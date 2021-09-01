Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости»

Cloudflare вновь выбирает AMD

Cloudflare, специализирующаяся на защите веб-ресурсов, отказалась от использования в новом поколении собственных серверов чипов Intel, поскольку те потребляют слишком много электроэнергии.

Как сообщил в корпоративном блоге представитель Cloudflare Крис Хауэллс (Chris Howells), специалисты компании с середины 2020 г. заняты подбором оптимальной конфигурации будущих граничных серверов 11 поколения, которые будут задействованы при оказании услуг клиентам во всем мире.

В Cloudflare, в частности, провели оценку последнего (третьего) поколения серверных процессоров Intel Xeon Scalable под кодовым именем Ice Lake. Хотя чипы Intel и оказались в состоянии конкурировать с решениями AMD Epyc в том, что касается чистой производительности, уровень энергопотребления продукта Intel специалистов Cloudflare не устроил. Так, сервер на базе Intel Xeon в сборе нуждался в мощности, примерно на 100 Вт большей, нежели аналогичный, собранный с использованием AMD Epyc. Разница в 100 Вт, по словам Хауэллса, огромна.

Cloudflare вновь предпочла процессоры AMD чипам Intel

В итоге Cloudflare решила остановиться на 64-ядерном процессоре Epyc 7713 (Milan). Именно этот чип в дальнейшем будет использоваться при развертывании обширной сети граничных серверов компании в более чем 200 точках по всему свету.

Помимо продукции Intel и AMD, в Cloudflare также рассматривали возможность использования 80-ядерных ARM-чипов компании Ampere Computing, основанной в 2017 г. бывшим президентом Intel Рене Джеймс (Renee James).

«Сердцем» актуальных машин (10 поколения) Cloudflare является 48-ядерный AMD Epyc 7642 (Rome), выпущенный в 2019 г. и продававшийся по цене $4,775 тыс. за штуку.

Курс на сокращение энергопотребления

Показатель энергоэффективности используемого оборудования является одним из ключевых для Cloudflare, объясняет Хауэллс. Компания постоянно работает над снижением операционных расходов. В решении этой задачи далеко не последнюю роль играет сокращение затрат на оплату электроэнергии, потребляемой серверами.

В погоне за увеличением энергоэффективности специалисты Cloudflare также озаботились и заменой других серверных компонентов. Так, вместо трех накопителей Samsung емкостью 960 ГБ теперь будет применяться конфигурация с двумя дисками по 1,92 ТБ. Благодаря этому удастся «выиграть» 6 Вт и дополнительный терабайт дискового пространства.

Анализ предыдущих конфигураций также показал, что оборудование машин 512 ГБ памяти не окупается, поэтому в Cloudflare решили ограничиться 384 ГБ, однако перейти с DDR4-2933 на DDR4-3200.

Компания решила продолжить использование двухпортовых 25-гигабитных Ethernet-адаптеров Mellanox ConnectX-4, поскольку не увидела практического смысла в наращивании скорости сетевых интерфейсов.

В целом Хауэллс характеризует изменения в конфигурации, которые серверы компании претерпели при переходе от 10 к 11 поколению, как «точечное усовершенствование». По сравнению с ним переход от девятого поколения к десятому, сопровождавшийся отказом от двухсокетной конфигурации на базе Intel в пользу односокетной на основе AMD, можно назвать «колоссальным скачком».

Тем не менее, нынешняя модернизация парка серверов, несмотря на ее относительно скромные масштабы, по оценке Cloudflare, позволит сервисам компании обрабатывать на 29% больше запросов нежели сейчас, причем без повышения текущего уровня потребления электроэнергии.

Подробнее о выбранных процессорах

Серверные процессоры Epyc линейки 7003 (Milan) на базе архитектуры Zen 3 компания AMD выпустила в марте 2021 г., окрестив их «самыми производительными в мире».

Выбранную Cloudflare модель 7713 можно назвать «предфлагманской»: 64 ядра (128 потоков), работает на частоте в диапазоне 2-3,5 ГГц, несет кэш-память третьего уровня объемом 256 МБ и характеризуется теплопакетом (TDP) 225-240 Вт. Цена процессора на момент релиза составляла $7,89 тыс. за штуку.

Intel представила свою, призванную конкурировать с AMD Epyc 7003, линейку серверных процессоров третьего поколения Xeon Scalable чуть позднее – в начале апреля 2021 г. Intel утверждала, что ее новые чипы справляются с популярными нагрузками в области искусственного интеллекта до 1,5 раз быстрее в сравнении с флагманским AMD Epyc 7763.

С какими именно чипами Xeon Scalable по уровню энергопотребления сравнивали в Cloudflare, в записи за авторством Хауэллса не уточняется. Однако напомним, что топовая модель данной линейки – Xeon Platinum 8380 – имеет 40 ядер, 60 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP на уровне 270 Вт и работает на частоте 2,3-3,4 ГГц. Platinum 8380 на старте предлагался по цене $8,099 тыс., существенно дешевле флагмана предыдущего поколения – Xeon Platinum 8280, который обходился покупателю в $10 тыс.

Чем занимается Cloudflare

Cloudflare – американская компания, основанная в июле 2009 г. Она предоставляет услуги сети доставки содержимого (Content Delivery Network, CDN), защиты от DDoS-атак, безопасного доступа к ресурсам и серверов доменных имен (DNS).

У компании есть клиенты по всему миру. По собственным данным, она защищает примерно 25 млн интернет-ресурсов, около 19% ее клиентов входят в список Fortune 1000, оборудование компании обрабатывает в среднем 25 млн HTTP-запросов в секунду.

В августе 2021 г. Cloudflare сообщила об успешно отраженной DDoS-атаке на инфраструктуру одного из клиентов компании, принадлежащего к индустрии финансов. В ней приняло участие 20 тыс. ботов из 125 стран, которые обращались к защищенному с помощью сервисов Cloudflare ресурсу 17,5 млн раз в секунду.