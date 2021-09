Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете

Зарплаты программистов, использующих языки Rust и Go, оказались заметно выше в сравнении с доходами их коллег, пишущих на Python. Эксперты связывают это с нехваткой специалистов, знающих Go или Rust, и одновременно с переизбытком Python-программистов.

Сравнение зарплат

Программисты, пишущие на Rust, получают самые высокие зарплаты, пишет портал ZDnet по ссылкой на исследование издательской компании O'Reilly. В опросе приняло участие более 3130 разработчиков, проживающих в Великобритании и США.

Авторы исследования выяснили, что большая часть респондентов получает от $100 тыс. до $150 тыс. в год. Таковых набралось 34%. У 26% опрошенных зарплата варьировалась от $150 тыс. до $200 тыс. в год.

Специалисты, пишущие на Rust, получают самую высокую зарплату – в среднем более $180 тыс. в год. Как сообщал CNews, именно Rust был признан самым любимым языком среди посетителей форума Stack Overflow – самого популярного в мире ресурса для программистов.

На втором месте по уровню зарплат находятся те, кто программирует на языке Go. Их средняя зарплата, по данным O'Reilly, находится на отметке в $179 тыс. в год. Go, как и Rust, пользуется особым спросом у хакеров.

Работать программистом в последние годы стало очень выгодно

Третью строчку в рейтинге O'Reilly занял язык Scala. Использующие его программисты ежегодно получают в среднем $178 тыс.

Тем временем, язык Python, известный тем, что он легко поддается изучению, приносит программистам по $150 тыс. в год. С таким результатом он занял четвертую строчку в исследовании O'Reilly.

Несмотря на это, именно Python может в самом ближайшем будущем стать самым популярным языком программирования в мире, по версии компании Tiobe. Она составляет собственный рейтинг языков с 2003 г. В сентябре 2021 г. Python занял второе место, отбросив на третью строчку Java, и до первого места, которое сейчас удерживает С, ему остается совсем немного. В рейтинге самых любимых языков программирования Python находится на шестой позиции, а Go – на десятой.

Почему программистам на Rust платят больше

Объясняя разницу в оплате труда, автор отчета O'Reilly Майк Лукидес (Mike Loukides) заявил, что это связано с нехваткой программистов на Rust и Go. С его слов, опытных разработчиков на Rust труднее найти, что и делает их более ценными для компаний.

«Существует огромный спрос на программистов на Python, но объем предложения вполне соответствующий», – сказал Лукидес, не скрывая, что программистов на Python, в отличие от их коллег, выбравших Rust или Go, очень много.

«Существуют учебные заведения, которые выпускают программистов на Python тысячами. он стал стандартным языком для вводного курса программирования в некоторых колледжах. К тому же это один из двух языков, которые обычно используются для анализа данных в науке», – отметил Лукидес.

«Rust and Go – передовые языки, вокруг которых много шума. Если вы заявляете о своей компетенции в Rust или Go, вы показываете (работодателям – прим. CNews), что вы вышли за рамки основ, независимо от того, действительно ли они требуется для выполнения работы», – подытожил автор отчета.

Гендерное неравенство

В отчете O'Reilly сказано, что женщины-программисты зарабатывают в среднем меньше своих коллег мужского пола. Они получают в пределах $126 тыс. в год или около 84% средней «мужской» зарплаты ($150 тыс.). И это несмотря на то женщины чаще, чем мужчины, имели ученые степени, особенно доктора наук. Средняя зарплата женщины с докторской или магистерской степенью составляла 82% от заработной платы мужчины с аналогичной степенью, пишет Майк Лукидес в своем исследовании.

По его словам разница в доходах была не такой значительной для людей со степенью бакалавра или еще студентов, но все же была значительной: такие женщины зарабатывали 86% или 87% от средней заработной платы мужчин.

Что еще влияет на зарплату программистов

В отчете Майка Лукидеса сказано, что одним из факторов, влияющих на уровень зарплат, является местоположение работника. В ходе исследования выяснилось, что зарплаты разработчиков были самыми высокими в Калифорнии, где средняя зарплата составляла $176 тыс. Тем временем в Нью-Йорке и Массачусетсе она находилась на отметке в пределах $150 тыс.

Карьерный рост был назван ключевой проблемой, с которой столкнулись разработчики, опрошенные O'Reilly. Многие из них сообщили, что в 2020 г. они проходили обучение или курс повышения квалификации в надежде добиться повышения заработной платы или продвижения по службе. Исследование показало, что почти две трети (64%) респондентов заявили, что они прошли обучение или получили новые сертификаты за последние месяцы.

В то же время исследование показало, что зарплаты специалистов в области обработки данных и искусственного интеллекта за последние три года росли в среднем лишь на 2,25% в год. 18% респондентов сообщили, что их зарплата не росла, а 8% пожаловались на снижение ее размеров.

К слову, в июле 2021 г. всемирно известный топ-менеджер в ИТ-сфере Ави Голан (Avi Golan) потребовал как можно скорее остановить рост зарплат ИТ-специалистов. По его мнению, это «вредит всей отрасли». За свой призыв Голан получил шквал критики от сотрудников ИТ-компаний, в том числе и Microsoft.

Ситуация в России

В России в последнее время наблюдается рост зарплат ИТ-специалистов. В середине сентября 2021 г. CNews писал, что с начала лета 2021 г. она выросла на 20%. В числе самых высокооплачиваемых ИТ-профессий оказались программист «1С» с зарплатой до 250 тыс. руб., а также технический директор с зарплатой 238 тыс. руб. в месяц.

Число откликов на ИТ-вакансии выросло на 60% по сравнению с 2020 г., при росте вакансий на 70%. Однако, как отмечают специалисты, высококвалифицированных специалистов меньше, чем требуется на рынке. Это и провоцирует рост заработной платы.

В августе 2021 г. стало известно, что программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране. Средняя зарплата российского кодера по итогам 2020 г. достигла 119 тыс. руб. По данным Росстата, в среднем по другим отраслям работники получают 51,1 тыс. руб.