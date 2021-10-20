CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Facebook поменяет название

На следующей неделе Facebook собирается провести ребрендинг компании с новым названием, которое будет отображать не только деятельность в социальных сетях, но и позволит акцентировать внимание пользователя на создании метавселенной.

Грядет ребрендинг

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) планирует рассказать о смене названия компании на ежегодной конференции компании Connect 28 октября 2021 г., сообщает The Verge, ссылаясь на свой источник, «непосредственно осведомленный об этом вопросе».

Ребрендинг должен стать сигналом о намерении технологического гиганта расшириться до «метавселенной», для создания которой компания наймет в ближайшие пять лет 10 тыс. специалистов из Европы. Обновления, скорее всего, коснутся в первую очередь приложения blue Facebook, одного из многих продуктов материнской компании, курирующей Instagram, WhatsApp, Oculus. Возможное название может иметь какое-то отношение к Horizon, названию еще не изданной VR-версии Facebook-meets-Roblox, которую компания разрабатывает в течение последних нескольких лет.

facebook.jpg

Facebook может поменять название: компания хочет позиционировать себя как метавселенную

Однако комментировать новость про ребрендинг по запросу The Verge Facebook отказался. В ответ на запрос Рен ТВ официальный представитель компании Джо Осборн (John Osborn) назвал сообщения о ребрендинге недостоверными. «Мы не комментируем слухи и спекуляции», – приводит его слова телеканал.

Амбициозные планы

Цукерберг заявлял еще в июле 2021 г., что в течение следующих нескольких лет планирует переход от «компании социальных сетей, к компании метавселенной». По его словам, метавселенная не просто будет в центре внимания, но станет новой версией интернета. Facebook сегодня создает очки AR, которые, по мнению основателя компании, в конечном итоге станут такими же распространенными, как смартфоны.

«Мы будем работать с экспертами в правительстве, промышленности и научных кругах, чтобы продумать проблемы и возможности в метавселенной. Ее успех зависит от создания надежной совместимости между сервисами, это поможет объединить опыт разных компаний. Нам также необходимо с самого начала привлекать сообщества по правам человека и гражданским правам, чтобы обеспечить создание всеобъемлющих технологий», – сообщают Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), вице-президент Facebook Reality Labs и Ник Клегг (Nick Clegg), вице-президент по глобальным вопросам. СМИ отмечают, что Facebook регулярно закладывает основу для повышения внимания к технологиям нового поколения.

Недоверие к концепции

С другой стороны, доверие к концепции, которая к тому же пока не отличается особой ясностью, подрывают многочисленные утечки пользовательских данных. Например, в марте 2019 г. CNews сообщал о серьезном просчете компании, в результате которого тысячи сотрудников компании могли получить доступ к сотням миллионов страниц в Facebook и Instagram. А в сентябре 2020 г. на Facebook Inc. подали иск в суд с обвинением в предполагаемом негласном сборе личных данных пользователей Instagram с помощью камер iPhone.

Противоречия, которые вызывает Facebook, только усилились, когда бывшая сотрудница компании, Фрэнсис Хоген (Frances Haugen) , передала журналистам The Wall Street Journal и Конгрессу США внутреннюю документацию Facebook, а затем в интервью телеканалу CBS: «В Facebook я снова и снова наблюдала конфликт интересов между тем, что было хорошо для общественности, и тем, что было хорошо для Facebook. И Facebook снова и снова выбирала способы оптимизации в своих собственных интересах — например, чтобы зарабатывать больше денег».

Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года»

«Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация

15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов

Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет?

Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще