Facebook поменяет название

На следующей неделе Facebook собирается провести ребрендинг компании с новым названием, которое будет отображать не только деятельность в социальных сетях, но и позволит акцентировать внимание пользователя на создании метавселенной.

Грядет ребрендинг

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует рассказать о смене названия компании на ежегодной конференции компании Connect 28 октября 2021 г., сообщает The Verge, ссылаясь на свой источник, «непосредственно осведомленный об этом вопросе».

Ребрендинг должен стать сигналом о намерении технологического гиганта расшириться до «метавселенной», для создания которой компания наймет в ближайшие пять лет 10 тыс. специалистов из Европы. Обновления, скорее всего, коснутся в первую очередь приложения blue Facebook, одного из многих продуктов материнской компании, курирующей Instagram, WhatsApp, Oculus. Возможное название может иметь какое-то отношение к Horizon, названию еще не изданной VR-версии Facebook-meets-Roblox, которую компания разрабатывает в течение последних нескольких лет.

Facebook может поменять название: компания хочет позиционировать себя как метавселенную

Однако комментировать новость про ребрендинг по запросу The Verge Facebook отказался. В ответ на запрос Рен ТВ официальный представитель компании Джо Осборн (John Osborn) назвал сообщения о ребрендинге недостоверными. «Мы не комментируем слухи и спекуляции», – приводит его слова телеканал.

Амбициозные планы

Цукерберг заявлял еще в июле 2021 г., что в течение следующих нескольких лет планирует переход от «компании социальных сетей, к компании метавселенной». По его словам, метавселенная не просто будет в центре внимания, но станет новой версией интернета. Facebook сегодня создает очки AR, которые, по мнению основателя компании, в конечном итоге станут такими же распространенными, как смартфоны.

«Мы будем работать с экспертами в правительстве, промышленности и научных кругах, чтобы продумать проблемы и возможности в метавселенной. Ее успех зависит от создания надежной совместимости между сервисами, это поможет объединить опыт разных компаний. Нам также необходимо с самого начала привлекать сообщества по правам человека и гражданским правам, чтобы обеспечить создание всеобъемлющих технологий», – сообщают Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), вице-президент Facebook Reality Labs и Ник Клегг (Nick Clegg), вице-президент по глобальным вопросам. СМИ отмечают, что Facebook регулярно закладывает основу для повышения внимания к технологиям нового поколения.

Недоверие к концепции

С другой стороны, доверие к концепции, которая к тому же пока не отличается особой ясностью, подрывают многочисленные утечки пользовательских данных. Например, в марте 2019 г. CNews сообщал о серьезном просчете компании, в результате которого тысячи сотрудников компании могли получить доступ к сотням миллионов страниц в Facebook и Instagram. А в сентябре 2020 г. на Facebook Inc. подали иск в суд с обвинением в предполагаемом негласном сборе личных данных пользователей Instagram с помощью камер iPhone.

Противоречия, которые вызывает Facebook, только усилились, когда бывшая сотрудница компании, Фрэнсис Хоген (Frances Haugen) , передала журналистам The Wall Street Journal и Конгрессу США внутреннюю документацию Facebook, а затем в интервью телеканалу CBS: «В Facebook я снова и снова наблюдала конфликт интересов между тем, что было хорошо для общественности, и тем, что было хорошо для Facebook. И Facebook снова и снова выбирала способы оптимизации в своих собственных интересах — например, чтобы зарабатывать больше денег».