В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет

Организация Access Now опубликовала отчет отключений интернета за последние 10 лет. Число отключений в последние пять лет кратно выше, чем за предыдущую пятилетку.

Отключение интернета в мире

Некоммерческая организации Access Now опубликовала отчет о шатдаунах (отключениях интернета) правительствами разных стран. В 2019 г. эксперты организации насчитали 213 случаев отключения интернета по всему миру. В 2020 г. на фоне пандемии показатель снизился до 155 случаев. С января по май 2021 г. в 21 стране мира было зафиксировано 50 отключений интернета.

Одно из этих отключений, пишет Access Now, пришлось на Россию. Речь идет о замедлении Роскомнадзором Twitter после того, как сервис отказался удалить более 3 тыс. сообщений, признанных российскими властями незаконными.

Несмотря на то, что с 2019 г. количество шатдаунов в год несколько снизилось, анализ показывает, что власти входят во вкус отключений. За последние 10 лет в мире было зафиксировано около 850 случаев отключения интернета по решению правительств, и большая их часть - 768 инцидентов - произошла в последние пять лет, в то время как на первую пятилетку пришлось менее сотни случаев.

По мнению исследователей, 2021 г. начался с того, что авторитарные режимы использовали отключения сети для подавления протестов и инакомыслия. Эти усилия по цензуре и манипулированию людьми во время выборов, а также по захвату власти в рамках попытки государственного переворота поставили жизни людей под угрозу во время глобальной пандемии, говорят эксперты Access Now.

Несколько отключений в 2021 г. произошли в связи с выборами. Среди них отключение сети на четыре дня властями Уганды во время всеобщих выборов. В Нигере правительство отреагировало на протесты после выборов 21 февраля 2021 г., отключив доступ в интернет на 10 дней без каких-либо официальных объяснений ни со стороны властей, ни со стороны интернет-провайдеров, говорится в отчете Access Now.

Как сказал CNews исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев, отключение интернета обычно происходит в странах с нестабильной политической ситуацией. Отключение связи во время массовых протестов часто сопровождается насилием со стороны правоохранительных органов, а для власти интернет-шатдауны становятся одним из наиболее эффективных способов контроля распространения информации, говорится в анализе устойчивости регионов России к шатдаунам, подготовленном обществом защиты интернета.

Шатдауны в России

Эксперты «Общества защиты интернета» подсчитали, что один день полного отключения интернета в России обойдется экономике страны в 20,4 млрд руб. Если интернет отключат в Москве, один день обойдется в 2,4 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 1,2 млрд руб., в Калининградской области — 1,05 млрд руб.

Одними из самых устойчивых регионов к шатдаунам в России оказались крупные города и регионы с развитой инфраструктурой — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская и Омская области, говорится в отчете общества защиты интернета. В конце рейтинга, согласно отчету, находятся — Тыва, Ненецкий и Чукотский округа, Ингушетия. Как пояснил Климарев, чем сильнее экономически не развит регион, тем ситуация с блокировкой интернета будет хуже. На возможность отключения влияет уровень развития телеком-услуг, число абонентов мобильной связи, количество лицензий на оказание услуг связи и пр.

Климарев отметил, что в России шатдауны были зафиксированы в Ингушетии в 2018 г. во время волнения по поводу раздела земли с Чечней. Второй шатдаун был зафиксирован летом в Москве в 2019 г. во время митингов против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Чем шатдауны грозят обществу

Правительства разных стран ужесточают контроль над информацией, блокируя платформы, которые не выполняют их приказы, как, например, с Twitter. Власти Ирана, Кубы, Казахстана, Мьянмы и многих других стран полностью отключали связь во время протестов. «Правительства используют сбои в работе сетей как инструмент не только для предотвращения и разобщения самого протеста, но и для сокрытия нарушений прав человека, которые обычно связаны с протестами, особенно в странах с авторитарными режимами или слабой демократией», — говорят эксперты Access Now.

Помимо экономической составляющей, во время пандемии отключения интернета закрывает людям с ограниченными возможностями доступ в цифровое пространство, блокируя их участие во всем от платформ онлайн-образования до цифрового банкинга.

Также это блокирует доступ людей к важной информации в области общественного здравоохранения и средствам поддержания повседневной жизни. Интернет это не только социальные сети и новости, но и банковские транзакции, логистические системы, такси, поясняет Климарев.