Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию

Дмитрий Хохлов, бывший игрок сборной России по футболу, намерен судиться с Facebook за блокировку его фамилии в соцсети.

В суд на Facebook

Дмитрий Хохлов, чемпион России по футболу в 2004 г., главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор», бывший игрок сборной России подал в суд на Facebook, который блокирует фамилию спортсмена как просторечное наименование украинцев.

Спортсмен подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в начале июля 2021 г., сообщается в картотеке mos-gorsud.ru. Судебное заседание назначено на пятое октября 2021 г.

В начале сентября уже состоялось предварительное заседание по делу. «В иске содержится требование запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определённые действия», — сообщил изданию «Октагон» Георгий Енгибаров, помощник председателя суда, пресс-секретарь. Под определенными действиями, вероятно, имеется в виду блокировка слова сообщений русскоязычных пользователей за употребление ими в постах слова «хохол».

Автоматически блокируют

Модераторы в социальных сетях автоматически считывают фамилию футболиста как пренебрежительное наименование представителей украинской национальности. Из-за фамилии спортсмена комментарии Хохлова в СМИ становятся поводом для блокировки и самих медиа, и болельщиков «Ротора».

Первая полоса газеты «Советский спорт» перед матчем за выход на Евро-2000 между Россией и Украиной 9 октября 1999 года

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — сказал Дмитрий Хохлов. От владельцев американской корпорации спортсмен ожидает выплату компенсации за моральный ущерб.

Facebook не стремится сотрудничать

Детали рассмотрения дела, как пообещал Енгибаров, будут освещаться в телеграм-канале «Московские суды». Однако с извещением и явкой представителей Facebook в суд есть некоторые сложности, отметили в аппарате судьи Григория Шилкина, ведущего дело. Это связано со штрафами от Роскомнадзора (свыше 90 млн руб.), из-за которых корпорация не стремится сотрудничать с российскими властями.

Facebook не нравится фамилия Хохлова, чемпиона России, игрока сборной, главного тренера волгоградского «Ротора»

Игровая карьера Дмитрия Хохлова длилась с 1992 по 2010 гг. Он играл в ЦСКА, «Торпедо-Лужники», ПСВ, «Реал Сосьедад» (Real Sociedad), «Локомотиве» и московском «Динамо». Чемпион России 2004 г. в составе «Зенита», серебряный призер Испании в составе «Реал Сосьедад» в 2003 г.

С 1996 г. по 2005 г. Хохлов играл за сборную России, где забил шесть мячей в 53 играх. В настоящее время тренирует волгоградский «Ротор».

В феврале 2021 г. CNews сообщал о блокировке социальной сетью публикаций русскоговорящих пользователей с цитатами из Евангелия. Facebook заблокировал пост митрополита Агафангела (в миру Михаила Пашковского), главы «Русской православной церкви заграницей». Он опубликовал на своей странице в Facebook отрывок из Евангелия от Марка: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (глава 9, стих 42). Соцсеть сочла, что публикация способна «нанести вред кому-либо в реальном мире» и скрыла текст от всех.