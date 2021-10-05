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Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте

Следственный отдел СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении капитана полиции, который использовал пустующее служебное помещение для майнинга криптовалюты. Ущерб в переплате за электроэнергию составил 231 тыс. руб

Майнинговая ферма в здании ГИБДД

Следственный отдел следственного управления следственного комитета России по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который установил две станции для майнинга криптовалюты в здании саратовского МРЭО ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника ГИБДД капитана полиции Сергея Токарева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Попался на счетах

По сообщению «Коммерсанта», противоправные действия должностного лица выявили и пресекли сотрудники МВД по Саратовской области после того, как руководство управления ГИБДД обратило внимание на завышенные счета на оплату электроэнергии.

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Капитан полиции в Саратове попался на майнинге криптовалюты через служебную электросеть. Против него возбуждено уголовное дело

Капитан Токарев имел доступ к временно не используемому помещению, принадлежащему органу полиции, с декабря 2020 г. по июль 2021 г. Там он установил и подключил к сети два электронных устройства, с помощью которых осуществлялся майнинг криптовалюты.

При обыске помещения, оборудованного под майнинговую ферму, сотрудники полиции обнаружили роутер и блоки питания, принадлежащие УГИБДД.

Нанесенный ущерб

Ущерб в переплате за электроэнергию, вызванный противоправными действиями полицейского, составил 231 тыс. руб. Сколько заработал на майнинге Токарев следствие не уточняет.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В июле 2021 г. CNews сообщал о предложении генпрокурора Игоря Краснова дополнить российское законодательство поправками, разрешающими конфисковывать у граждан их криптовалюту, «ставшую источником дохода от преступлений».

По словам Генпрокурора, виртуальные деньги стали часто использоваться в различных коррупционных схемах, включая взяточничество.

Дарья Лебедева

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