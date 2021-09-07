В России массово закрываются отделения банков

В течение последних двух лет наблюдается выраженная тенденция сокращения количества банковских офисов. Это связано с переносом подразделений в крупные города и переходом клиента на цифровые платформы.

Ликвидация офисов

За последний год банки ликвидировали около 1500 своих отделений, что составило около 5% от общего количества представительств. Эта тенденция наблюдалась также и в 2020 г.: в аналогичном периоде 2020 г. количество офисов сократилось на 4%, или на 1,2 тыс., — сообщают «Известия».

Вне общей тенденции

Ликвидация офисов была зафиксирована во всех регионах, кроме Пензенской области и республик Ингушетия и Тыва.

Больше всего офисов закрыли в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге (всего 426 отделений).

Общая тенденция сокращения офисов касается не всех банков, особенно если речь идет о «крупных игроках»: в Сбербанке, МКБ, Россельхозбанке, «Русском стандарте» за год количество отделений увеличилось. Например, в Россельхозбанке открыли 10 новых региональных пунктов с начала 2021 г., а Сбербанк сообщил «Известиям», что за последние три года создал более 4 тыс. агентских точек для работы с клиентами в мелких населенных пунктах.

За последний год банки ликвидировали около 1500 своих отделений или 5% их общего числа

Расширение цифровых каналов Центробанк заметил, что сокращение количества офисов компенсируется расширением цифрового доступа к финуслугам: оплата счетов, страхование, кредитование могут осуществляться через онлайн-площадки. «Клиентский трафик спокойно расходится между онлайном и оставшимися отделениями», — рассказала Ксения Артемьева, операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер».

Значительную роль сыграло увеличение охвата POS-терминалов в сфере торговли и услуг: Центробанк сообщил «Известиям», что рост доли беналичных платежей по итогам 2020 г. составил 70,3%.

Какие отделения сокращают

Значительно сократилось число дополнительных и операционных отделений, а также представительств, которые были созданы для защиты интересов клиента на определенных территориях, но сейчас не ведут никаких операций. Общее количество филиалов и операционных касс сократилось на 15%, а головных офисов — на 10,5%.

Значимой причиной является сокращение расходов и снижение регулятивной нагрузки. Некоторые банки, как, например, ВТБ, ликвидировали дублирующие друг друга офисы, а отделения старого формата заменив новыми.

Центробанк признает, что сохранение инфраструктуры на отдаленных и малонаселенных территориях, а также в сельской местности сегодня является важной задачей. Не все могут и готовы пользоваться финансовыми услугами удаленно, кроме того, в банках признают важность личного взаимодействия с клиентами.

По этому поводу принимается ряд мер. В 2020 г. число стационарных удаленных точек увеличилось до 524,5 тыс., а на начало 2021 г. в 95% отделений почтовой связи имеется возможность проведения ряда банковских операций.