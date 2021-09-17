«Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом

Маркетплейс «Яндекс.маркет» сообщил о готовности выйти на российский рынок товаров с собственными брендами. Он начнет с продуктов питания под названием «Кстати, на маркете», а в дальнейшем список товаров пополнит электроника. «Маркет» зарегистрировал несколько торговых марок, но их названия и точное количество предпочитает пока не раскрывать.

Товары «Маркета»

Интернет-магазин «Яндекс.маркет» начнет выпускать различные товары под собственным брендом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник внутри компании. Все они будут продаваться только на самом маркетплейсе.

Начнет «Яндекс.маркет» с продовольственных товаров, которые будут продаваться под названием «Кстати, на маркете». За вопрос CNews о том, кто отвечал за нейминг, представители «Яндекса» на момент публикации материала ответить не смогли.

Как сообщили CNews представители компании, логотип «Кстати, на маркете» появится на упаковках с гранолой, зефиром, конфетами, пастилой, печеньем, орехами, сухофруктами и другими продуктами питания.

Примечательно, что у «Маркета» будет несколько собственных товарных знаков, хотя на 17 сентября 2021 г. было известно лишь об одном из них. «“Яндекс.маркет” действительно зарегистрировал несколько торговых знаков, под которыми планирует продавать продукты длительного хранения (обычно их закупают впрок). В том числе под маркой “Кстати, на маркете”», – сообщили CNews представители маркеплейса.

«Маркет» расширяет свое присутствие на российском рынке

Они добавили, что к настоящему дню сервис нашел порядка 10 поставщиков, которые будут производить товары новым лейблом. Список компаний-партнеров они не предоставили.

«Продаваться товары под СТМ (собственной торговой маркой – прим. CNews) будут по всей России с восьми складов маркетплейса», – заявили CNews представители компании.

Следует отметить, что «Маркет» идет по пути «Лавки» – сервиса «Яндекса» по доставке продуктов из ближайших магазинов. В августе 2020 г. «Лавка» запустила доставку продуктов под своим брендом «Из лавки» в городах своего присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород).

Про электронику не забудут

Как стало известно CNews, продукты питания станут лишь первым этапом продвижения «Маркетом» собственных брендов. В планы компании также входит и выпуск электроники, но уже под другим брендом, не под «Кстати, на маркете».

В подробности о выходе «Маркета» на российский рынок электроники представители маркетплейса вдаваться не стали. Таким образом, неизвестно, когда именно такие товары поступят в продажу, какие компании будут производить его (и в какой стране), и, в целом, какие устройства интересуют «Маркет» в первую очередь.

В компании отказались отвечать на запрос CNews о названиях оставшихся брендов «Маркета» и о точном их количестве. Представители «Маркета» не сообщили также, будет ли электроника продаваться только на маркетплейсе, или же в планы входит выход в крупные отечественные сети («Ситилинк», DNS, «М.видео» и др.).

«Маркет» растет

Маркетплейс «Яндекса» демонстрирует стремительный рост своих показателей. Как сообщал CNews, по итогам II квартала 2021 г. суммарный объем товарооборота «Яндекс.маркета» увеличился на 144% и достиг почти 26,7 млрд руб.

Общая выручка торговой площадки составила 8,828 млрд руб. Это соответствует 23-процентному росту в сравнении с показателями за II квартал 2020 г.

Результаты «Яндекс.маркета» за II квартал 2021 года

В то же время нельзя не обратить внимание на отрицательный скорректированный показатель EBITDA. Он составил около 9,92 млрд руб.

История «Маркета»

«Маркет» является одним из старейших сервисов «Яндекса». Компания существует с сентября 1997 г. (в апреле 2000 г. она стала независимой), а «Маркет» начал свою работу в ноябре 2000 г.

«Яндекс.маркет» – это торговая онлайн-площадка, на которой покупатель может сравнить предложения разных продавцов по одному и тому же товару и выбрать подходящее. В настоящее время она располагает собственными мобильным приложением и сервисом доставки.

«Яндекс.маркет» долгое время оставался частью «Яндекса», но в марте 2016 г. был выделен в самостоятельную дочернюю компанию. Целью этого шага было предоставление большей самостоятельности подразделению, выручка которого росла на тот момент быстрее, чем по «Яндексу» в целом.

В 2017 г. «Яндекс» объявил о создании совместного со Сбербанко предприятия на базе «Маркета». Инвестиции банка составили 30 млрд руб., а все предприятие оценивалось в 60 млрд руб. Сделка была успешно закрыта в апреле 2018 г.

В 2018 г. между компаниями появились разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.маркета». Как сообщал CNews в июле 2019 г., у партнеров оказались разные взгляды на то, какие у предприятия должны быть цели роста, и на какие показатели эффективности следует обращать внимание в первую очередь.

25 июня 2020 г. «Яндекс» и Сбербанк заявили о достижении договоренностей по разводу друг с другом. Стороны определились, что «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в агрегаторе «Маркете», а Сбербанк полностью поглотит платежную систему «Яндекс.деньги». Передача «Денег» Сбербанку состоялась 22 июля 2020 г.

Сумма сделки по передаче «Маркета» ИТ-корпорации составила 42 млрд руб. За «Деньги» Сбербанк заплатил 2,4 млрд руб. Таким образом, чистая стоимость сделки между «Яндексом» и Сбербанком составила для «Яндекса» 39,6 млрд руб. На момент публикации материала «Яндекс.деньги» не существовали. Сбербанк переименовал платежную систему в «Юmoney» в сентябре 2020 г.