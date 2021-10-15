Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews

Онлайн-площадка объявлений в сфере недвижимости «Циан» готовится к проведению IPO на Нью-Йоркской и Московской фондовой биржах. Сервис подконтролен группе фондов «Эльбрус капитал». Небольшую долю в площадке имеет экс-гендиректор «Мегафона» Иван Таврин. При этом сам сервис пока генерирует убытки.

«Циан» собрался на IPO

Онлайн-площадка объявлений о недвижимости «Циан» объявила о планах проведения первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а также на Московской фондовой бирже. Предварительная версия проспекта размещения опубликована на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BoFa Securities, Renaissance Securities, «ВТБ капитал», Райффайзенбанк и банк «Тинькофф». Размещение будет проводить головная структура группы — кипрская Cian (до недавнего времени называла Solaredge Holdings).

В ходе размещения акции будет продавать как сам Cian, так и его акционеры. Точные параметры размещения пока неизвестны.

Краткая история «Циан»

«Циан» был создан в 2001 г. В 2013 г. холдинг «Деловой мир онлайн», владевший площадкой reality.dmir.ru, приобрел «Циан». После этого обе площадки были объединены. «Деловой мир онлайн» входил в состав группы «Медиа3», которая, в свою очередь, принадлежала холдингу «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

«Циан» идет на биржу и раскрыл все свои секреты

Впоследствии «Промсвязькапитал» вышла из проекта, новым владельцем «Циана» стала группа фондов «Эльбрус капитал». В 2014 г. «Циан» приобрел петербургскую площадку объявлений ELMS. В феврале 2021 г «Циан» купил площадку объявлений N1 Group, ориентированную на регионы Урала и Сибири.

Кому принадлежит «Циан»

Кипрская Cian владеет двумя кипрскими компаниями — Fastrunner Investments и Mimons Investments. В свою очередь, Mimons Investments владеет российскими компаниями iRealtor и N1.ru. N1.ru владеет российскими компаниями N1 technologies и MLSN.

Сейчас контролирующим акционером Cian является группа фондов «Эльбрус капитал». Она владеет 65,3% акций. У американской инвестиционной компании Goldman Sachs есть 14,11% акций. Отметим, что «Эльбрус капитал» и Goldman Sachs также являются крупнейшими акционерами другой российской интернет-платформы — рекрутингового сервиса Headhunter, который в 2019 г. провел IPO на американской бирже Nasdaq.

11,5% акций Cian принадлежат компании MPOC Technologies, за который стоит сооснователь «Циана» Дмитрий Демин. Еще 6,6% принадлежат гендиректору Cian и бывшему гендиректору «Медиа3» Максиму Мельникову. Еще 1,4% принадлежат компании Joox бывшего главы «Деловой мир онлайн» Сергея Осипова.

Еще 1% принадлежит офшору Otaga, которым через швейцарскую Sequent владеет траст The Googwill Guy Trust. Данный траст действует в интересах владельца холдинга «Медиа-1» и экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Таврин является давним партнером «Эльбрус капитал» и получал выгоду от продажи «Эльбрус капитал» и Morgan Stanley части своей доли в Headhunter.

Совет директоров Cian должен будет состоять из девяти членов, из них трое должны быть независимыми. Пока фонды «Эльбрус капитал» имеют долю не менее 7%, они смогут назначать своего председателя совета директоров. Пока эта же группа фондов имеет долю не менее 30%, то она может избирать в совет директоров пять членов, если ее доля составляет от 5% до 10%, то одного члена. Пока Максим Мельников владеет хотя бы одной акцией Cian, он может сам себя избирать в совет директоров компании.

На чем зарабатывает «Циан»

Выручка Cian в 2020 г. составила 3,97 млрд руб., увеличившись за год на 10%. Операционный убыток составил 577 млн руб., сократившись за год на 33%. Чистый убыток составил 627 млн руб., сократившись за год на 22%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) имеет отрицательное значение — 181 млн руб., сократившись за год в два раза.

Выручка основного сегмента Cian в 2020 г. составила 3,8 млрд руб. В том числе доходы от размещения постов относительно вторичной и коммерческой недвижимости составили 2,83 млрд руб. Доходы от девелоперов за размещение объявлений относительно новостроек составили 991 млн руб. Реклама принесла сервису 439 млн руб.

Cian развивает и новые источники дохода. Сервис по получению ипотеки принес компании 110 млн руб., сервис аналитики — 39 млн руб. Также компания намерена развивать посреднический сервис по сдаче в аренду недвижимости физическими лицами и сервис по обеспечению оформления сделок в сфере недвижимости.

Операционные показатели работы «Циан»

В 2020 г. среднее ежемесячное число пользователей «Циан» составило 16,5 млн. Среднее число ежедневных объявлений составило 2,1 млн, из которых на Москву приходится 400 тыс. Средняя ежедневная выручка от одного объявления составила 3,1 руб., в Москве данный показатель достигал 13,8 руб.

Среднее ежемесячное количество переходов к агентам и индивидуальным продавцам (сколько раз пользователь посмотрел номер телефона или написал в чат) составило 8 млн. Число платных аккаунтов достигло 88,4 тыс., из них на Москву приходится 54,9 тыс. Средняя выручка с одного платного аккаунта достигла 625 руб., в том числе в Москве — 885 руб. Число переходов к девелоперам (звонков клиентов через платформу «Циан», длившихся более 30 секунд) составило 244,8 тыс., средняя выручка с одного такого перехода — 4 руб.

Российский рынок рекламы недвижимости и агентских комиссий

По оценкам Frost & Sullivan, размер целевого рынка, на котором работает «Циан», в 2020 г. составил 472 млрд руб. Из этой суммы 320 млрд руб. были выплачены в качестве комиссионных агентам. 63 млрд руб. составили затраты девелоперов на рекламу жилья в новостройках, 85 млрд руб. — затраты банков на продвижение ипотеки. Еще 4 млрд руб. пришлось на новый сегмент — онлайн-транзакции в сфере недвижимости.

Затраты на рекламу недвижимости в 2020 г. составили 75,6 млрд руб., из них 13,6 млрд руб. пришлось на интернет, 26,4 млрд руб. — на другие цифровые каналы. К 2025 г. данные показатели достигнут 138,8 млрд руб., 47,1 млрд руб. и 56 млрд руб. соответственно. Затраты маклеров на продвижение своих услуг в 2020 г. составили 9,1 млрд руб., в том числе на продвижение в онлайн-маркетплейсах — 8,3 млрд руб. К 2025 г. данные показатели составят 31,7 млрд руб. и 29,6 млрд руб.