«Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче

Выписка из ЕГРЮЛ в «Яндексе»

«Яндекс» запустил карточки с регистрационными данными компаний и индивидуальных предпринимателей в своей поисковой системе. Об этом CNews сообщила представитель компании.

Теперь, если «Яндекс» сочтет, что поисковый запрос касается юридического лица или ИП, то, помимо стандартной выдачи со ссылками на результаты, пользователь увидит виджет, содержащий сведения из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в сокращенной форме.

Сведения, в частности, могут включать ИНН, КПП, ОГРН, дату образования бизнеса, юридический адрес, основной вид деятельности, данные об учредителях, руководителях и уставном капитале организации, а также историю изменений записей в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Информацию такого рода, как отмечают в «Яндексе», часто ищут, чтобы убедиться в надежности партнера или найти недостающие данные.

Блок с регистрационными данными компании в поисковой выдаче «Яндекса»

Данные поступают из Федеральной налоговой службы (ФНС). В «Яндексе» утверждают, что «поиск» регулярно синхронизируется с базой данных ФНС, поэтому можно рассчитывать на достоверность и актуальность сведений. Какова частота обновлений, в компании не уточняют.

Бесплатно, но с ограниченной функциональностью

Возможность доступна всем пользователям бесплатно, что логично, поскольку не предоставляет уникальной функциональности – существует масса сервисов, которые предлагают гораздо более значительный объем данных и аналитики, включая, например, сведения об участии контрагента в госзакупках или судебных разбирательствах.

Кроме того, при необходимости всегда можно воспользоваться фирменным сервисом ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенным на официальном сайте ведомства. Выписка из реестров предоставляется в виде pdf-файла, заверенного электронной подписью.

Впрочем, пользователям новая функция поисковика может прийтись по душе благодаря отсутствию необходимости совершать «лишние» действия – достаточно «вбить» в поисковую строку ИНН или название организации и моментально получить желаемую информацию.

По данным «Яндекса», посетители портала ежедневно отправляют более миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях, например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП, так что, вероятно, возможность окажется востребованной пользователями.

Сейчас сведения с регистрационными данными доступны в настольной версии поисковика, но «Яндекс» обещает в ближайшее время добавить их и в мобильную.

Куда движется поисковый сервис «Яндекса»

«Яндекс» продолжает развивать свой поисковый сервис, периодически «выкатывая» масштабные обновления, затрагивающие как невидимые пользователю механизмы «под капотом», так и обращающие на себя внимание рядовых посетителей портала.

Так, в июне 2021 г. «Яндекс» представил обновление под кодовым именем Y1, которое, по словам разработчиков, включает 2,1 тыс. улучшений. Среди новшеств: поиск фрагментов видео по смыслу, модернизация умной камеры и определителя номера для борьбы со спамом, более разнообразные быстрые ответы и экспериментальная версия усовершенствованного дизайна сайта.

Примечательно, что в обновлении Y1 «Яндекс» впервые применил новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском и помогают давать ответы «Поиску» и голосовому помощнику «Алисе».

Сколько зарабатывает «Яндекс» на поисковике

Как ранее писал CNews, «Яндекс» по итогам II квартала 2021 г. незначительно увеличил год к году свою долю на российском поисковом рынке – с 59,6% до 59,7%. В I квартале 2021 г. она составляла 60%. Доля поисковых запросов к поисковику на Android-устройствах во II квартале 2021 г. составила 59,5%, тогда как во II квартале 2020 г. она составляла 57,5%.

Выручка сегмента «Поиск и портал» увеличилась на 54% во II квартале 2021 г. и достигла 39,419 млрд руб.

К «Поиску и порталу», напомним, относятся «Поиск», геосервисы, «Яндекс 360», «Погода», «Новости», «Путешествия» и голосовой помощник «Алиса».

Стоит также отметить, что доля нерекламной выручки «Яндекса» во по итогам II квартала превысила долю рекламной, составив 51% от общей. При этом выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 60% год к году до 39,586 млрд руб., рекламные доходы за вычетом вознаграждения партнерам увеличились на 48% и составили 33,4 млрд руб.

Российский ИТ-гигант продолжает инвестировать в развитие нерекламного бизнеса и укрепление собственной экосистемы сервисов. В конце августа 2021 г. CNews сообщил о том, что «Яндекс» выкупает у Uber за $1 млрд его долю в «Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках. В итоге доля российской компании в СП «Яндекс.такси» увеличивается до 71%.