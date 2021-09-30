Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники

Проект Lynk

Американский стартап Lynk успешно протестировал работу своей первой «космической базовой станции сотовой связи».

Lynk из штата Вирджиния (США) вывела новый спутник связи под названием Shannon на орбиту. Доставку аппарата осуществила тяжелая ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk).

Как утверждают в Lynk, компанией была проведена серия тестов, в которых обычные мобильные телефоны, без каких-либо аппаратных модификаций, смогли подключиться и наладить двусторонний обмен данными со спутником, как если бы тот был обыкновенной наземной базовой станцией сотовой связи. По данным Lynk, в тестировании приняли участие сотни людей в США, Великобритании и на Багамах. Подключение осуществлялось в моменты пролета спутника над территориями упомянутых государств.

Проект Lynk успешно завершил испытания

В настоящее время существует сразу несколько амбициозных проектов по обеспечению недорогого широкополосного доступа к интернету через спутниковые каналы связи, в их числе британская OneWeb и Starlink все той же SpaceX. В рамках этих проектов запущены большие группировки спутников, насчитывающие сотни низкоорбитальных летательных аппаратов.

Для доступа к услугам этих и других спутниковых интернет-провайдеров требуется сравнительно дорогой абонентский терминал. Пользователям Lynk, как пояснил сооснователь и главный исполнительный директор (CEO) стартапа Чарльз Миллер (Charles Miller), не понадобятся ни терминал, ни специальное программное обеспечение.

Кого будет обслуживать Lynk

Lynk намерена в первую очередь обслуживать абонентов сотовой связи в удаленных районах, где отсутствует телекоммуникационная инфраструктура мобильных операторов. На первых порах клиентам будут доступны только сервисы обмена текстовыми сообщениями, компания также рассчитывает предоставлять услугу SOS, которая позволит туристам, оказавшимся в сложной ситуации, отправить в спасательные службы сигнал бедствия и свои координаты. К 2025 г. Lynk планирует начать оказывать услуги скоростного доступа к Сети.

По данным исследования Lynk, на сегодняшний день средний мобильный телефон находится в зоне обслуживания сети примерно 85% времени. Около 750 млн человек в тот или иной момент времени оказывается без доступа к сотовой связи – именно на них и планирует зарабатывать стартап.

По состоянию на конец сентября 2021 г. компания объявила о заключении партнерских соглашений с двумя сотовыми операторами – Aliv (Багамы) и Telecel Centrafique (Центральноафриканская республика, ЦАР), начать обслуживать клиентов этих мобильных компаний Lynk рассчитывает в 2022 г.

Глава Lynk объясняет такой выбор партнеров высокой скоростью принятия решений, характерной для руководства небольших операторов сотовой связи. По словам Миллера, компания в настоящее время ведет переговоры с рядом других, более крупных участников телеком-рынка.

Одновременно с этим компания пытается получить лицензию Федеральной комиссии США по связи (FCC), которая позволит ей развернуть и управлять полноценной группировкой из 5,1 тыс. спутников, а также использовать спектры радиочастот актуальных стандартов сотовой связи.

Технические особенности проекта

В ходе реализации проекта Lynk пришлось решить ряд серьезных задач технического характера. Так, по словам Миллера, одной из наиболее сложных из них оказалось добиться того, чтобы спутниковый сигнал успешно «пробивался» к целевому телефонному аппарату сквозь «шум» (радиопомехи), генерируемый другими телефонами.

Другим вызовом стала необходимость компенсировать эффект Доплера, чтобы любой мобильный телефон мог «видеть» спутник как стационарную сотовую ячейку. Эффект Доплера или доплеровский сдвиг – это явление, названное в честь его первооткрывателя, австрийского математика и физика Кристиана Доплера (Christian Doppler), которое возникает при движении источника излучения относительно приемника (или наоборот) и заключается в изменении длины волны и частоты сигнала.

Существующие мобильные телефоны и оборудование операторов сотовой связи учитывают данный физический эффект. Однако в случае со спутником доплеровский сдвиг куда более значительный, поскольку спутник движется на порядки быстрее даже самого проворного абонента традиционной мобильной связи.

Развертывать группировку спутников Lynk планирует постепенно. В 2022 г. число летательных аппаратов будет доведено до 10 (они будут двигаться по орбите высотой 500 км), что позволит обеспечить покрытие большей части земной поверхности каждые несколько часов, говорит Миллер. К 2023 г. их число достигнет 100 и доступность связи станет значительно лучше – каждые 5-20 минут. Для беспрерывной работы сети потребуется 1,5 тыс. аппаратов.

«Когда у людей есть выбор между полным отсутствием связи и наличием связи раз в 15 минут благодаря нам, мы – намного более предпочтительная альтернатива», – считает Миллер.

Главный конкурент

Космический стартап Lynk Global, основанный в 2017 г. Чарльзом Миллером, Марго Декард (Margo Deckard) и Тайге Спайделем (Tyghe Speidel), не первая компания, которая работает над технологией «космической базовой станции сотовой связи».

Техасская AST SpaceMobile в 2019 г. заявила об успешном запуске небольшого тестового спутника связи BlueWalker 1 для испытания собственной архитектуры satellite-to-cellular (спутник-сотовый), использующей стандарт LTE.

Следующий прототип AST, получивший название BlueWalker 3, как ожидается, будет запущен с мыса Канаверал во Флориде (США) в марте 2022 г. с помощью космического корабля SpaceX. Космический аппарат несет антенны суммарной площадью апертуры 64 квадратных метра и предназначен для обеспечения связи с сотовыми телефонами, работающими на стандартных частотах.

AST заключила несколько твердых соглашений и договоров о намерениях с несколькими сотовыми операторами, совокупная абонентская база которых составляет около 1,5 млрд человек. Среди партнеров компании – Vodafone, Rakuten и American Tower. AST пока не удалось выйти на американский рынок за отсутствием разрешения FCC. Решение вопроса с выдачей лицензии затягивается из-за озабоченности Американского аэрокосмического агентства (NASA) крупными размерами космических аппаратов, на основе которых AST хочет формировать свою группу спутников связи.