Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением. Дело было заведено по жалобе «Опоры России», вице-президент которой считает, что сервис занимает 80% рынка. Представители Booking.com утверждают, что их доля не превышает 13%. За месяц до штрафа власти приступили к проработке плана по созданию национального аналогичного сервиса к 2025 г. В «Опоре России» не верят в его успех.

Супергигантский штраф

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 млрд руб. Согласно заявлению службы, столь серьезное наказание компания получила за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Сервис Booking.com предназначен для бронирования номеров в отелях, гостинцах, хостелах и других средствах размещения. ФАС утверждает, что он нарушил ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.

Оборотный штраф ФАС выписала компании Booking.com B.V. (Нидерланды), владеющей сервисом. Административное дело против нее было возбуждено в ответ на жалобу Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Его рассмотрение было завершено еще 21 декабря 2020 г.

Booking без промедлений обжалует решение ФАС

По результатам расследования ФАС постановила, что Booking.com «навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. «Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения», – добавили представители службы.

Booking отказался сотрудничать

То, в чем ФАС обвиняет Booking, означает, что отели, гостиницы и др. не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. «ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц», – говорится в заявлении ведомства.

В декабре 2020 г. ФАС выдала Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В нем она потребовала убрать из договоров с гостиницами и другими средствами размещения пункты о широком и узком паритетах в отношении цен на гостиничные услуги и условий, на которых эти услуги предоставляются.

По прошествии более чем полугода с момента завершения расследования дела Booking.com предписание антимонопольной службы не исполнил. Это и послужило обоснованием для выписывания гигантского штрафа.

Обжалования не избежать

Представители Booking.com незамедлительно отреагировали на решение российского антимонопольного регулятора. Они сообщили CNews о готовности компании обжаловать штраф в кратчайшие сроки.

«Мы разочарованы сегодняшним решением ФАС. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», – сообщили CNews представители сервиса.

Доминирования нет

Сотрудники Booking.com утверждают, что никакого доминирующего положения, о котором говорится в заключении ФАС, не существует. По их подсчетам, на туристическом рынке Европы доля сервиса не превышает 13%.

«Индустрия туризма – это высококонкурентная среда, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера. Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы – при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%», – рассказали CNews представители компании.

Отечественный аналог

ФАС выписала Booking.com колоссальный штраф спустя ровно месяц после того, как стало известно о планах российских властей по созданию отечественного аналога этого сервиса. Как пишет «Коммерсант», в конце июля 2021 г. правительство приступило к обсуждению плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 г.

Этот план сочетает в себе несколько различных направлений. Одно из них напрямую касается разработки и запуска национальной системы бронирования отелей и туристических услуг. Притом, если на реализацию одних направлений будет выделено 14 лет (до 2035 г.), то отечественный аналог Booking.com должен заработать максимум к концу 2024 г.

О создании российской национальной системы бронирования отелей власти задумывались и раньше. По информации издания, ее обсуждение началось еще в 2014 г., и этот проект даже попал в стратегию развития туризма в стране до 2020 г. Спустя семь лет такой системы в стране до сих пор нет.

Примечательно, что топ-менеджеры организации «Опора России», из-за которой ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб., пока не верят в успех российского сервиса бронирования отелей. В частности, подобное мнение высказал изданию вице-президент организации Алексей Кожевников.

Он назвал проект по созданию национальной системы бронирования в текущих условиях «сомнительным». С его слов, нынешнее российское законодательство никак не регулирует деятельность систем бронирования «с точки зрения навязывания ими отельерам механизма “паритета цен” и других невыгодных условий». «Создание национальной системы этот вопрос не решит – Booking.com занимает в России более 80% рынка онлайн-бронирований, гостиницам не будет смысла переходить на новый сервис», – заявил Алексей Кожевников.