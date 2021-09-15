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Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021"

Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021"

7 октября 2021 г. состоится форум "GIS DAYS 2021".

GIS DAYS 2021 – это цикл конференций с участием звезд из сферы ИТ и ИБ.

Аудитория: ключевые эксперты рынка, ИТ-директора, представители регуляторов, специалисты ИТ и ИБ.

Секции:

1. Облачные решения, аутсорсинг сервисов в ИТ

  • Что необходимо учитывать при разработке модели ИБ-угроз?
  • On-premise или облачное решение: что выбрать?
  • Сильные и слабые стороны on-premise решения.
  • Сильные и слабые стороны облачного подхода.
  • Какие ИБ-функции можно передать на аутсорсинг?
  • Роль организационных мер в обеспечении ИБ.
  • Как управлять процессом ИБ.
Как организовать комплексный мониторинг сложных технических объектов.

2. Новая реальность организации офисов. Коворкинги+Workation

  • Офисное пространство без границ: новые задачи для службы ИБ.
  • Какие угрозы несут с собой коворкинги и как им противостоять.
  • Особенности организации ИБ для сотрудников, предпочитающих Workation.
  • BYOD или корпоративные устройства: что выбрать.
  • Удаленный контроль корпоративных мобильных устройств: новые подходы.
  • Борьба с инсайдерами: как защитить компанию и не потерять ценных сотрудников.

3. Коммерческое использование биометрии

  • Какие биометрические данные можно использовать для идентификации личности.
  • Зачем нужны мультимодальные биометрические системы.
  • Кому можно доверить хранение биометрии.
  • Можно ли рассчитывать на конфиденциальность биометрических данных.
  • Что представляет собой Единая биометрическая система (ЕБС).
  • Насколько надежно защищены данные в ЕБС.
  • Как мотивировать граждан сдавать биометрические данные.
  • Государственные услуги и биометрия.
  • Биометрия в сфере финансов: возможности и кейсы
  • Биометрия на транспорте: удобно и безопасно.
  • Как биометрия может изменить ритейл.
  • Биометрия в системах контроля и управления доступом.
  • Когда биометрия приносит выгоду бизнесу.

4. Технологическая независимость

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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