CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

Подтвердили выступление с докладом:

Константин Гурзов, директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России;
Андрей Дубровин, руководитель направления облачных проектов, Crayon;
Алексей Минаев, руководитель продукта, Leroy Merlin;
Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud;
Алексей Петров, руководитель отдела информационной безопасности и сетевой инфраструктуры, Российский футбольный союз;
Михаил Бараблин, директор практики, AT Consulting;
Андрей Калинин, технический директор, BelkaCar;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, «Май»;
представитель ДИТ Москвы.

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных услуг

  • Как развивается спрос на облачные сервисы в 2021 г.?
  • Изменилась ли стоимость облачных услуг?
  • Какие новые услуги предлагают российские поставщики?
  • Насколько экономически эффективным является переход в облако?
  • Как меняется качество облачных услуг российских провайдеров?

Технологии

  • Какие PaaS сервисы особенно востребованы заказчиками?
  • Как технологии оптимизации облачной инфраструктуры представлены на рынке?
  • Приватное, гибридное или мультиоблако: что выбрать?
  • Как показали себя российские и зарубежные облачные провайдеры?
  • Достаточно ли в России облачных мощностей?

Тренды и перспективы

  • Каких новых сервисов ждут от провайдеров заказчики?
  • Как снятие ограничений скажется на облачном рынке?
  • Как будет меняться стоимость облачных услуг?
  • Каким будет 2022 г. для российского облачного рынка?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса

Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают

Найден способ слежки за любым пользователем Android. Стороннее ПО и навыки хакера не требуются

«Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей

Началась волна атак на новую уязвимость в Microsoft Exchange

В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще