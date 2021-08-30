Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса»

Американский фонд FMR стал владельцем 4,5% акций Yandex. Рыночная стоимость данного пакета составляет $1,17 млрд. В настоящее время пять американских фондов владеют крупными пакетами акций Yandex.

FMR стал владельцем 4,5% акций Yandex

Американский фонд Fidelity Management & Research Company (FMR) вошел в число крупных акционеров Yandex - компании-владельца российского «Яндекса». Согласно информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), фонд собрал 4,5% акций интернет-компании. Рыночная стоимость данного пакета составляет $1,17 млрд.

Фонд FMR был создан в 1946 г. Эдвардом Джонсоном II (Edward Johnson II). Головной структурой фонда является FMR LLC, 49% голосующих акций которой принадлежит семье председателя совета директоров компании Эдварда Джонсона III. Согласно акционерному соглашению, остальные акционеры FMR должны голосовать по согласию с семьей Джонсона.

Ранее FMR уже скупал акции публичных ИТ-компаний, связанных с постсоветским пространством. Так, фонд владел пакетами акций американской компании EPAM, созданной выходцами из Белоруссии, созданного россиянами офшорного разработчика ПО Luxoft (в 2019 г. был поглощен американской компанией DXC Technology) и платежной системы Qiwi.

Какие еще американские фонды являются крупными акционерами Yandex

В настоящее время целый ряд американских фондов владеет крупными пакетами акций Yandex. Так, фонду Invesco принадлежит 8,7% акций интернет-компании. В 2018 г. Invesco приобрел другой американский фонд - Oppenheimer, который с 2011 г. скупал акции Yandex. На начало 2020 г. Invesco владел 5% акций Yandex, то есть за год фонд практически удвоил свою долю в Yandex.

В настоящее время пять американских фондов владеют крупными пакетами акций Yandex

Группа фондов Capital Group на начало 2020 г. владела 6,8% акций Yandex. На начало 2021 г. этот пакет увеличился до 9,9%. Также в начале 2021 г. у Yandex появился еще один крупный акционер - американский фонд Janus Henderson Group, чья доля составляет 7,6%. Кроме того, фонд Hardling Loevner владеет 3,3% акций интернет-компании.

Акционерная структура Yandex

Главным акционером Yandex является глава компании и основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Он владеет 9,8% акций компании, что эквивалентно 48,5% от общего числа голосов. Это связано с наличием у Yandex двух типов акций.

Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну акцию, но для продажи их необходимо конвертировать в акции класса «А» с потерей голосов. Основными владельцами акций класса «B» являются Волож и стареший сотрудник компании Владимир Иванов. Иванову принадлежат 3,7% акций компании, что эквивалентно 6% от общего числа голосов.