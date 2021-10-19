15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов

Российская частная компания Liberum Navitas запускает проект по строительству федеральной сети ЦОДов. Она будет состоять из 15 опорных дата-центров, размещенных в крупных городах России. В совокупности в них расположится 9 тыс. стоек. По заверениям представителей компании, 80% бюджета будет потрачено на закупку российского оборудования. При этом общие вложения в проект составят 48,6 млрд руб.

Федеральная сеть ЦОДов

Как стало известно CNews, российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов Liberum Navitas запустил федеральный инвестиционный проект по созданию всероссийской сети коммерческих дата-центров, объединенных единой волоконно-оптической линией связи. Проект предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию 15 опорных ЦОДов, рассказали редакции представители компании.

Пользователями сети, по замыслу Liberum Navitas, станут госструктуры и коммерческие предприятия — от крупнейших холдингов до стартапов.

Развертывание сети рассчитано на два года. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 48,6 млрд руб. Liberum Navitas и ее партнеры самостоятельно намерены вложить порядка 10% этой суммы (около 5 млрд руб.). Остальные средства будут привлечены от сторонних инвесторов. При этом планируется привлекать не только отечественный крупный бизнес, но и зарубежный.

На данный момент уже ведутся переговоры с тремя крупнейшими частными российскими инвесторами, реализующими проекты во всем мире, в том числе, не из сферы ИТ. Участие в проекте государства не предусматривается, заверяют в компании.

По замыслу авторов проекта, опорные ЦОДы станут основой «комплексной отечественной инфраструктуры для хранения, анализа и обеспечения защищенного доступа к большим массивам информации».

Подробнее о сети

В качестве узловых точек выбраны 15 крупных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Севастополь, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Тюмень, Новый Уренгой, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток. В каждом ЦОДе предусмотрено размещение 500 серверных стоек. Однако в Москве, где будет построен крупнейший ЦОД федеральной сети, число стоек достигнет 2 тыс. Таким образом, совокупная емкость проекта составит 9 тыс. стоек, но с изначально заложенной возможностью двукратного увеличения их количества за счет модульности применяемых технических решений.

Карта расположения ЦОДов

Места расположения ЦОДов выбраны с учетом доступности энергомощностей и перспектив предоставления льгот, а также реальных ресурсов и возможностей расширения дата-центров за счет местных подрядчиков, поясняют в компании.

При реализации проекта основной приоритет будет отдан российским производителям оборудования и программного обеспечения. Так, до 80% бюджета будет направлено на закупку отечественных технологий и услуг, отмечают в компании. Сейчас компания ведет переговоры о заключении стратегических альянсов с ведущими российскими разработчиками и поставщиками. При этом в компании не смогли назвать конкретных вендоров, с которыми ведутся переговоры.

«На уровне серверного и телекоммуникационного оборудования, кабельных систем, инженерного обеспечения целый ряд российских компании может предложить очень достойные решения, — рассказал CNews генеральный директор Liberum Navitas Айрат Мустафин. — Другое дело, что проект масштабный и должен быть реализован в короткие сроки, поэтому здесь важно оценивать реальные производственные мощности и гарантии поставщиков». Однако на уровне софта, подчеркивает Мустафин, решений много, а компаний, способных взяться за такую задачу значительно меньше. Поэтому Liberum Navitas интересуют, прежде всего, команды, уже реализовавшие на базе своих разработок реальные проекты в серьезном масштабе, продолжает он.

Несколько фактов о компании Liberum Navitas

Согласно базе ЕГРЮЛ, ООО «Либерумнавитас» было образовано 2 ноября 2017 г. в Москве. Гендиректором заявлен Айрат Мустафин, которому также принадлежит 40% долей компании. Еще 40% принадлежат Ярославу Камысу и 20% Светлане Большаковой. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 3,3 млн руб. Чистая прибыль достигла 174 тыс. руб.

По данным компании, Liberum Navitas — первый российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры «под ключ».



«В команде компании собрались специалисты, реализовавшие проекты для Юникредит банка (проектирование и строительства ЦОД), Linxdatacenter (создание и расширение облачных сервисов и сетевых сервисов), Positive Technologies (создание частного облака), "Билайна" (создание системы управления качеством сервиса на проводных каналах связи), Metro C&C (создание системы распознавания лиц и её поддержка), "Лукойла" (создание системы отображения геологической информации), НЛМК (проектирование и создание ЦОД)», — утверждают в Liberum Navitas.