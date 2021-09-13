Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь

ФАС предписала Tele2 вернуть необоснованно завышенные цены на архивные тарифы. В случае, если оператор не исполнит требование антимонопольного органа, ему грозит штраф до 500 тыс. руб. Также абоненты смогут вернуть свои деньги, подав иски в индивидуальном порядке. Однако оператор не согласен с таким решением и будет отстаивать свою позицию в рамках «соответствующих юридических процедур».

ФАС против Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») и потребовала от оператора снизить цены на тарифы, рассказали CNews представители ФАС. Речь идет о повышении тарифов на сотовую связь в среднем на 13% более чем для 12 млн абонентов Tele2 с 1 января 2021 г. Представители оператора тогда объяснили это влиянием пандемии коронавируса, из-за которой возросла нагрузка на сотовые сети, что и привело к повышению цен.

Представители ФАС рассказали CNews, что в случае неисполнения предписания оператору грозит штраф от 300 до 500 тыс. руб. При этом эксперт, знакомый с ситуацией, рассказал CNews, что абоненты Tele2 смогут вернуть деньги, обратившись в суд.

«Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени, — рассказали CNews представители Tele2. — При этом мы действуем максимально аккуратно и делаем пересмотр условий малоощутимым для абонентов». Представители Tele2 отметили, что речь идет о повышении тарифов в среднем на 20 руб. «Подчеркнем, что Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством и будем отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур».

ФАС снова предписала Tele2 вернуть необоснованно завышенные цены на тарифы

«Удивляет то, что на фоне регулярных репрайсов “большой тройки” вопросы у регулятора возникают исключительно к Tele2, — рассказал CNews источник на рынке. — К игроку, который занимает наименьшую долю на рынке мобильной связи, предлагает одни из самых доступных, а в ряде регионов и самые выгодные цены и лидирует по уровню удовлетворенности клиентов. Реакция ФАС тем более одиозна, что, по сути, именно Tele2 является главным союзником регулятора в борьбе за доступную стоимость услуг — выход оператора в новые регионы неизменно приводит к снижению цен на мобильную связь и способствует оздоровлению рынка», — пояснил он.

История разбирательства

В феврале 2021 г. ФАС возбудила дело в отношении Tele2 из-за нарушения антимонопольного законодательства. В ведомстве тогда заявили, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. Однако представители оператора указывали на то, что предоставляли ФАС экономическое обоснование повышения тарифов.

В компании объясняют произошедшее пандемией короновируса, которая привела к росту трафика в сетях оператора в среднем на 15% в течение 2020 г. В Tele2 отмечали, что январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. Соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта, а клиенты получили доступ к инновационной функциональности пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг, что актуально на фоне резкого роста интернет-потребления, уверены в компании.

Не первое столкновение с ФАС

ФАС не первый раз наказывает Tele2 за повышение тарифов. В июне 2020 г. антимонопольный орган выдал оператору предупреждение, связанное с повышением стоимости услуг связи для ряда архивных тарифов с мая 2020 г. Изменения тогда затронули свыше 11 млн абонентов оператора. В среднем, по данным ФАС, размер абонентской платы на безлимитных тарифах Tele2, в зависимости от региона, увеличилась на 20-100 руб.

В июле 2020 г. оператору грозил штраф в размере от 1% до 15% годовой выручки из-за повышения цен. Напомним, по итогам 2019 г. операционная выручка Tele2 достигла 163,3 млрд руб., соответственно речь могла идти о сумме до 25 млрд руб. Тогда представители Tele2 заявили, что у оператора нет возможности выполнить требование антимонопольной службы. Как пояснили в антимонопольной службе CNews, это повышение цен не связано с делом, рассмотренным в сентябре 2021 г.