Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала»

Microsoft планирует масштабный редизайн Skype с добавлением новых функций в настольную и мобильную ее версии. Также она собирается повысить производительность Skype для Android на невероятные 2000%. При этом Microsoft годами планомерно уничтожает Skype – прекращает поддержку классических и корпоративных версий мессенджера и активно продвигает его прямого конкурента – Teams.

Реновация для Skype

Корпорация Microsoft готовит обновление своего мессенджера Skype, который она купила в 2011 г. По информации портала The Verge, это будет не очередной заурядный апдейт, лишь слегка осовременивающий Skype, а глобальное обновление, включающее в себя даже редизайн.

Microsoft опубликовала несколько тизерных изображений, наглядно демонстрирующих, во что превратится Skype после установки грядущего обновления. Разработчики также хотят значительно повысить производительность мессенджера, в особенности его версии под Android, хотя и ПК-версия тоже должна начать работать быстрее и стабильнее.

Главное изменение, которое ожидает Skype – это переработанный режим видеозвонков. По всей видимости, Microsoft делает ставку на него потому, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу многих компаний и учетных заведений, и теперь совещания, лекции, уроки и обычные рабочие будни теперь все чаще проходят именно в режиме видеоконференций.

Так будет выглядеть Skype после обновления

Когда именно стоит ждать релиза обновленного Skype, Microsoft пока не уточняет. Возможно, свежая версия мессенджера выйдет 5 октября 2021 г. одновременно с Windows 11 и Office 2021. Не исключено также, что Microsoft не станет добавлять все новые опции в один релиз и распределит их между несколькими обновлениями.

Видео по-новому

Режим видеозвонков в Skype получит новые темы и стили оформления. Это даст пользователям, работающим или учащимся удаленно, возможность еще креативнее подойти к вопросу скрытия от собеседников беспорядка и неубранной постели на заднем фоне.

Помимо этого, после обновления мессенджер будет показывать на одном экране всех участников видеоконференции, включая тех, кто не активировал камеру. Это позволит всегда быть в курсе того, кто в данный момент подключен к беседе. Участники в таком режиме будут расставлены по сетке.

Сетка участников конференции в новом Skype

Еще одним нововведением станет режим «Вместе». Это не новшество для конкурирующих сервисов, но, тем не менее, в Skype его до сих пор нет. Его активация позволит перенести всех участников конференции в единое виртуальное пространство.

Интерфейс и производительность

После обновления интерфейс Skype будет выдержан в стиле Fluent Design. Это полноценная философия дизайна, которую Microsoft постепенно внедряет в свои продукты еще с 2017 г., но все никак не может перейти на нее полностью.

В целом, Fluent Design упрощает визуальное оформление программ без ущерба их стилю и красоте. В случае Skype Microsoft готовит новые красочные темы оформления с эффектами градиента, улучшенной боковой панелью на мобильных устройствах и другими украшательствами.

Skype можно будет раскрасить по своему вкусу

Что касается производительности, то Microsoft намерена улучшить этот показатель более чем на 2000% в случае версии Skype под Android, пишет The Verge. Это коснется неких «ключевых сценариев», и пока неясно, как Microsoft собирается добиться столь внушительного прироста.

С десктопной версией в этом плане все в десятки раз скромнее. Ее производительность вырастет лишь на 30%.

Microsoft также обязуется поддерживать все браузеры в будущих изменениях Skype. «Мы считаем, что Skype должен быть бесперебойным, доступным и надежным независимо от того, какой браузер или устройство использует пользтватель, поэтому мы добавляем поддержку всех браузеров», – заявили разработчики.

Skype на 360 градусов

Среди прочих грядущих изменений в Skype специалисты The Verge выделили новую функцию TwinCam. Ее практическую пользу Microsoft пока никак не объясняет, и остается непонятным, как она может быть применена в режиме видеоконференций.

Мобильный Skype научится использовать все камеры одновременно

TwinCam позволяет транслировать видео одновременно с фронтальной и основной камер своего мобильного устройства, смартфона или планшета, во время звонка. Эта функция будет добавлена в Skype в ближайшие несколько месяцев.

Как Microsoft убивала Skype

Сам по себе мессенджер Skype существует с августа 2003 г. Непосредственное участие в его разработке принимали программисты из Эстонии Ахти Хейнла (Ahti Heinla), Прийт Казесалу (Priit Kasesalu) и Яан Таллинн (Jaan Tallinn). Они известны в первую очередь благодаря своему популярному в начале XXI века файлообменнику KaZaA.

Microsoft купила Skype в мае 2011 г. он долгое время был одним из наиболее востребованных средств онлайн-общения, предлагая возможность голосового и даже видеообщения, пока другие сервисы позволяли общаться лишь текстом.

На конец сентября 2021 г. мессенджер утратил былую популярность. По данным Statista, он не входит даже в топ-6 самых распространенных сервисов такого рода.

В течение первых пяти лет владения Skype софтверная корпорация постоянно улучшала его, добавляя новые полезные функции. Все изменилось в 2016 г., когда стартовала работа над Skype 8 – по сути, полностью новой программой с прежним названием.

Разработчики радикально изменили дизайн и всю логику взаимодействия с мессенджером. Дебют финальной версии Skype с новым интерфейсом состоялся в июне 2017 г. и в первую очередь коснулся мобильных устройств. Microsoft моментально накрыло колоссального размера волнами критики. Недовольство пользователей было не унять, и в итоге Microsoft пришлось признать, что редизайн Skype оказался, мягко говоря, провальным.

В начале осени 2018 г. Microsoft сообщила об очередных изменениях в дизайне мессенджера, в том числе и в его настольной версии. К тому моменту все версии Skype с индексом 7.х, вышедшие до Skype 8, пользователи стали называть не иначе как Skype Classic.

В феврале 2019 г. Microsoft заявила о полном прекращении всех версий Skype Classic, любимых миллионами пользователей. В частности, все пользователи Skype Classic с индексом версии 7.4 были поставлены перед выбором – обновиться до Skype 8.x и начать привыкать к новому интерфейсу или прекратить пользоваться сервисом и выйти из системы.

Интерфейс Skype Classic

Взяв перерыв на «ковидный» 2020 г., в 2021 г. Microsoft принялась с удвоенной силой уничтожать Skype. Начала она в мае 2021 г., выпустив бесплатную версию своего корпоративного мессенджера Teams, адаптированную для личного использования. В ней есть все основные функции «старшей» модификации, включая групповые звонки, то есть, по сути, это более функциональная альтернатива Skype. Более того, для работы в бесплатной версии Teams подходит та же учетная запись, что применяется для входа в Skype.

В конце июня 2021 г. Microsoft анонсировала новую настольную ОС Windows 11, которая поставляется со встроенным мессенджером Teams. Это означает, что для текстового, голосового и видеообщения пользователям больше не нужно устанавливать дополнительные программы, в том числе и Skype.

Следующим этапом избавления от Skype стало прекращение поддержки онлайн-версии корпоративного мессенджера Skype for Business, аналога Teams. Это произошло в начале августа 2021 г. Skype for Business – это своего рода ответвление обычного Skype, ориентированное на корпоративных клиентов. Мессенджер заработал в марте 2015 г. Если разобраться, то Skype for Business – это всего лишь перелицованный Lync, предыдущий бизнес-мессенджер корпорации, последнее обновление которого вышло в 2012 г.