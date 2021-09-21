Америка пошла войной на криптобиржи

Администрация Президента США Байдена планирует ввести множественные санкции против криптобирж и миксеров, вовлечённых в отмывание средств шифровальщиков-вымогателей.

Прачечным бой

Администрация Президента США Джо Байдена (Joseph Biden) планирует принять ряд мер против банд шифровальщиков-вымогателей. Прямому воздействию, впрочем, подвергнутся не сами преступники, а платёжная инфраструктура, которой они пользуются.

По данным издания Wall Street Journal, ссылающегося на неназванные информированные источники, готовится широкий арсенал санкций против криптобирж, криптокошельков и отдельных трейдеров, чьими услугами пользуются киберпреступники для вывода и отмывания средств, полученных в виде выкупа.

Ключевая идея состоит в том, чтобы максимально затруднить вывод криминальных средств в официальную валюту.

Как раз для этого и используются некоторые криптобиржи и так называемые криптомиксеры - сервисы дополнительной анонимизации криптовалютных транзакций, значительно затрудняющие их отслеживание.

Администрация Байдена собирается ввести множественные санкции против криптобирж, вовлечённых в отмывание денег шифровальщиков-вымогателей

Власти США полагают, что, оказывая давление на такие ресурсы, они смогут значительно поумерить пыл киберкриминала. В последние два года шифровальные группировки совершили целый ряд массированных атак на всевозможные организации, в том числе, относящиеся к критической инфраструктуре, как, например, трубопровод Colonial Pipeline. Атака на него, проведённая группировкой Darkside, привела к дефициту бензина в ряде штатов США, после чего проблема шифровальщиков вышла на политический уровень.

Бизнесу - санкции?

Помимо санкций против криптобирж, подозреваемых в отмывании доходов от киберпреступной деятельности, Федеральное казначейство США по некоторым сведениям планирует выпустить новые инструкции для бизнеса, в которых говорится, что коммерческие организации ждут штрафы за «участие» в выплате выкупа.

«Хотя речь в данном случае идёт о способствовании, уже довольно давно обсуждается вопрос о санкциях в отношении компаний, которые в принципе что-то выплачивают шифровальщикам-вымогателям, - говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - И хотя на первый взгляд это может выглядеть как попытка наказывать жертв за кибератаки на них же, в большинстве случаев подобные инциденты случаются именно из-за недостаточного соблюдения жертвами норм кибербезопасности. В ситуации, когда есть риск оказаться между молотом шифровальщиков и наковальней запретительных законов, у потенциальных жертв появляются дополнительные мотивы защититься от молота».

Помимо санкций, в США реализуется исполнительный декрет президента Байдена, предписывающий разработку ряда инициатив по усилению киберзащиты инфраструктуры в США. В частности, планируется ужесточить стандарты кибербезопасности в органах госвласти, усовершенствовать процесс обмена информацией об онлайн-угрозах между частным и госсектором, а также сформировать новые базовые стандарты разработки ПО, которое поставляется государственным организациям, чтобы минимизировать риск атак на цепочки поставок.