Блокировщикам рекламы запрещают работать в браузере Chrome

Блокировщикам рекламы для Chrome жить осталось недолго

Google объявила о том, что дополнения для ее фирменного браузера Chrome, разработанные в соответствии со спецификацией Manifest V2, перестанут работать в 2023 г.

Таким образом, в Chrome останется поддержка исключительно следующей, третьей версии платформы для расширений Manifest V3. Данное изменение может усложнить разработку под Chrome, считают некоторые из авторов расширений.

Согласно сообщению, опубликованному в корпоративном блоге Дэвида Ли (David Li), менеджера по продукту Google, который отвечает за развитие платформы и магазина расширений Chrome, Manifest V3 является более безопасным и производительным, а также обеспечивает лучшую конфиденциальность в сравнении с предшественником. «Это эволюция платформы расширений, учитывающая как меняющийся веб-ландшафт, так и будущее браузерных расширений», – отметил представитель Google.

Ли также уточнил, что магазин Chrome Web Store прекратит принимать новые дополнения, использующие API Manifest V2, начиная с 17 января 2022 г. Однако уже присутствующие в нем расширения по-прежнему смогут получать обновления. В начале 2023 г. Chrome для частных пользователей утратит возможность запускать V2-расширения, корпоративные пользователи получат чуть больше времени на адаптацию к новым реалиям – для них поддержка «устаревшего» Manifest V2 прекратится в июне 2023 г.

В 2023 г. Google жестко ограничит использование блокировщиков рекламы в браузере Chrome

Ныне актуальная, вторая версия спецификации – Manifest V2 была запущена Google в 2012 г. В январе 2019 г. стало известно о том, что интернет-гигант ведет работу над следующей версией с новыми возможностями и ограничениями – Manifest V3.

С выходом Chrome 88 в январе 2021 г. браузер обзавелся полноценной поддержкой третьей версии «манифеста». С того момента V2- и V3-расширения получили возможность сосуществовать. В Google обещают продолжить развитие Manifest V3 и со временем добавить в нее новые возможности, востребованные сообществом разработчиков дополнений.

Озабоченность последствиями окончательного перехода на новый стандарт ранее выражали создатели блокировщиков рекламы, ПО родительского контроля и для защиты от киберугроз. В частности, разработчик популярного инструмента для удаления веб-рекламы uBlock Origin и фильтра запросов uMatrix Рэймонд Хилл (Raymond Hill) предупреждал, что поддерживаемые им дополнения могут полностью утратить работоспособность, а другой популярный блокировщик Adblock Plus – существенно потерять в эффективности.

Критика Manifest V3

Спецификация Manifest определяет возможности и ресурсы, доступные расширениям Chrome. Третья версия платформы накладывает ограничения на использование программного интерфейса (API) webRequest, который, в частности, позволяет браузерным дополнениям «перехватывать» сетевые запросы, благодаря чему можно добиться их блокировки, модификации возвращаемого содержимого или перенаправления. Именно webRequest используется в uBlock Origin.

Вместо отсутствующего в Manifest V3 webRequest API разработчики расширений будут вынуждены применять declarativeNetRequest API. Этот новый интерфейс в отличие от предшественника возлагает задачу по обработке сетевых запросов непосредственно на Chrome, что позволяет не допускать выполнения расширениями нежелательных действий от имени пользователя.

Среди недостатков declarativeNetRequest специалисты выделяли новые ограничения в части максимального числа подключаемых фильтров 30 тыс. записей, что негативно сказывается на эффективности блокировки. Так, базовый перечень правил блокировки под названием Easylist (применяется Adblock Plus по умолчанию) содержит свыше 70 тыс. записей. Что еще хуже, по словам разработчиков uBlock Origin, с использованием declarativeNetRequest невозможно реализовать динамические фильтры, поскольку для корректировки перечня паттернов блокировки разработчику всякий раз приходится «перезаливать» расширение.

Помимо этого, интерфейс declarativeNetRequest критиковали за то, что тот не позволяет разработчикам организовать блокировку больших мультимедийных элементов или останавливать выполнение Javascript-кода через подстановку директив Content-Security-Policy (CSP). Эти недостатки Google частично исправила.

Алексей Мягков, Джереми Джиллула (Jeremy Gillula) и Беннет Сайферс (Bennett Cyphers) из американской правозащитной организации Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) охарактеризовали Manifest V3 не иначе как «грубый инструмент, который мало, что сделает для повышения безопасности, но при этом серьезно ограничит будущие инновации».

EFF ведет разработку браузерного расширения Privacy Badger, предназначенного для блокировки онлайн-слежки. Privacy Badger, как и многие блокировщики рекламы, в значительной степени опирается на API webRequest, предусмотренный в Manifest V2.

Представители некоммерческой структуры также высказали мнение, что для повышения безопасности расширений Google следовало бы в первую очередь более серьезно отнестись к контролю за соблюдением действующих правил магазина. Однако, как отмечает издание The Register, с этим у Google большие проблемы, в том числе из-за того, что штат специалистов, работающих над платформой расширений, якобы серьезно недоукомплектован.

Google и блокировщики рекламы

Блокировщики рекламы лишают веб-сайты и рекламные сети части дохода, поэтому данную категорию программ недолюбливают многие компании, в том числе и Google, которому собственный сервис контекстной рекламы Google Ads приносит львиную долю доходов. Так, по итогам II квартала 2021 г. рекламный бизнес принес американскому интернет-гиганту выручку в размере $57,1 млрд – на 69% больше, чем за аналогичный период 2020 г., при этом на долю рекламы, размещенной в фирменном поисковом сервисе Google, пришлось $35,8 мрлд.

С учетом этого ранее выдвигались предположения о том, что Google намеренно усложняет жизнь разработчикам блокировщиков рекламы. Кроме того, корпорация в своем отчете за 2018 г., направленном в Комиссию США по ценным бумагам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC), прямо называла развивающиеся технологии блокировки рекламы угрозой своему бизнесу.