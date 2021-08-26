Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок

Путин выбрал оператора Единого центра учета перевода ставок

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении акционерного общества «Современные платежные решения» (ее основным владельцем является «ВТБ-Недвижимость») организацией, осуществляющей финансирование публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». Также небанковская кредитная организация (НКО) «Мобильная карта» становится Единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.

Предложения об этом Президенту России направило Правительство. Они были связаны с принятием в конце 2020 г. Закона «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и внесению изменений в Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Как в России регулируются интерактивные букмекерские ставки

Возможность осуществлять интерактивные ставки (ставок через интернет и сети мобильной связи, осуществляемых, в том числе, с помощью электронных денег) в букмекерских конторах и тотализаторах появилась в российском законодательстве в 2014 г. Такие ставки должны проходить через уполномоченные Центры учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС), которые могут быть созданы кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) в сотрудничестве с саморегулируемыми организациями в области тотализаторов и букмекеров.

Путин назначил НКО «Мобильная карта» оператором Единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов

В результате Qiwi рискует лишиться дохода в несколько миллиардов рублей в год

В том числе ЦУПИС отвечают за перевод целевых отчислений спортивным федерациям, размер которых составлял 5% от доходов (разницей между суммой ставок и размером выплаченных выигрышей) букмекерских контор и тотализаторов. Первый ЦУПИС был организован НКО «Мобильная карта», второй в 2016 г. «Киви-банком», входящим в группу Qiwi.

Однако в конце 2020 г. в законодательство были внесены новые изменения, согласно которым вместо саморегулирования в сфере букмекеров и тотализаторов государство создает «Единый регулятор азартных игр». Также Президент России получил полномочия по выбору НКО, которая будет осуществлять функции Единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПИС). Данный центр заменит существующие ЦУПИС.

Одновременно был изменен порядок размер целевых отчислений в пользу спортивных федераций. Он будет составлять 1,5% от выручки букмекерской конторы и тотализатора. И «Мобильная карта», и Qiwi сделали предложения стать операторами ЕЦУПИС. В итоге выбор пал на «Мобильную карту».

Потери для Qiwi

В первом полугодии 2021 г. у Qiwi на интерактивные ставки пришлось 222,3 млрд руб., что составляет 27% от общего объема оборота платежных сервисов компании. Выручка платежной системы от интерактивных ставок составила 3,37 млрд руб. или 37% от общего объема чистой выручки Qiwi от платежных сервисов. Конкретно ЦУПИС принес компании доход в размере 2,08 млрд руб., что соответствует 23% общей чистой выручки от платежных сервисов.

Qiwi предупреждала инвесторов, что нет никаких гарантий сохранения за компанией функции ЦУПИС. Это создавало риск потери компанией доходов, непосредственно генерируемых ЦУПИС, а также от сервисов для букмекерских компаний и тотализаторов по выплате вознаграждений через ЦУПИС.

В то же время компания все равно сохранит доходы от комиссий, взимаемых с пользователей электронных кошельков Qiwi, связанных с пополнением счетов для осуществления ставок и выплатой вознаграждений. В связи с этим компания ожидала падения по итогам 2021 г. общей выручки на 10-20% по сравнению с 2020 г., выручки от платежных решений также на 10-20%, а чистой прибыли на 15-30%.

Qiwi продолжит работать с букмекерами

Пресс-служба Qiwi заявила, что после вступления распоряжения Президента России в силу часть букмекерских контор может оказаться в сложном положении, поскольку «они будут вынуждены понести затраты на перевод своих клиентов на новый процессинг». В то же время Qiwi планирует дальнейшую работу с букмекерским рынком. «В рамках актуальной стратегии мы сфокусировали внимание на сегменте b2b платежных сервисов и развитии платежной инфраструктуры для отраслевых рынков и прогнозируем устойчивый рост оборота в этом направлении», - сообщила компания.

Котировки акций Qiwi после известиций о выборе ЕЦУПИС на америнской бирже NASDAQ упали на 6% до $9 за одну ценную бумагу.