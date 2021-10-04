Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети

Экс-менеджер Facebook украла тысячи внутренних документов компании и обвинила ее в эксплуатации чувств страха и ненависти для провоцирования людей на конфликты внутри соцсети. По ее утверждению, перепалки заставляют пользователей проводить больше времени в сервисе, что выливается для Facebook в дополнительный рост прибыли.

«Корпорация зла»

Корпорацию Facebook, владеющую одноименной соцсетью и рядом не менее популярных веб-сервисов, обвинили в эксплуатации ненависти в качестве инструмента заработка денег. Такое заявление сделала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) в интервью телеканалу CBS.

Запись разговора Хауген с журналистами опубликована на сайте телеканала 4 октября 2021 г. С ее слов, она устроилась в Facebook на должность менеджера в 2019 г. и сразу же начала тайно копировать десятки тысяч страниц внутренних документов компании, в которых были доказательства намеренного стравливания компанией своих пользователей ради извлечения из этого прибыли.

Хауген уволилась из Facebook в мае 2021 г. В своем интервью она не уточнила, зачем в принципе она устраивалась на эту работу, и был ли шпионаж ее единственной целью.

В своем интервью Френсис Хауген старательно не говорит об истинных мотивах, подтолкнувших ее к инсайдерству

Награбленную информацию Хауген распространила в сентябре 2021 г. в виде анонимных жалоб в несколько федеральных правоохранительных органов. В них она заявляла, что Facebook лишь делает вид, что борется с дезинформацией и с проявлениями ненависти в своих сервисах.

Почему Хауген поначалу не раскрывала свою личность, она не говорит. Что побудило ее снять маску, тоже пока остается загадкой. Нет данных и о том, кто помогал простому менеджеру с доступом к внутренней информации, и о том, почему одна из крупнейших компаний в мире допустила столь крупную утечку информации.

«Культ ненависти»

Фрэнсис Хауген прямым текстом заявила, что Facebook нередко использует алгоритмы своих соцсетей для разжигания ненависти. Она заявила, что когда перед компанией вставал выбор между пользой для общества и пользой для своих счетов, она всегда выбирала второй вариант.

В своем интервью Хауген назвала примерное количество случаев проявления ненависти, в ответ на которые Facebook принимает меры. Сославшись на один из украденных ею документов, она заявила, что число таких случаев не превышает 3-5% от общей их массы. На призывы к насилию и другие подстрекательства Facebook реагирует 0,6% случаев, заявила Хауген.

Создатель Facebook Марк Цукерберг пока не прокомментировал высказывания бывшей работницы его компании

Бывшая инсайдер в Facebook уверена, что зарабатывать деньги на одном из сильнейших чувств, присущих каждому без единого исключения человеку, компании помогают специальные алгоритмы наполнения ленты новостей. Их Facebook создала в 2018 г. для модерации и управления контентом в своей социальной сети.

Данные алгоритмы сами по себе нужны именно для стимулирования активности пользователей, в том числе и путем их взаимодействия друг с другом в комментариях. Хауген утверждает, что, анализируя работу этих алгоритмов, специалисты Facebook пришли к выводу, что лучшим стимулом для роста активности являются два чувства – страх и ненависть. Контент, стимулирующий их, заставляет пользователей проводить больше времени в соцсети, что означает рост количества поступающих в Facebook денег.

Хауген добавила, что в ближайшие несколько дней собирается выступить перед Конгрессом США. По ее мнению, власти страны обязаны принять меры для урегулирования этой ситуации.

Последствия кражи документов

Внутренние документы Facebook, которые украла и распространила Хауген, послужили основой для целого ряда разоблачительных статей в американской прессе. Одна из них, опубликованная авторитетным изданием The Wall Street Journal, гласит, что специалисты компании трудились над различными идеями по завлечению в социальные сети несовершеннолетних пользователей интернета. Иными словами, Facebook хотела увеличить число детей, пользующихся ее сервисами.

В статье указывался конкретных возраст детей, которыми интересовалась Facebook – 10-12 лет. В одном из скопированных Хауген документов, датированном 2020 г., дети именовались как «ценная, но незадействованная аудитория». В документах за 2019 г. звучали предложения по привлечению детей через фирменный мессенджер компании – Facebook Messenger.

К слову, у Facebook в настоящее время есть собственный мессенджер для детей под названием Messenger Kids для Android и iOS. В магазине Google Play приложение появилось 7 сентября 2020 г. Apple информацию дате загрузки Messenger Kids не предоставляет.

Весной 2021 г. стало известно о планах Facebook по запуску специальной детской версии соцсети Instagram. Пока что эти планы не реализованы.

На 4 октября 2021 г. WSJ опубликовало, по меньшей мере, четыре статьи на базе украденных Хауген документов. В одной из этих материалов подробно анализируется алгоритма ленты новостей Facebook, провоцирующего людей на агрессию и негатив. Авторы третьей статьи коснулись темы недостаточно эффективных мер борьбы с пользователями, использующими Facebook в преступных целях. Наконец, четвертый материал повествует о широком распространении в соцсети дезинформации о пандемии коронавируса и глобальной вакцинации.

Отдельно The Wall Street Journal прошлось по так называемым «богам» соцсети Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Издание сообщило, что в Facebook есть недоступный общественности список известных и популярных пользователей, которые не подлежат автоматической блокировке за нарушение правил сети. В списке фигурируют спортсмены, политики, крупные блогеры и др.

Посты людей из этого «белого» списка не проверяются обычными алгоритмами. Их публикации изучаются вручную силами сотрудников социальной сети, и именно они в итоге принимают решение о судьбе поста. Такая проверка требует больших затрат времени, и в итоге явно нарушающие правила посты людей из особого списка подолгу остаются доступными широким массам.

Попасть в «белый» список Facebook могут далеко не все известные личности, и пока нет сведений, как именно работает виртуальный «фейсконтроль». Для примера, в нем совершенно точно отсутствует чемпион России по футболу Дмитрий Хохлов.

Как сообщал CNews, умные алгоритмы Facebook безжалостно блокируют любые посты бывшего игрока сборной России по футболу. Им не нравится фамилия спортсмена – бездушные строчки кода видят в ней оскорбительное просторечное наименование украинцев.

Дмитрий Хохлов подал иск против Facebook в Солнцевский районный суд Москвы еще в начале июля 2021 г. Рассмотрение дела назначено на 5 октября 2021 г.