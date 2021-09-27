РБК привлек партнера для развития RU-Сenter

Публичное акционерное общество «РБК» привлекло инвестиции в сегмент «Digital инфраструктура для бизнеса».

ПАО «РБК» (Московская биржа: RBCM) закрыло сделку по привлечению инвестиций в сегмент «Digital инфраструктура для бизнеса».

Сделка была проведена по результатам тендера, организованного «ВТБ-Капитал».

В рамках достигнутых договоренностей РБК продает 100% ООО «РУ-ЦЕНТР ГРУПП» (работает на рынке под брендами «RU-CENTER», «Регистратор Р01» и «SpaceWeb») ООО «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сделка оплачена денежными средствами и 25% доли «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ», сумма сделки не раскрывается.

Партнерами компании «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ» является консорциум частных инвесторов. Лидером консорциума выступает инвестиционная компания Proxima Capital Group.

Николай Молибог, генеральный директор ПАО «РБК»: «Мы удовлетворены результатами сделки. Команда RU-CENTER показала отличные результаты за последние годы, что позволило компании стать привлекательным объектом для инвестиций. Мы вдохновлены перспективами, которые открываются перед компанией — вместе с новыми акционерами рассчитываем, что RU-CENTER станет платформой для дальнейшего развития экосистемы на рынке комплексных цифровых услуг для малого и среднего бизнеса.

У РБК появился партнер для развития Ru-Сenter

Владимир Татарчук, управляющий партнёр Proxima Capital Group: «Мы видим, что RU-CENTER обладает существенным потенциалом роста. У менеджмента компании есть видение стратегии дальнейшего развития, которое мы разделяем и верим в его успех. Мы готовы в среднесрочной перспективе привлекать дополнительные инвестиции для реализации выбранной стратегии».

RU-CENTER — ведущий российский регистратор доменов для бизнеса, старейший и один из крупнейших российских регистраторов доменов и хостинг-провайдеров с более чем 20 летней историей.

RU-CENTER является одним из крупнейших в России игроков на рынках регистрации доменов и хостинга. Ядро клиентов: российские бизнесы от микробизнесов до крупнейших корпораций. Среди клиентов — органы государственной власти, Сбербанк, «Рамблер», «Яндекс», «Ростелеком», Ozon, «Аэрофлот» и многие другие.

Группа предоставляет широкий спектр услуг интернет-инфраструктуры и сервисов для ведения бизнеса в интернете под различными брендами для более 900 тыс. клиентов, 60% которых юридические лица, 40% физические:

– регистрация и поддержка доменных имен в большинстве доменных зон мира, а также надежной геораспределенной DNS-инфраструктуры

– виртуальный и VDS/VPS хостинг, аренда серверов, сервис профессиональной электронной почты

– сервисы для создания и продвижения сайтов и интернет-магазинов

– услуги в области мониторинга и защиты интеллектуальной собственности в интернете.

Российская инвестиционная компания Proxima Capital Group основана в 2013 г. Компания работает в двух основных направлениях — инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг.