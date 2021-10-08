Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно

Создатели популярного ПО для майнинга научились полностью обходить ограничения на игровых картах Nvidia, мешающих добыче криптовалюты. Более того, они смогла запустить на таких картах двойной майнинг и добывать сразу две криптовалюты одновременно. Однако это требует тщательного подхода к выборы видеокарты и пока не работает с биткоином.

Nvidia проиграла

Разработчики майнингового ПО T-Rex сумели обойти базовые ограничения на видеокартах серии GeForce RTX LHR и восстановить производительность добычи криптовалют, пишет портал Tom’s Hardware. Поначалу они смогли разблокировать 70% первоначальных возможностей видеокарт, но этого им показалось мало, и они вернули оставшиеся 30%, притом весьма нетривиальным способом.

Создатели T-Rex смогли полностью избавиться от ограничений карт GeForce линейки LHR путем запуска майнинга сразу двух криптовалют одновременно. Пользователь, включивший такую опцию в ПО для добычи виртуальных денег, могут отдать 30% на добычу Ethereum, а оставшиеся 70 перераспределить на «раскопки» другой криптовалюты.

Весьма странное решение

Разработчики T-Rex не уточнили, что повлияло на решение ограничить производительность карты при добыче Ethereum всего лишь 30%, с учетом того, что это вторая по востребованности и по курсу криптовалюта в мирe. На момент публикации материала она стоила $3600 за одну «монету» (258,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 октября 2020 г., статистика CoinDesk).

Майнеры выиграли этот раунд противостояния. Чем ответит Nvidia?

Также пока нет полного списка всех валют, которым достанутся 70% мощности видеокарты. В качестве Tom’s Hardware приводит не очень популярные Cornflux ($0,34, 25 руб.), Ergo ($10,4, 747 руб.) и Ravencoin ($0,12, 9 руб.), но не уточняет, работает ли эта «фишка» с главной криптовалютой мира – биткоином. Его курс составляет свыше $54 тыс. (почти 4 млн руб.).

Аппаратные ограничения

Победу T-Rex над Nvidia с е ухищрениями нельзя считать полной. Nvidia проиграла битву, но «война» еще продолжается.

Это объясняется тем, что майнерам, использующим софт T-Rex в нынешней его версии, придется очень тщательно подходить к выбору видеокарты из-за ряда аппаратных ограничений. Связано это с требованиями к видеопамяти, которые разнятся от криптовалюте к криптовалюте. К примеру, если добывать одновременно Ethereum и Ergo, то потребуется карта как с более чем 8 ГБ видеопамяти. Связка Ethereum плюс Ravencoin или плюс Cornflux нуждается в карте, у которой на борту больше 10 ГБ памяти, несмотря на то, что обе валюты заметно дешевле в сравнении с Ergo.

В связи с этим пользователи, желающие опробовать двойной майнинг от T-Rex в действии, будут вынуждены обходить стороной карты GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070. Они к подобным махинациям не приспособлены из-за недостаточного объема памяти.

Все труды были напрасны

Авторы T-Rex продолжат совершенствовать свое творение, но велика вероятность, что их труды на деле не принесут должных результатов в лице нового всплеска майнинга на видеокартах. И на этот раз дело не в Nvidia.

Свести все усилия T-Rex на нет собираются непосредственно разработчики криптовалюты Ethereum. Они готовятся перевести свой блокчейн на новый протокол Proof-of-Stake (POS) и отказаться от ныне используемого Proof-of-Work (POW) как раз с целью снижения популярности видеокарт как инструмента для майнинга.

Ещё почти полгода назад, в мае 2021 г. представитель Ethereum Foundation Карл Бикхйзен (Carl Beekhuizen) заявлял, что переход на новый протокол завершится «в ближайшие месяцы». Точную дату он не называл, но, как пишет Tom’s Hardaware, как только протокол POW уйдет в прошлое, многим майнерам, добывающим Ethereum, придется или продать свои видеокарты, или начать майнить другие токены.

История противостояния

Видеокарты Nvidia LHR (Lite Hash Rate) относятся к числу игровых ускорителей графики. Nvidia неоднократно заявляла, что не потерпит дефицита игровых карточек на рынке и роста их цен из-за чрезмерной активности майнеров на фоне роста курса основных криптовалют.

Как сообщал CNews, антимайнинговые видеокарты GeForce RTX 30 LHR Nvidia представила в середине мая 2021 г. В серию вошли карты 3060, 3060 Ti, 3070 и 3080. На аппаратном и программном уровнях в них вшиты алгоритмы, снижающие их производительность до минимума при обнаружении майнигового ПО. В играх и других программах ограничения не активируются.

Однако, как известно, идеальной защиты не бывает. В середине августа 2021 г. обойти почти все расставленные Nvidia препятствия майнингу на картах серии LHR смогли разработчики утилиты для майнинга NBMiner. Они разблокировали 70% производительности при добыче Ethereum, но, в отличие от T-Rex, не стали работать над двойным майнингом.

Чтобы лишать криптовалютчиков инструмента для добычи виртуальных денег, еще в феврале 2021 г. Nvidia выпустила линейку карт CMP HX, адаптированную именно под добычу криптовалют, но непригодную для чего-либо еще. У них нет никаких интерфейсов для подключения монитора, что не позволяет использовать их для тех же видеоигр.

В серию CMP HX входят ускорители CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX. Они различаются объемом памяти, потреблением энергии и, главное, хешрейтом. В зависимости от модели он варируется от 26 Мхеш/с до 86 Мхеш/с.