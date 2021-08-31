Apple купила сервис для любителей классической музыки и тут же его закрыла

Новое приобретение Apple

Apple приобрела стриминговый сервис Primephonic, который специализируется на классической музыке. Условия сделки стороны не разглашают.

Согласно опубликованному на сайте корпорации пресс-релизу, функциональность Primephonic будет перенесена на собственную музыкальную платформу «яблочной» компании – Apple Music. Последняя также пополнит свою фонотеку композициями Primpehonic в высоком качестве. Кроме того, Apple обещает выпустить отдельное музыкальное приложение, нацеленное на любителей классики. Конкретная дата релиза не сообщается, известно лишь, что он состоится в 2022 г.

Меж тем Primephonic с 30 августа 2021 г. официально закрыл регистрацию и не принимает новых подписчиков, однако продолжает оказывать услуги действующим. В текущем виде свою работу сервис окончательно прекратит 7 сентября.

Apple купила сервис для любителей классической музыки Primephonic

В обращении к пользователям, опубликованном на странице проекта, говорится, что сделка с Apple необходима для масштабирования сервиса, которое в условиях стартапа неосуществимо без поддержки «крупного игрока» на таком специфическом рынке.

«Как стартап, специализирующийся на классической музыке, мы не можем охватить большинство любителей классики по всему миру, особенно тех, кто также слушает музыку и других жанров. Таким образом, мы пришли к выводу, что для осуществления нашей миссии нам необходимо сотрудничать с ведущим стриминговым сервисом, который охватывает все музыкальные жанры, а также разделяет нашу любовь к классике», – говорится в сообщении.

Действующим клиентам Primephonic обещает шесть месяцев бесплатной подписки на Apple Music и возврат ранее вложенных средств.

Особенности Primephonic

Сервис Primephonic был запущен в 2018 г. и управляется одноименным стартапом.

Размер музыкальной коллекции, доступной подписчикам, превышает 3,5 млн композиций. Особенностью сервиса, помимо звука в сверхвысоком качестве, является система рекомендаций – за ее работу отвечают эксперты, подборки составляются вручную.

Интересно, что Primphonic использует нетипичную для отрасли систему вознаграждения авторов, которая базируется не на общем количестве воспроизведений композиции, а на суммарной длительности ее прослушивания.

Стоимость подписки на услуги Primephonic начинается от $9,99 в месяц.

Краткая история Apple Music

Сервис Apple Music был запущен летом 2015 г. одновременно с выходом операционной системы iOS 8.4. Этому предшествовало приобретение стримингового сервиса Beats Music, а также производителя наушников и аксессуаров Beats Electronics за $3 млрд. Сделка была признана одной из крупнейших в истории компании.

В 2015 г. на стриминговой платформе Apple впервые появилось видео.

В июне 2021 г. подписчикам сервиса Apple Music стало доступно прослушивание композиций в студийном качестве (без потери качества в результате сжатия с использованием фирменного кодека ALAC). Кроме того, в Apple Music появились треки, записанные в формате Dolby Atmos, который обеспечивает эффект погружения слушателя благодаря объемному звуку.

Такая разная Apple

Это не первая сделка Apple, в результате которой приобретенный сервис моментально прекращает свою работу.

К примеру, в апреле 2020 г. компания из Купертино стала владельцем приложения Dark Sky, известного своими высокоточными прогнозами погоды, которые генерируются искусственным интеллектом. Сразу после завершения сделки утилита была удалена из магазина Google Play, и с тех пор доступна исключительно в экосистеме Apple, причем не во всех странах – в каталоге российского App Store оно не представлено.

Однако бывало и такое, что после приобретения Apple сервис не только выживал, но и становился значительно более привлекательным для пользователей. Так, сентябре 2018 г. была закрыта сделка по приобретению сервиса для распознавания музыки Shazam. Apple заплатила за него $400 млн.

Мобильное приложение Shazam осталось бесплатным и сохранило свою функциональность, при этом избавившись от рекламы.