют смотреть пиратский контент как на смартфоне или планшете, так и на большом экране смарт-телевизора.

Законное обоснование

В России с июня 2020 г. действует закон № 177-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он предписывает блокировать мобильные приложения, распространяющие пиратский контент.

Подборка аналогов HD VideoBox от известного сайта по ИТ-тематике

Согласно тексту документа, решением вопроса о прекращении работы такого сервиса занимается Роскомнадзор. Сперва регулятор направляет владельцу информресурса, на котором размещено такое приложение, уведомление о том, что это ПО нарушает те или иные авторские права.

Этот ресурс затем в течение одного рабочего дня уведомляет об обращении Роскомнадзора владельца приложения. Тот должен в течение еще одного рабочего дня выполнить все требования регулятора по удалению контента, на который поступила жалоба. В случае неповиновения со стороны владельца приложения ресурс, на котором оно размещено, обязан заблокировать его в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.