6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем

ВРМ-системы прочно вошли и закрепились во многих нишах бизнеса. В первую очередь это торговля, финансовые услуги, сферы консалтинга и ИТ. Потребность в автоматизации, мониторинге и контроле исполнения бизнес-процессов сейчас особенно высока. В условиях пандемии, смены ориентиров, нехватки сотрудников и непостоянства рынка важно изначально правильно расставить акценты развития и продвижения, найти и исправить слабые элементы системы, повысить конверсию продаж.

Все это способны обеспечить ВРМ-системы в качестве интегрированного решения в тандеме с ИТ и программным обеспечением. ВРМ-системы не стоят на месте, они постоянно обновляются и меняются, т.к. являются открытыми системами.

Общими закономерностями в развитии ВРМ-систем стало увеличение доли роботизированных процессов, расширение функционала и упрощение интерфейса. Также ВРМ-платформы становятся частью симбионтных решений, как, например, RPA. Аналитики Market.CNews выделяют главные тенденции в развитии ВРМ-систем:

Переход на low-code с последующим упрощением интерфейса. Внедрение искусственного интеллекта. Внедрение графовых баз данных. Переход на Adaptive Case Management. Отказ от документооборота. Трансформация ВРМ-системы под нужды заказчика.

Рассмотрим каждую из них подробнее.

Фото: ru.depositphotos.com ВРМ-системы прочно вошли и закрепились во многих нишах бизнеса

Переход на low-code

Сейчас наблюдается спрос на простые и интуитивно понятные решения, лишенные сложного программного кода и не требующие привлечения дополнительных специалистов для создания бизнес-приложений. Low-code подразумевает работу в простом и удобном редакторе, а не написание сложного программного кода.

Переход на упрощенную систему кодирования позволит разрабатывать приложения аналитикам, а не программистам, что расширит сферу использования ВРМ-систем. Роль программирования в создании бизнес-систем уменьшается в пользу расширения функционала аналитических инструментов. Тем самым разработка платформ может вестись прямо из браузера с поддержкой социального взаимодействия по типу Фейсбук в условиях упрощенного и функционального интерфейса.

Также low-code способствует выполнению нешаблонных действий, дает возможность работать с внутренними и внешними пользователями.

Внедрение искусственного интеллекта

Переход в управлении процессов на роботизированные решения посредством RPA позволяет расширить функционал системы и добиться полной автоматизации в выполнении однотипных и рутинных процессов. Искусственный интеллект способствует повышению уровня платформы и поиску наиболее оптимальных управленческих решений.

Искусственный интеллект пригодится для исполнения платежей, составления графиков и планов, создания расписание, формирования заявок. Искусственный интеллект хорошо работает в связке с RPA-решениями. Роботизация обеспечивает быструю обработку документов, расстановку приоритетов в исполнении задач. Тем самым возрастает доля автоматизации, и компания выполняет большее количество бизнес-процессов при тех же задействованных ресурсах.

Внедрение графовых баз данных

Они присутствуют среди веб-сайтов, в сегменте биоинформатики, среди приложений, оказывающих персональные услуги клиентам. Во многом распространение графов связано с увеличением доли ВРМ-систем, работающих на low-code.

Сетевые модели данных на основе графа дают повышенную гибкость базам данных и предполагают выполнение правок сходу, минуя стадии сложных манипуляций с программным кодом и привлечением программистов. Быстрота и простота в управлении задают новые стандарты в ведении бизнес-процессов, а графы отлично для этого подходят.

Переход на Adaptive Case Management (ACM)

ACM-системы подходят для эффективного управления неструктурированными кейсами. Это оправдано в ситуациях, когда известна конечная точка, но результат и время его достижения определяются выполнением конкретных и поэтапных задач. Расширение стандартного функционала ВРМ-системы и возможность обработки нестандартных творческих процессов существенно повышает конкурентность продукта или услуги на рынке.

Фото: ru.depositphotos.com ACM-системы хорошо подходят для эффективного управления неструктурированными кейсами

Сейчас наметился тренд к повсеместному переходу на ACM, даже несмотря на то, что ВРМ-системы последнего поколения оснащены функциями расширенного действия для улучшения эффективности использования.

Отказ от документооборота

Это связано с тем, что роботы не способны работать с документами в привычном виде и правильно интерпретировать их. В связи с этим наметился отказ от бумажной и электронной документации внутри компании. Вместо привычных документов предлагают использовать данные из карточки товаров.

Такой подход повышает эффективность работы. Он позволяет обрабатывать нужные данные как человеку, так и роботу. Карточка с данными также гораздо удобнее с точки зрения интеграции в текущие корпоративные системы.

Отказ от привычных документов позволяет существенно сэкономить время и избавиться от ненужной и трудоемкой бухгалтерии. Карточки товаров и автогенерация текстов по готовому шаблону способны взять на себя роль рабочего инструмента и снизить издержки, связанные с обработкой больших массивов малополезной информации.

Трансформация ВРМ-системы под нужды заказчика

Стала заметна потребность в ВРМ-системах, которые выходят за рамки привычных и типовых задач. Требуется отказ от шаблонных и простых приемов автоматизации и управления к решениям в пользу специфически протекающих бизнес-процессов, опирающихся на особенности ниши деятельности.

Также происходит плавный переход от формализованных процессов к индивидуальным с учетом спецификации клиента. Такой подход ставит вызов привычным и действующим схемам автоматизации.

Преимущества сегодня получают те ВРМ-системы, которые отличаются гибкостью и способностью подстроиться под запросы текущей ситуации. Отсутствие фиксированных стадий, возможность коррекции бизнес-процесса после его запуска — то, на что наблюдается повышенный спрос среди заказчиков.

Заключение

ВРМ-системы динамично развиваются и обрастают инновациями. Несмотря на улучшенный функционал и плотную интеграцию с другими модулями ВРМ-системы нацелены на создание простых и понятных бизнес-процессов, которыми сможет пользоваться и управлять любой заинтересованный человек, независимо от степени грамотности в программировании и других прикладных науках. Такие тенденции и дальше будут способствовать распространению ВРМ-систем в различных направлениях бизнеса.