РБК внезапно решил продать Ru-Center

Холдинг РБК неожиданно решил продать одно из двух основных подразделений - Ru-Center. Именно это подразделение приносит основную прибыль группе.

РБК договорился о продаже Ru-Center

Холдинг РБК продает своей сегмент «Digital инфраструктура для бизнеса», основой которого является хостинг-провайдер Ru-center (ООО «Ру-Центр групп»). Об этом говорится в отчете РБК.

Согласно документу, в апреле 2021 г. группа утвердила план продажи данного сегмента и начала активный поиск покупателя. К настоящему моменту подписано предварительное соглашение о продаже данного сегмента. Имя покупателя не разглашается, цена сделки будет утверждена до 20 сентября 2021 г.

Размер чистых активов сегмента «Digital инфраструктура для бизнеса» составляют 4 млрд руб. В пресс-службе РБК к моменту публикации не ответили на вопрос CNews по данному вопросу.

Как РБК скупал хостинг-провайдеров

РБК является крупным игроком на рынке хостинга с конца 90-ых годов. В середине нулевых РБК активно скупала различных хостинг-провайдеров: «Хостинг-Центр», «Гарант-Парк», «Центрохост», «Спейсвеб», «Петерхост» и «Арбатек». Затем они были объединены в группу Hosting Community. Также в группу был включен первый альтернативный регистратор доменов R01.

Холдинг РБК решил продать группу Ru-Center, приносящую основную прибыль группе

В 2011 г. РБК приобрел крупнейшего регистратора доменов в Рунете - Ru-Center. После этого активы группы в области хостинга и регистрации доменов были объединены на базе Ru-Center.

Распределение доходов между сегментами бизнеса РБК

Бизнес РБК состоит из двух основных сегментов: «Медиа/информация и сервисы» и упомянутый «Digital инфраструктура». К первому сегменту относятся телеканал РБК, газета и журнал РБК, сайт rbc.ru и другие проекты.

Основная выручка РБК приходится на медийный сегмент - 3,1 млрд руб. по итогам 2020 г. На сегмент «Digital инфраструктуре» в выручке РБК пришлось 2,64 млрд руб.

В то же время основная прибыль РБК приходится на сегмент «Digital инфраструктура». По итогам 2020 г. показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) у данного сегмента составил 1,44 млрд руб. У сегмента медиа данный показатель составил 440 млн руб. У сегмента Digital рост выручки за 2020 г. составил 12%, рост показателя EBITDA - 28%.