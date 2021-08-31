CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены Техника
|

РБК внезапно решил продать Ru-Center

Холдинг РБК неожиданно решил продать одно из двух основных подразделений - Ru-Center. Именно это подразделение приносит основную прибыль группе.

РБК договорился о продаже Ru-Center

Холдинг РБК продает своей сегмент «Digital инфраструктура для бизнеса», основой которого является хостинг-провайдер Ru-center (ООО «Ру-Центр групп»). Об этом говорится в отчете РБК.

Согласно документу, в апреле 2021 г. группа утвердила план продажи данного сегмента и начала активный поиск покупателя. К настоящему моменту подписано предварительное соглашение о продаже данного сегмента. Имя покупателя не разглашается, цена сделки будет утверждена до 20 сентября 2021 г.

Размер чистых активов сегмента «Digital инфраструктура для бизнеса» составляют 4 млрд руб. В пресс-службе РБК к моменту публикации не ответили на вопрос CNews по данному вопросу.

Как РБК скупал хостинг-провайдеров

РБК является крупным игроком на рынке хостинга с конца 90-ых годов. В середине нулевых РБК активно скупала различных хостинг-провайдеров: «Хостинг-Центр», «Гарант-Парк», «Центрохост», «Спейсвеб», «Петерхост» и «Арбатек». Затем они были объединены в группу Hosting Community. Также в группу был включен первый альтернативный регистратор доменов R01.

rbc600.jpg

Холдинг РБК решил продать группу Ru-Center, приносящую основную прибыль группе

В 2011 г. РБК приобрел крупнейшего регистратора доменов в Рунете - Ru-Center. После этого активы группы в области хостинга и регистрации доменов были объединены на базе Ru-Center.

Распределение доходов между сегментами бизнеса РБК

Бизнес РБК состоит из двух основных сегментов: «Медиа/информация и сервисы» и упомянутый «Digital инфраструктура». К первому сегменту относятся телеканал РБК, газета и журнал РБК, сайт rbc.ru и другие проекты.

Основная выручка РБК приходится на медийный сегмент - 3,1 млрд руб. по итогам 2020 г. На сегмент «Digital инфраструктуре» в выручке РБК пришлось 2,64 млрд руб.

В то же время основная прибыль РБК приходится на сегмент «Digital инфраструктура». По итогам 2020 г. показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) у данного сегмента составил 1,44 млрд руб. У сегмента медиа данный показатель составил 440 млн руб. У сегмента Digital рост выручки за 2020 г. составил 12%, рост показателя EBITDA - 28%.

Игорь Королев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Банки просят МВД не закрывать сервис проверки паспортов. Аналог на Госуслугах им не нравится

Правительство России открыло официальный канал в Telegram

Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу

Apple купила сервис для любителей классической музыки и тут же его закрыла

«Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Детские умные часы: хиты продаж

Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM

Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще