Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования перевела свои коммуникации на платформу отечественного разработчика. Платформа CommuniGate Pro компании Communigate Systems предоставила сотрудникам Росприроднадзора полный спектр коммуникационных возможностей.

Отечественные технологии

Росприроднадзор мигрировала на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного решения в пользу отечественной платформы CommuniGate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило в «одном окне» коммуникации для трех тысяч сотрудников учреждения.

«При выборе коммуникационной платформы определяющими критериями стали невысокая стоимость продукта, широкий функционал, частота обновлений версий и нахождение продукта в Реестре отечественного ПО», — комментирует начальник отдела Технического сопровождения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Алексей Белоус.

Платформа CommuniGate Pro предоставила сотрудникам Росприроднадзора полный спектр коммуникационных возможностей

От почты и календарей до совместной работы

Первые 2 тысячи сотрудников Росприроднадзора перешли на CommuniGate Pro в декабре 2020 г. После успешного тестирования было принято решение подключить к платформе еще тысячу пользователей в июле текущего года.

Платформа CommuniGate Pro предоставила сотрудникам Росприроднадзора полный спектр коммуникационных возможностей, включая электронную почту, ведение календарей, обмен мгновенными сообщениями, шифрование данных, хранение контента, совместную работу, телефонию, быструю и защищенную передачу файлов. Коммуникационная платформа Communigate Pro включена в Единый реестр отечественного ПО, а также имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.