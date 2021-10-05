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Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было?

В работе интернет-сервисов Facebook, Instagram и Whatsapp произошел многочасовой глобальный сбой. Согласно некоторым оценкам – крупнейший в истории. По официальной информации, к нему привело обновление конфигурации магистральных маршрутизаторов, к которым имели доступ только сотрудники Facebook.

Сбой Facebook, которым «зацепило» многих

Социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp вышли из строя почти на семь часов. Это самый затяжной сбой в истории экосистемы Facebook c 2008 г., когда сайт соцсети не работал около суток. Пользователи также жаловались на плохую работу других популярных сервисов – она косвенно связана с «падением» Facebook.

Первые жалобы на недоступность веб-версий и мобильных приложений начали поступать 4 октября 2021 г., примерно в 18:30 по московскому времени. Неполадки наблюдались по всему миру: в России, Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Сервис Downdetector назвал сбой крупнейшим за все время наблюдения – в общей сложности о проблемах c Facebook сообщило более 10 млн человек.

После отказа Facebook начали поступать жалобы на плохую работу других крупных сервисов. Пользователи интернета, в частности, сообщали о медлительности или нестабильности Google (в том числе почтового сервиса Gmail), видеохостинга Youtube, мессенджера Telegram, соцсетей Tiktok и Twitter, «Вконтакте». Эти сбои были вызваны внезапным наплывом пользователей экосистемы Facebook, аудитория которой в совокупности насчитывает около 3,5 млрд человек. Официальный Twitter-аккаунт Telegram рапортовал о замедлении работы сервиса, но его стабильной доступности.

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Остальному интернету пришлось нелегко после «падения» популярных сервисов Facebook

Как сообщило агентство Reuters, глобальный сбой Facebook привел к падению котировок акций компании на 5,3%. Согласно данным мониторинга Forbes, глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в одночасье лично потерял $6,6 млрд и опустился на шестое место в списке богатейших людей планеты.

В июле 2021 г. CNews писал о другом крупномасштабном сбое в интернете. На один час отключились популярные во всем мире сайты и сервисы. Виновником оказалась компания Akamai и ее DNS-сервис Edge DNS. Специалисты проводили обновление его ПО, в ходе которого допустили ошибку и вывели его из строя. В числе пострадавших оказались компании Google, Apple, Sony, Alibaba Group.

Причины сбоя

Причины сбоя в Facebook поначалу не раскрывали – компания в Twitter сообщала о том, что знает о проблемах с доступом у «некоторых людей» и работает над его восстановлением.

Журналист и специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) заявил, что «DNS-записи, связанные с адресами Facebook.com и Instagram.com вечером 4 октября исчезли из глобальных таблиц маршрутизации». В результате работоспособность утратили в том числе все инструменты, которыми пользуются сотрудники Facebook. По словам эксперта, записями DNS управляет только сама компания, а причиной удаления могли стать неудачные изменения или обновления.

Журналист газеты The New York Times (NYT) Шира Френкель (Sheera Frenkel) написала в Twitter о якобы имевшихся у сотрудников Facebook проблемах с попаданием в офис из-за неработающих электронных пропусков.

Reuters со ссылкой на неназванных экспертов в области информационной безопасности, сообщило, что причиной сбоя могла стать внутренняя ошибка, но и версию саботажа полностью исключать нельзя.

Позже вице-президент Facebook по инфраструктуре Сантош Джанардхан (Santosh Janardhan) опубликовал пост в корпоративном блоге, в котором объяснил недоступность сервисов изменением конфигурации магистральных маршрутизаторов.

«Изменения в конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, стали причиной проблем, вызвавших прерывание связи. Данный сбой оказал каскадное воздействие на взаимодействие наших центров обработки данных, что привело к остановке в работе сервисов», – заявил специалист.

По информации NYT, Facebook ликвидировала сбой лишь после того, как команде технических специалистов удалось получить доступ к серверам компании в дата-центре, расположенном в Санта Кларе (Калифорния), и вручную «сбросить» их состояние.

Бедам Facebook нет конца

Глобальному сбою Facebook предшествовал скандал, связанный с деятельностью инсайдера в компании. Как писал 4 октября 2021 г. CNews, экс-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген (Frances Haugen), уволившаяся в мае 2021 г., похитила тысячи внутренних документов компании. На их основании женщина обвинила детище Марка Цукерберга в эксплуатации чувств страха и ненависти для стимулирования активности в соцсети ради извлечения прибыли.

Хауген заявила, что в ближайшее время планирует выступить перед Конгрессом США. По ее мнению, власти страны обязаны принять меры для урегулирования этой ситуации.

Кроме того, 4 октября 2021 г. стало известно о том, что в даркнете продается база данных, содержащая свежие персональные данные 1,5 млрд пользователей Facebook. По информации ресурса Privacy Affairs, в базе можно найти следующие сведения: имена, адреса электронной почты, пол, номер телефона, место пребывания, идентификатор пользователя. 1 млн записей из этой базы обойдется покупателю ориентировочно в $5 тыс.

Сведения, предположительно, были собраны при помощи скрейпинга – технологии получения публично доступных данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов в автоматическом режиме. Скрейпинг, в отличие от взлома конкретных аккаунтов пользователей сервиса или его серверов, обычно легален. Тем не менее, попадание столь массивной базы законно собранных данных чревато проблемами для попавших в нее людей. Они, к примеру, могут стать жертвами рекламных или мошеннических рассылок.

Дмитрий Степанов

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